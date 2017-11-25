«Лиллем» временно будут руководить сразу четыре тренера
Французский «Лилль» назначил четырёх тренеров, которые будут временно замещать обязанность главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.
Французский «Лилль» назначил четырёх тренеров, которые будут временно замещать обязанность главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.
В ближайшее время командой будут руководить Фернандо Да Крус, Жоао Сакраменто, Бенуа Делаваль и Франк Манто.
На этой неделе «Лилль» отстранил от работы главного тренера команды Марсело Бьельсу, не называя причины такого решения. В аргентинских СМИ сообщалось, что специалист был отстранён
Ранее сообщалось, что руководство «Лилля» заинтересовано в отставке Бьельсы, но специалист требует € 14 млн за расторжение контракта. Команда на сегодня занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.