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00:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий и болезнь «Спартака»: колонка Казакова

Сегодня главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий проведет важнейший поединок в своей английской карьере.

Леонид Слуцкий на предматчевой пресс-конференции говорил клубной пресс-службе, что не чувствует никакого давления перед субботней игрой с «Бристоль Сити», а его нападающий Фрейзер Кэмпбелл несколькими минутами ранее заявлял о том, что «Халл» должен выиграть этот матч ради тренера — и они оба, полагаю, были совершенно искренны в своих словах.

«Халлу», потерявшему множество очков в последних десятиминутках (если бы не это обстоятельство, команда шла бы сейчас в первой шестерке), вероятно, категорически не хватает сейчас точно того же, что и «Спартаку» Массимо Карреры — одна болезнь, одинаковый диагноз. Итальянец после ничьей с «Марибором» говорил о нехватке опыта (не уточняя, идет ли речь о его личном опыте, об опыте команды в Лиге чемпионов или о чем-то еще). Наверняка, Слуцкий может повторить сказанное коллегой.

Путешествие в чемпионшип оказалось для первого российского тренера в Англии одновременно волшебным и тяжелым. Волшебство — это, прежде все, сам английский футбол, наполненный страстями, уважением и искренностью. Тяжестью стала миссия 3-кратного чемпиона России в скромном йоркширском клубе — сделать конкурентноспособную команду в условиях дефицита игроков, времени и понятных перспектив.

В назначении Слуцкого многие видели гарантию успеха. Не на островах, разумеется, а в России. Казалось, что «Халл», и прежде покидавший премьер-лигу, но спустя короткое время возвращавшийся в нее, обязательно должен побороться за место в плей-офф, где победителю гарантировано повышение в классе. То, что к началу сезона в распоряжении тренера оказалась, по сути, третья за несколько месяцев команда (один состав был на момент его прихода в клуб, на первый сбор в Португалию поехали практически только футболисты из молодежной команды, а к концу трансферного окна у Слуцкого, наконец, появились конкурентоспособные игроки), смущало немногих. Когда же к списку потерь «Халла» в 2017-м добавились травмы, стало ясно — мысли о возвращении в премьер-лигу не более чем утопия.

Парадокс, но в модели «проигрывает команда — проигрывает тренер», бывают исключения. Мой приятель был на последней игре «Халла», нарочно смотрел матч на фанатской трибуне, и он оказался потрясен тем, насколько Слуцкий популярен среди болельщиков. И сколько речевок поют на секторе в честь тренера из России. Однако самая большая ошибка — делать из этого вывод о перспективах бывшего рулевого российской сборной.

Практически все (по крайней мере журналисты) уверены, что матч с «Бристоль Сити» будет определяющим: если «Халл» победит, тема отставки сойдет на некоторое время на нет, если проиграет — гром может грянуть в любую минуту. И не факт, что в пользу Слуцкого скажет решающее слово симпатия журналистов и болельщиков. Ведь на несколько последних матчей «Халла» приезжал помощник Найджела Эдкинса, кого в открытую называют возможным сменщиком российского тренера. Именно Эдкинса (кстати, тоже бывший вратарь) в июне упоминали среди главных кандидатов в «Халл». И вряд ли его ассистент путешествовал только по собственной инициативе.

Леонид СЛУЦКИЙ | Источник: Reuters

В английском футболе как данность заложено уважение к любому человеку из этой индустрии. На днях «Сандерленд», скатившийся на последнее место в таблице, уволил Саймона Грейсона. Но сделал это, рассыпаясь в благодарностях тренеру «за усилия, которые он предпринимал, чтобы не допустить подобного и энтузиазм». В пресс-релизе клуба Грейсона назвали потрясающим менеджером, который оказался перед сложной задачей, но дали понять, что «для улучшения нынешней позиции нужны фундаментальные перемены, а изменение у игроков менталитета вылетающего клуба всегда очень затруднительно».

Иными словами, в Англии, по крайней мере, ее чемпионшипе, в критические минуты решающим фактором может оказаться умение тренера быть супермотиватором. По сути, Слуцкий сейчас попадает именно в такую ситуацию — когда умение предельно мотивировать игроков едва ли не важнее прочих аспектов. В России при подобном раскладе ему, наверняка, было бы намного проще — один менталитет с командой, знакомые методы. Насколько это удастся тренеру в уже знакомой, но все-таки чужой стране — загадка.

Не исключено, что расслабленность эта сродни той, которую, к удивлению многих, испытывал перед стыковыми матчами со Словенией Хиддинк. Гус в те дни много и охотно шутил, говорил о полном своем спокойствии — и в это верили все, кроме психологов. Напротив, посчитавших подобную модель поведения свидетельством огромного напряжения тренера. Хиддинк был уверен тогда, что он делает все правильно, что он отдается работе целиком и что у него отличный контакт с командой. И это действительно было так, но сумма обстоятельств в каждом из матчей в итоге была против него.

Против Слуцкого сейчас работает несколько факторов. Не только затянувшаяся полоса невезения — будь то травмы или потерянные очки в самой концовке. По сути, он работает с игроками, которые не хотят играть в чемпионшипе — это совершенно иной набор обстоятельств, чем в ситуации, когда «Халл» лидировал бы. Правда, если тренера увольняют в разгар сезона, это большой минус для футболистов, поскольку получается, что они тоже недостаточно хороши. Все уверены, что общий потенциал команды выше того, что демонстрируется ей сейчас. Но если нельзя поменять команду, можно сменить тренера.

В какой бы неплохой футбол не играл при Слуцком «Халл», главное — набирать очки. Именно это исторически считается в лиге критерием успешности.

Пока с этим туго.

И что интересно — «Сандерленд» несколько дней назад принял Крис Коулман, кто был главным тренером сборной Уэльса на Евро-2016 и фактически поставил крест на карьере Слуцкого в сборной России. Было бы круто, если россиянин в этом сезоне взял бы реванш у судьбы, оказавшись с «Халлом» более успешным в борьбе за выживание, чем его недавний визави.

Но такая дуэль Слуцкого волнует вряд ли. Как кажется многим, его личный плей-офф в Англии уже начался.

Илья КАЗАКОВ.

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