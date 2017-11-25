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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси подписал новый контракт с «Барселоной»

Нападающий Лионель Месси подписал новый контракт с испанской «Барселоной». Об этом в субботу, 25 ноября, сообщается на сайте клуба.

Источник: AFP 2017

Соглашение рассчитано до 2021 года. В новом договоре прописаны 700 миллионов евро отступных за форварда. Таким образом, к моменту окончания контракта Месси проведет 17 лет в составе «Барселоны».

В октябре появилась информация, что нападающий получит рекордные 105,3 миллиона долларов в качестве бонуса за подписание нового контракта. Его зарплата составит 658,4 тысячи долларов в неделю.

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Предыдущее соглашение аргентинца с клубом действовало до июня 2018 года. Во время переговоров о его продлении сообщалось, что Месси намерен покинуть сине-гранатовых. Также отмечалось, что форвард не хочет подписывать контракт из-за неопределенной ситуации с президентом клуба Хосепом Бартомеу, которого мог вытеснить Агусти Бенедито, бывший претендент на этот пост.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».

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