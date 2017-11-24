«В Казахстане футболисты пьют по полной». Экс-футболист «Окжетпеса» раскритиковал КПЛ

«В Казахстане совсем другой футбол — техничные футболисты, но плохие поля и инфраструктура. В Украине — европейский подход, практически везде европейские стадионы. А там много старых стадионов. Креслам на стадионах по 100 лет, они могут быть прогнившими, где-то грибок есть.



Бывало такое, что негде было помыться. Очень мало полей с подогревом. Искусственные поля — это ужас. Вот у нас перед чемпионатом Европы поставили такие маленькие поля-коробки. Если сравнивать их с Казахстаном, то для них это — “Ноу Камп”.



Я жил в ужасном доме. Реально — дом был ужасным. Кокшетау — маленький город. Кроме футбольной, там еще была хоккейная команда. Там знали, что кто-то из нас будет снимать квартиру и специально поднимали ценник. Потому что, если ты приехал с семьей, то деваться некуда. Недешево было — долларов 800.



Посещаемость? Если 15 человек придет на футбол, то уже хорошо. Ну, может, 16, а с моей женой и ребенком — 17. Когда Окжетпес боролся за “бронзу”, то ходило 3−4 тысячи. Там мало ходят, как и у нас сейчас.



Пьют ли казахстанские футболисты пиво? Если говорят, что в Украине футболисты много пьют, то, если брать казахов, мы вообще проигрываем им без шансов. Если люди там садятся, то делают это крепко и по полной», — сказал Чижов в эфире телевизионного канала «Футбол 1».



Напомним, что после ухода из «Окжетпеса» Александр Чижов заявлял, что в Кокшетау его все устраивало.