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20:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Болонья» в меньшинстве разгромила «Сампдорию» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Болоньи» разгромили «Сампдорию» в матче 14-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Болонье, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Симоне Верди (3-я минута), Ибраима Мбай (23) и Ориджи Оквонкво (73).

В добавленное к первому тайму время получил вторую желтую карточку и был удален с поля защитник «Болоньи» Василис Торосидис.

«Сампдория» с 26 очками идет на 6-м месте в чемпионате Италии, «Болонья» (20) — 7-я.

Болонья 3:0
Первый тайм: 2:0
Сампдория
25.11.2017, 17:00 основной раунд: 14-й тур Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Роберто Донадони Марко Джампаоло
Голы
3′ Симоне Верди 9
23′ Ибраима Мбай (С. Верди) 15
73′ Орджи Оквонково (Г. Донса) 30
Составы
Антонио Миранте 83
Себастьен Де Майо 6
Ибраима Мбай 15
Доменико Майетта 20
43′ 45+2′ Василис Торосидис 35
Эрик Пульгар 5
Андреа Поли 16
Годфред Донса 77
69′ Симоне Верди 9
Орджи Оквонково 30
45′ Маттиа Дестро 10
Адам Масина 25
79′ Родриго Паласио 24
Сафир Таидер 8
2 Эмилиано Вивиано
13 Джанмарко Феррари 70′
26 Матиас Сильвестре
8 Эдгар Баррето
21 Валерио Верре
34 Лукас Торрейра
27 Фабио Квальярелла
91 Дуван Сапата
17 Иван Стринич 8′
29 Никола Мурру
24 Бартош Берешински 66′ 61′
11 Рикардо Альварес
90 Гастон Рамирес 45′
9 Джанлука Капрари
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 20
6 Удары в створ 7
5 Угловые 11
5 Фолы 13
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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