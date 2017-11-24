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01:25 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Лестера» упустили победу в матче чемпионата Англии с «Вест Хэмом»

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. «Вест Хэм» и «Лестер» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в пятницу на поле «Вест Хэма», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей забил Марк Олбрайтон (8-я минута), у хозяев отличился Шейху Куяте (45).

«Вест Хэм» с 10 очками идет на 18-м месте в турнирной таблице, «Лестер» (14) — на 11-й строчке.

Вест Хэм Юнайтед 1:1
Первый тайм: 1:1
Лестер
24.11.2017, 23:00 основной раунд: 13-й тур London Stadium
Главные тренеры
Дэвид Мойес Клод Пюэль
Голы
45′ Шейку Куяте (М. Ланцини) 8
11 Марк Олбрайтон 8′
Составы
Джо Харт 25
Уинстон Рид 2
Аарон Крессуэлл 3
Пабло Сабалета 5
Анджело Огбонна 21
Шейку Куяте 8
Мануэль Ланцини 10
Педро Обианг 14
Энди Кэрролл 9
90′ Артур Масуаку 26
Диафра Сако 15
69′ Марко Арнаутович 7
79′ Андре Айю 20
1 Каспер Шмайхель
2 Дэнни Симпсон
5 Уэстли Морган
15 Гарри Магуайр
28 Кристиан Фукс
11 Марк Олбрайтон
21 Висенте де ла Фуэнте Иборра
25 Уилфред Ндиди
9 Джейми Варди
7 Демарэй Грэй 90′ 79′
19 Ислам Слимани
26 Рияд Махрез 70′
3 Бен Чилвелл
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 2
5 Угловые 5
9 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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