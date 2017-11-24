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«Астана» сыграет с московским «Спартаком» в Дубае
Подопечные Станимира Стойлова в рамках
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Подопечные Станимира Стойлова в рамках
«Астана» в рамках УТС в Дубае проведет контрольную встречу против московского «Спартака». Игра состоится 22-го января и начнется в 13:00 по местному времени. Номинальными хозяевами поля выступят «красно-белые».
Стоит отметить, что 27 января 2016 года оба клуба уже встречались между собой в рамках товарищеского матча. Игра состоялась в