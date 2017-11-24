Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили последнюю волю "Петрухи" из "Белого солнца пустыни"
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
В декабре финансовый рынок может попасть в процентные ножницы
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Амкар2
Динамо М1
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-21
Спартак-21
Все события
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи
Российская фигуристка победила на турнире в Шанхае
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Как Джей Ло, Иванка Трамп и Мэрайя Кэри провели День благодарения
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
24День, когда не пропустил Акинфеев
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
18:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Битва за испанский трон на «Месталье»

«СЭ» анонсирует матчи тринадцатого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.

Источник: Спорт-Экспресс

«БАРСЕЛОНА» БЕЗ ПИКЕ, «ВАЛЕНСИЯ» БЕЗ МАРСЕЛИНО

Пока «Реал» и «Атлетико» спотыкаются на каждом шагу, именно «Валенсия» сейчас выглядит самым серьезным конкурентом «Барселоны» в борьбе за чемпионство. «Летучие мыши» притаились всего лишь в четырех очках позади каталонцев, одержали восемь побед в чемпионате подряд и в воскресенье будут лезть вон из кожи, чтобы добиться девятой. Для этого у нее есть второй лучший бомбардир ла лиги Симоне Дзадза (9 голов), один из самых результативных атакующих дуэтов Европы Дзадза и Родриго, только что продливший контракт с клубом до 2022 года, (9 + 7 = 16 мячей) и несмолкаемая «Месталья».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пожалуй, единственное, чего — точнее, кого — у «Валенсии» в воскресенье не будет — это Марселино, главного тренера «лос че». Наставник «летучих мышей» был удален в игре 12-го тура («Эспаньол» — «Валенсия» 0:2) со скамейки запасных за излишне эмоциональные споры с арбитром. Вместе с ним удалили и его сына, Серхио Гарсию, который работает в «Валенсии» помощником тренера по физподготовке — в протоколе судьи Эрнандеса Эрнандеса было сказано, что Серхио Гарсия «ругаясь матом, потребовал остановить игру и оказать помощь игроку гостей». Так что важнейшую игру против «Барселоны» валенсийцам придется провести без своего рулевого, перед которым, тем не менее, будет стоять большая цель — впервые в своей тренерской карьере обыграть сине-гранатовых. Марселино в разное время побеждал все команды, выступающие в этом году в ла лиге, — кроме каталонцев (14 матчей: 3 ничьи, 11 поражений).

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Барсы» тоже будут потери — Жерар Пике получил пятую желтую карточку в победном матче против «Леганеса» (3:0) на прошлых выходных, поэтому выезд в Валенсию защитник пропустит. С учетом травмы Маскерано за центр обороны сине-гранатовых становится тревожно — из возможных сменщиков Томас Фермален или молодой игрок из дубля, Давид Костас, который сегодня тренировался с первой командой. С другой стороны, каталонцы на неделе выполнили основную задачу на групповом этапе ЛЧ — вышли в 1/8 финала, сыграв с «Юве» в Турине 0:0, а аргентинцы из обеих команд отлично провели время после игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом Вальверде дал как следует отдохнуть Лео Месси, оставив его в запасе — кажется, самая красочная характеристика того, сколь важным для главного тренера «Барселоны» является поединок на «Месталье». Еще бы — в таких матчах и будет отливаться золотая испанская корона.

РОНАЛДУ ПОУЖИНАЕТ «АНЧОУСАМИ»

«Малага» изо всех сил старается выбраться из зоны вылета, одерживает героические волевые победы (как в прошлом туре 3:2 над «Депортиво»), но на «Сантьяго Бернабеу» против разозленного своими периодическими неудачами «Реала» шансов у подопечных Мичела практически не будет. Во вторник все мадридское недовольство уже испытал на себе в 5-м туре Лиги чемпионов АПОЭЛ, пропустивший от «сливочных» 6 безответных мячей. Роналду сделал на Кипре дубль, довел свои бомбардирские показатели в ЛЧ до 8 голов, но в домашнем чемпионате у португальца до сих пор лишь один забитый мяч. Пришла пора рвать сетку в ла лиге — «Малага» выглядит для этого подходящим соперником.

Во время загрузки произошла ошибка.

ГРИЗМАНН ВЕРНЕТ «АТЛЕТИКО» НАДЕЖДУ

В среду Антуан Гризманн прервал свою самую «засушливую» серию в мадридской карьере — почти 800 минут без забитых мячей во всех турнирах. И не просто прервал, а забил один из самых красивых мячей в этой Лиге чемпионов, подарив «Атлетико» победу над «Ромой» и минимальную надежду на продолжение борьбы в турнире. В субботу он же должен повести за собой «матрасников», чтобы победить крепкий, как скорлупа грецкого ореха, «Леванте» и не позволить «Реалу» уйти в таблице вперед. «Барселона» пока слишком далеко (в 10 очках), а вот с мадридскими соседями у «атлетов» абсолютная гармония (по 24 балла). Нельзя ее нарушать.

24 ноября, пятница
23.00. СЕЛЬТА — ЛЕГАНЕС. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.94 — Н 3.37 — П2 4.23.

25 ноября, суббота
15.00. АЛАВЕС — ЭЙБАР. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.56 — Н 3.03 — П2 3.04
18.15. РЕАЛ — МАЛАГА. Прогноз «СЭ» — 4:0. Прогноз WinLine — П1 1.08 — Н 11.0 — П2 22.0
20.30. БЕТИС — ЖИРОНА. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.03 — Н 3.59 — П2 3.58
22.45. ЛЕВАНТЕ — АТЛЕТИКО. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 7.08 — Н 3.81 — П2 1.55.

26 ноября, воскресенье
14.00. ДЕПОРТИВО — АТЛЕТИК. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.67 — Н 3.18 — П2 2.56
18.15. РЕАЛ СОСЬЕДАД — ЛАС-ПАЛЬМАС. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.39 — Н 4.68 — П2 6.25
20.30. ВИЛЬЯРРЕАЛ — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 2:3. Прогноз WinLine — П1 2.32 — Н 3.30 — П2 2.89
22.45. ВАЛЕНСИЯ — БАРСЕЛОНА. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.69 — Н 3.86 — П2 1.82.

27 ноября, понедельник
23.00. ЭСПАНЬОЛ — ХЕТАФЕ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.97 — Н 3.21 — П2 3.84.

Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Робинью приговорен к 9 годам тюрьмы за сексуальное насилие
Возьмет ли Каррера реванш у Манчини? Интриги 18-го тура РФПЛ
Матч жизни для Слуцкого. Главные события футбольных выходных
Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи
Российская фигуристка победила на турнире в Шанхае
Тренеры женской сборной РФ по волейболу отправлены в отставку
«Амкар» — «Динамо». Стартовые составы
Месси официально вручили «Золотую бутсу» (видео)
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь