Асенсио из-за травмы может пропустить 2−3 недели

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан за три недели преодолеет большее расстояние, чем длина экватора, подсчитал FourFourTweet.
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Сроки восстановления 21-летнего футболиста не уточняются, но по мнению издания AS, он может пропустить
В текущем сезоне Асенсио провёл 12 матчей в Примере и забил четыре гола.
Ближайшим соперником «Реала» станет «Малага». Матч между командами в рамках 13-го тура чемпионата Испании состоится 25 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 18:15 мск.