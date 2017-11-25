«Лиллем» временно будут руководить сразу четыре тренера

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Воевавший на стороне Украины актер Пашинин сбежал с передовой
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь
Ворскла
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Крылья Советов3
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Волгарь1
Томь0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Ротор-Волгоград0
Оренбург0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Авангард К0
Химки0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Олимпиец2
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей1
Балтика1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно
Арсенал Т
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Сибирь
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Олимпик Д
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Малага
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Нант
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Интер
Все события
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014
Гол и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Калгари»
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
Андрей Аршавин с женой отправился на Мальдивы
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
24День, когда не пропустил Акинфеев
14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лиллем» временно будут руководить сразу четыре тренера

Французский «Лилль» назначил четырёх тренеров, которые будут временно замещать обязанность главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

Источник: AFP 2017

В ближайшее время командой будут руководить Фернандо Да Крус, Жоао Сакраменто, Бенуа Делаваль и Франк Манто.

На этой неделе «Лилль» отстранил от работы главного тренера команды Марсело Бьельсу, не называя причины такого решения. В аргентинских СМИ сообщалось, что специалист был отстранён из-за того, что в экстренном порядке уехал в Чили для визита своего бывшего помощника в сборной Чили Луиса Марии Бонини, который находился в тяжёлом состоянии из-за рака желудка, однако эту информацию не подтвердило руководство французского клуба.

Ранее сообщалось, что руководство «Лилля» заинтересовано в отставке Бьельсы, но специалист требует € 14 млн за расторжение контракта. Команда на сегодня занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Лилль
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
Дамоклов конек. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ
Гол и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Калгари»
Чемпионат России по футболу продолжится двумя субботними матчами
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Тампу Бэй»
Черчесов: Смолов на пару процентов впереди Кокорина
Василий «Баста» Вакуленко: Гимн России в Корее мы сами споем
«Ак Барс» не оставит шансов «Барысу». Анонс игрового дня КХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь