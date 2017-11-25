Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Болонья» в меньшинстве разгромила «Сампдорию» в матче чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 25 ноя —
МОСКВА, 25 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу в Болонье, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Симоне Верди (3-я минута), Ибраима Мбай (23) и Ориджи Оквонкво (73).
В добавленное к первому тайму время получил вторую желтую карточку и был удален с поля защитник «Болоньи» Василис Торосидис.
«Сампдория» с 26 очками идет на 6-м месте в чемпионате Италии, «Болонья» (20) — 7-я.
|Роберто Донадони
|Марко Джампаоло
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|20
|6
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|11
|5
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)