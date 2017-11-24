«Слуцкий в раю. Его не уволят». Гарантия от владельца «Халла»
Известный агент Шандор Варга комментирует «СЭ» ситуацию, которая сложилась у Леонида Слуцкого.
Известный агент Шандор Варга комментирует «СЭ» ситуацию, которая сложилась у Леонида Слуцкого.
— Несколько часов назад поговорил и с владельцем «Халла» Эхабом Алламом, и с Леонидом, — сказал Варга. — Знаю, в России волнуются — и могу заверить, что Слуцкого не уволят.
— Что сказал владелец?
— «Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает». На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает.
— Задача «Халла», который идет совсем близко к зоне вылета, не меняется?
— Нет, не меняется — вернуться в
— Но ведь состав не соответствует задачам.
— Мы работаем уже сейчас, чтобы зимой усилиться.
— Говорят, Аллам…
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— Да, но говорят, что Аллам прижимист и не даст денег на трансферы.
— Он прижимистый, это точно. Но как бизнесмен понимает, что если сейчас потратить на трансферы 50 миллионов фунтов, затем только Sky TV даст 150 миллионов в случае выхода в АПЛ. Или второй вариант — можно ничего не потратить и потом ничего не получить. Выбирайте!
— Шандор, и если вложения будут, то именно под Слуцкого?
— Под проект «Халл Сити». Без инвестиций в
— Но как же слухи о том, что футболистов туда дал Роман Абрамович и он же устроил Слуцкого?
— Слухи на то и слухи. Леонид пришел в офис одной из агентских компаний, топ-5 в мире, затем мы организовали встречу с Эхабом и через неделю Слуцкий возглавит «Халл». Все в клубе делается для того, чтобы вернуться в
— Слуцкого не уволят даже после поражения в ближайшем туре?
— Да, это слова владельца. Он видит, как тренер работает, какая обстановка в раздевалке, что в команде. Слуцкий работает 24 часа в сутки. Трудится на совесть, но материала не хватает. Я работал в тренерском комитете УЕФА, и
— Вы говорили со Слуцким — как он себя чувствует?
— На позитиве, доволен. «Чувствую себя как в раю — тренировки, обстановка, — говорит Леонид. — К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна». Весь процесс, который мы не видим — рай для него.
— Рай такой непростой.
— Такова тренерская работа, мы видим только результат.
— Но газеты пишут, что
— А я говорил с владельцем клуба! И вы же говорите со мной, а не газетами!
— Может «Халл» укрепиться россиянами?
— Главное — чтобы хорошими футболистами. А россияне или нет — все равно. Конечно, все сейчас понимают, что, к сожалению, ушедшие летом игроки были лучше тех, кого взяли им на замену.