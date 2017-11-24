Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Месси официально вручили «Золотую бутсу»
Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси вручили «Золотую бутсу».
Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси вручили «Золотую бутсу».
О том, что аргентинец в четвёртый раз стал её обладателем, стало известно ещё в мае, но награда была вручена только сейчас. «Золотую бутсу» аргентинцу вручил партнёр по команде Луис Суарес.
Лионель Месси в сезоне-2016/17 Ла Лиги провёл 34 матча и забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачётных очка. Второе место занял форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков). Замкнул тройку лучших нападающий дортмундской «Боруссии»
Ранее Лионель Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах. По этому показателю Лионель сравнялся с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который в минувшем сезоне забил 25 голов в испанской Примере.
В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 самых сильных чемпионатов, оценивается в 2 очка.