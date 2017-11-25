«Лиллем» временно будут руководить сразу четыре тренера

На этой неделе «Лилль» отстранил от работы главного тренера команды Марсело Бьельсу, не называя причины такого решения. В аргентинских СМИ сообщалось, что специалист был отстранён из-за того, что в экстренном порядке уехал в Чили для визита своего бывшего помощника в сборной Чили Луиса Марии Бонини, который находился в тяжёлом состоянии из-за рака желудка, однако эту информацию не подтвердило руководство французского клуба.