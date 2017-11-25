Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Слуцкий и болезнь «Спартака»: колонка Казакова
Сегодня главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий проведет важнейший поединок в своей английской карьере.
Сегодня главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий проведет важнейший поединок в своей английской карьере.
Леонид Слуцкий на предматчевой
«Халлу», потерявшему множество очков в последних десятиминутках (если бы не это обстоятельство, команда шла бы сейчас в первой шестерке), вероятно, категорически не хватает сейчас точно того же, что и «Спартаку» Массимо Карреры — одна болезнь, одинаковый диагноз. Итальянец после ничьей с «Марибором» говорил о нехватке опыта (не уточняя, идет ли речь о его личном опыте, об опыте команды в Лиге чемпионов или о
Путешествие в чемпионшип оказалось для первого российского тренера в Англии одновременно волшебным и тяжелым. Волшебство — это, прежде все, сам английский футбол, наполненный страстями, уважением и искренностью. Тяжестью стала миссия 3-кратного чемпиона России в скромном йоркширском клубе — сделать конкурентноспособную команду в условиях дефицита игроков, времени и понятных перспектив.
В назначении Слуцкого многие видели гарантию успеха. Не на островах, разумеется, а в России. Казалось, что «Халл», и прежде покидавший
Парадокс, но в модели «проигрывает команда — проигрывает тренер», бывают исключения. Мой приятель был на последней игре «Халла», нарочно смотрел матч на фанатской трибуне, и он оказался потрясен тем, насколько Слуцкий популярен среди болельщиков. И сколько речевок поют на секторе в честь тренера из России. Однако самая большая ошибка — делать из этого вывод о перспективах бывшего рулевого российской сборной.
Практически все (по крайней мере журналисты) уверены, что матч с «Бристоль Сити» будет определяющим: если «Халл» победит, тема отставки сойдет на некоторое время на нет, если проиграет — гром может грянуть в любую минуту. И не факт, что в пользу Слуцкого скажет решающее слово симпатия журналистов и болельщиков. Ведь на несколько последних матчей «Халла» приезжал помощник Найджела Эдкинса, кого в открытую называют возможным сменщиком российского тренера. Именно Эдкинса (кстати, тоже бывший вратарь) в июне упоминали среди главных кандидатов в «Халл». И вряд ли его ассистент путешествовал только по собственной инициативе.
В английском футболе как данность заложено уважение к любому человеку из этой индустрии. На днях «Сандерленд», скатившийся на последнее место в таблице, уволил Саймона Грейсона. Но сделал это, рассыпаясь в благодарностях тренеру «за усилия, которые он предпринимал, чтобы не допустить подобного и энтузиазм». В
Иными словами, в Англии, по крайней мере, ее чемпионшипе, в критические минуты решающим фактором может оказаться умение тренера быть супермотиватором. По сути, Слуцкий сейчас попадает именно в такую ситуацию — когда умение предельно мотивировать игроков едва ли не важнее прочих аспектов. В России при подобном раскладе ему, наверняка, было бы намного проще — один менталитет с командой, знакомые методы. Насколько это удастся тренеру в уже знакомой, но
Не исключено, что расслабленность эта сродни той, которую, к удивлению многих, испытывал перед стыковыми матчами со Словенией Хиддинк. Гус в те дни много и охотно шутил, говорил о полном своем спокойствии — и в это верили все, кроме психологов. Напротив, посчитавших подобную модель поведения свидетельством огромного напряжения тренера. Хиддинк был уверен тогда, что он делает все правильно, что он отдается работе целиком и что у него отличный контакт с командой. И это действительно было так, но сумма обстоятельств в каждом из матчей в итоге была против него.
Против Слуцкого сейчас работает несколько факторов. Не только затянувшаяся полоса невезения — будь то травмы или потерянные очки в самой концовке. По сути, он работает с игроками, которые не хотят играть в чемпионшипе — это совершенно иной набор обстоятельств, чем в ситуации, когда «Халл» лидировал бы. Правда, если тренера увольняют в разгар сезона, это большой минус для футболистов, поскольку получается, что они тоже недостаточно хороши. Все уверены, что общий потенциал команды выше того, что демонстрируется ей сейчас. Но если нельзя поменять команду, можно сменить тренера.
В какой бы неплохой футбол не играл при Слуцком «Халл», главное — набирать очки. Именно это исторически считается в лиге критерием успешности.
Пока с этим туго.
И что интересно — «Сандерленд» несколько дней назад принял Крис Коулман, кто был главным тренером сборной Уэльса на Евро-2016 и фактически поставил крест на карьере Слуцкого в сборной России. Было бы круто, если россиянин в этом сезоне взял бы реванш у судьбы, оказавшись с «Халлом» более успешным в борьбе за выживание, чем его недавний визави.
Но такая дуэль Слуцкого волнует вряд ли. Как кажется многим, его личный
Илья КАЗАКОВ.