Месси официально вручили «Золотую бутсу»

О том, что аргентинец в четвёртый раз стал её обладателем, стало известно ещё в мае, но награда была вручена только сейчас. «Золотую бутсу» аргентинцу вручил партнёр по команде Луис Суарес.

Лионель Месси в сезоне-2016/17 Ла Лиги провёл 34 матча и забил 37 голов, набрав, таким образом, 74 зачётных очка. Второе место занял форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков). Замкнул тройку лучших нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг (31 гол, 62 очка).