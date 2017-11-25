Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Много погибших и раненых: в ВСУ рассказали о серьезных потерях
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.11
Вест Хэм Юнайтед1
Лестер1
Футбол. Зарубежный
24.11
Сельта1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
24.11
Сент-Этьен2
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
24.11
Ганновер-961
Штутгарт1
Футбол. Премьер-лига
24.11
Амкар2
Динамо М1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимпиец
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Балтика
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К
Химки
Футбол. Первый дивизион
24.11
Зенит-21
Спартак-21
Все события
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Чемпионат России по футболу продолжится двумя субботними матчами
Ожидания и иллюзии биатлонного сезона
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
01:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Дуглас Коста присоединится к «Ювентусу» на постоянной основе за € 46 млн

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился подробностями соглашения с «Ювентусом» относительно перехода бразильского полузащитника Дугласа Косты.

Источник: РИА "Новости"

Итальянская сторона пригласила футболиста на правах арендного соглашения с обязательством выкупа контракта спустя сезон. За аренду бразильца чемпионы Италии заплатили € 6 млн, полноценный трансфер обойдётся в € 40 млн компенсации.

«Прошлым летом Дуглас Коста присоединился к “Ювентус” на правах аренды, а через год он точно перейдёт на постоянной основе в общей сложности за € 46 млн», — цитирует специалиста интернет-издание Goal.

В цветах «Ювентуса» Дуглас Коста принял участие в 10 матчах Серии А, забил один гол и стал автором трёх результативных передач.

Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014
Ковалев впервые выйдет на ринг после двух поражений от Уорда
Чемпионат России по футболу продолжится двумя субботними матчами
Ожидания и иллюзии биатлонного сезона
Российские баскетболисты стартовали с поражения в отборе КМ
ЦСКА обыграл испанскую «Уникаху» в матче Евролиги
УЕФА открыл дело по поводу расизма болельщиков «Зенита»
Спорт-Экспресс
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь