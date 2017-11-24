«Астана» сыграет с московским «Спартаком» в Дубае

«Астана» в рамках УТС в Дубае проведет контрольную встречу против московского «Спартака». Игра состоится 22-го января и начнется в 13:00 по местному времени. Номинальными хозяевами поля выступят «красно-белые».



Стоит отметить, что 27 января 2016 года оба клуба уже встречались между собой в рамках товарищеского матча. Игра состоялась в Абу-Даби на стадионе «Шейх Заед» и завершилась победой московской команды со счетом 5:0.