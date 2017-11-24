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17:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси официально вручили «Золотую бутсу»

Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси вручили «Золотую бутсу».

О том, что аргентинец в четвёртый раз стал её обладателем, стало известно ещё в мае, но награда была вручена только сейчас. «Золотую бутсу» аргентинцу вручил партнёр по команде Луис Суарес.

Лионель Месси в сезоне-2016/17 Ла Лиги провёл 34 матча и забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачётных очка. Второе место занял форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков). Замкнул тройку лучших нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг (31 гол, 62 очка).

Ранее Лионель Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах. По этому показателю Лионель сравнялся с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который в минувшем сезоне забил 25 голов в испанской Примере.
В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 самых сильных чемпионатов, оценивается в 2 очка.

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