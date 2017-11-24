«Слуцкий в раю. Его не уволят». Гарантия от владельца «Халла»

Источник: Спорт-Экспресс

— Несколько часов назад поговорил и с владельцем «Халла» Эхабом Алламом, и с Леонидом, — сказал Варга. — Знаю, в России волнуются — и могу заверить, что Слуцкого не уволят.

— Что сказал владелец?

— «Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает». На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает.

— Задача «Халла», который идет совсем близко к зоне вылета, не меняется?

— Нет, не меняется — вернуться в премьер-лигу.

— Но ведь состав не соответствует задачам.

— Мы работаем уже сейчас, чтобы зимой усилиться.

— Говорят, Аллам…

— Кто-то говорит, а я с ним — разговариваю.

— Да, но говорят, что Аллам прижимист и не даст денег на трансферы.

— Он прижимистый, это точно. Но как бизнесмен понимает, что если сейчас потратить на трансферы 50 миллионов фунтов, затем только Sky TV даст 150 миллионов в случае выхода в АПЛ. Или второй вариант — можно ничего не потратить и потом ничего не получить. Выбирайте!

— Шандор, и если вложения будут, то именно под Слуцкого?

— Под проект «Халл Сити». Без инвестиций в премьер-лигу не выйти. Там думают о проекте, а не о фамилии Слуцкий. Ее не знали — Леонид пришел ко мне: «Шандор, я готов к работе в Англии». Я был знаком с Ихабом и его отцом — он и есть владелец, а Ихаб выполняет функции менеджера. Я устроил встречу, они пообщались.

— Но как же слухи о том, что футболистов туда дал Роман Абрамович и он же устроил Слуцкого?

— Слухи на то и слухи. Леонид пришел в офис одной из агентских компаний, топ-5 в мире, затем мы организовали встречу с Эхабом и через неделю Слуцкий возглавит «Халл». Все в клубе делается для того, чтобы вернуться в премьер-лигу. Да, есть определенное напряжение, потому что вылетели, но Эхаба на руках носили, когда команда туда вышла. Эмоций много, слухов, но Абрамович ни при чем. У Леонида хорошие личные отношения с Романом, он взял пару игроков из «Челси».

— Слуцкого не уволят даже после поражения в ближайшем туре?

— Да, это слова владельца. Он видит, как тренер работает, какая обстановка в раздевалке, что в команде. Слуцкий работает 24 часа в сутки. Трудится на совесть, но материала не хватает. Я работал в тренерском комитете УЕФА, и как-то Алекс Фергюсон принес бумагу из, по-моему, первого своего клуба — маленького, из Шотландии. Там было написано — «Мы уволили Фергюсона, потому что он не имеет никакого понятия о работе тренером. Никуда его не рекомендуем». И вроде бы потом из него вышел неплохой тренер. Так что для Леонида лучшего вот так же тяжело начинать и потом подняться.

— Вы говорили со Слуцким — как он себя чувствует?

— На позитиве, доволен. «Чувствую себя как в раю — тренировки, обстановка, — говорит Леонид. — К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна». Весь процесс, который мы не видим — рай для него.

— Рай такой непростой.

— Такова тренерская работа, мы видим только результат.

— Но газеты пишут, что вот-вот уволят.

— А я говорил с владельцем клуба! И вы же говорите со мной, а не газетами!

— Может «Халл» укрепиться россиянами?