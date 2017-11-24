«В Казахстане футболисты пьют по полной». Экс-футболист «Окжетпеса» раскритиковал КПЛ
Бывший защитник кокшетауского «Окжетпеса» Александр Чижов вспомнил этап своей карьеры в кокшетауском клубе, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Бывший защитник кокшетауского «Окжетпеса» Александр Чижов вспомнил этап своей карьеры в кокшетауском клубе, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
«В Казахстане совсем другой футбол — техничные футболисты, но плохие поля и инфраструктура. В Украине — европейский подход, практически везде европейские стадионы. А там много старых стадионов. Креслам на стадионах по 100 лет, они могут быть прогнившими,
Бывало такое, что негде было помыться. Очень мало полей с подогревом. Искусственные поля — это ужас. Вот у нас перед чемпионатом Европы поставили такие маленькие
Я жил в ужасном доме. Реально — дом был ужасным. Кокшетау — маленький город. Кроме футбольной, там еще была хоккейная команда. Там знали, что
Посещаемость? Если 15 человек придет на футбол, то уже хорошо. Ну, может, 16, а с моей женой и ребенком — 17. Когда Окжетпес боролся за “бронзу”, то ходило 3−4 тысячи. Там мало ходят, как и у нас сейчас.
Пьют ли казахстанские футболисты пиво? Если говорят, что в Украине футболисты много пьют, то, если брать казахов, мы вообще проигрываем им без шансов. Если люди там садятся, то делают это крепко и по полной», — сказал Чижов в эфире телевизионного канала «Футбол 1».
Напомним, что после ухода из «Окжетпеса» Александр Чижов заявлял, что в Кокшетау его все устраивало.