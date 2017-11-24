Битва за испанский трон на «Месталье»
«СЭ» анонсирует матчи тринадцатого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.
«СЭ» анонсирует матчи тринадцатого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.
«БАРСЕЛОНА» БЕЗ ПИКЕ, «ВАЛЕНСИЯ» БЕЗ МАРСЕЛИНО
Пока «Реал» и «Атлетико» спотыкаются на каждом шагу, именно «Валенсия» сейчас выглядит самым серьезным конкурентом «Барселоны» в борьбе за чемпионство. «Летучие мыши» притаились всего лишь в четырех очках позади каталонцев, одержали восемь побед в чемпионате подряд и в воскресенье будут лезть вон из кожи, чтобы добиться девятой. Для этого у нее есть второй лучший бомбардир ла лиги Симоне Дзадза (9 голов), один из самых результативных атакующих дуэтов Европы Дзадза и Родриго, только что продливший контракт с клубом до 2022 года, (9 + 7 = 16 мячей) и несмолкаемая «Месталья».
Пожалуй, единственное, чего — точнее, кого — у «Валенсии» в воскресенье не будет — это Марселино, главного тренера «лос че». Наставник «летучих мышей» был удален в игре 12-го тура («Эспаньол» — «Валенсия» 0:2) со скамейки запасных за излишне эмоциональные споры с арбитром. Вместе с ним удалили и его сына, Серхио Гарсию, который работает в «Валенсии» помощником тренера по физподготовке — в протоколе судьи Эрнандеса Эрнандеса было сказано, что Серхио Гарсия «ругаясь матом, потребовал остановить игру и оказать помощь игроку гостей». Так что важнейшую игру против «Барселоны» валенсийцам придется провести без своего рулевого, перед которым, тем не менее, будет стоять большая цель — впервые в своей тренерской карьере обыграть
В составе «Барсы» тоже будут потери — Жерар Пике получил пятую желтую карточку в победном матче против «Леганеса» (3:0) на прошлых выходных, поэтому выезд в Валенсию защитник пропустит. С учетом травмы Маскерано за центр обороны
При этом Вальверде дал как следует отдохнуть Лео Месси, оставив его в запасе — кажется, самая красочная характеристика того, сколь важным для главного тренера «Барселоны» является поединок на «Месталье». Еще бы — в таких матчах и будет отливаться золотая испанская корона.
РОНАЛДУ ПОУЖИНАЕТ «АНЧОУСАМИ»
«Малага» изо всех сил старается выбраться из зоны вылета, одерживает героические волевые победы (как в прошлом туре 3:2 над «Депортиво»), но на «Сантьяго Бернабеу» против разозленного своими периодическими неудачами «Реала» шансов у подопечных Мичела практически не будет. Во вторник все мадридское недовольство уже испытал на себе в 5-м туре Лиги чемпионов АПОЭЛ, пропустивший от «сливочных» 6 безответных мячей. Роналду сделал на Кипре дубль, довел свои бомбардирские показатели в ЛЧ до 8 голов, но в домашнем чемпионате у португальца до сих пор лишь один забитый мяч. Пришла пора рвать сетку в ла лиге — «Малага» выглядит для этого подходящим соперником.
ГРИЗМАНН ВЕРНЕТ «АТЛЕТИКО» НАДЕЖДУ
В среду Антуан Гризманн прервал свою самую «засушливую» серию в мадридской карьере — почти 800 минут без забитых мячей во всех турнирах. И не просто прервал, а забил один из самых красивых мячей в этой Лиге чемпионов, подарив «Атлетико» победу над «Ромой» и минимальную надежду на продолжение борьбы в турнире. В субботу он же должен повести за собой «матрасников», чтобы победить крепкий, как скорлупа грецкого ореха, «Леванте» и не позволить «Реалу» уйти в таблице вперед. «Барселона» пока слишком далеко (в 10 очках), а вот с мадридскими соседями у «атлетов» абсолютная гармония (по 24 балла). Нельзя ее нарушать.
24 ноября, пятница
23.00. СЕЛЬТА — ЛЕГАНЕС. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.94 — Н 3.37 — П2 4.23.
25 ноября, суббота
15.00. АЛАВЕС — ЭЙБАР. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.56 — Н 3.03 — П2 3.04
18.15. РЕАЛ — МАЛАГА. Прогноз «СЭ» — 4:0. Прогноз WinLine — П1 1.08 — Н 11.0 — П2 22.0
20.30. БЕТИС — ЖИРОНА. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.03 — Н 3.59 — П2 3.58
22.45. ЛЕВАНТЕ — АТЛЕТИКО. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 7.08 — Н 3.81 — П2 1.55.
26 ноября, воскресенье
14.00. ДЕПОРТИВО — АТЛЕТИК. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.67 — Н 3.18 — П2 2.56
18.15. РЕАЛ СОСЬЕДАД —
20.30. ВИЛЬЯРРЕАЛ — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 2:3. Прогноз WinLine — П1 2.32 — Н 3.30 — П2 2.89
22.45. ВАЛЕНСИЯ — БАРСЕЛОНА. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.69 — Н 3.86 — П2 1.82.
27 ноября, понедельник
23.00. ЭСПАНЬОЛ — ХЕТАФЕ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.97 — Н 3.21 — П2 3.84.