Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан за три недели преодолеет большее расстояние, чем длина экватора, подсчитал FourFourTweet.
Футболисты «Лестера» упустили победу в матче чемпионата Англии с «Вест Хэмом»
МОСКВА, 25 ноя —
МОСКВА, 25 ноя —
Встреча, прошедшая в пятницу на поле «Вест Хэма», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей забил Марк Олбрайтон (8-я минута), у хозяев отличился Шейху Куяте (45).
«Вест Хэм» с 10 очками идет на 18-м месте в турнирной таблице, «Лестер» (14) — на 11-й строчке.
|Вест Хэм Юнайтед
|
1:1
Первый тайм: 1:1
|Лестер
|Дэвид Мойес
|Клод Пюэль
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)