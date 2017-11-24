Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актёр Добронравов прокомментировал обращение Зеленского к СБУ
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Динамо М
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-21
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Все события
Актёр Добронравов прокомментировал обращение Зеленского к СБУ
СМИ: Путин уронил стул Эрдогана (видео)
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Полузащитник «Локомотива» включён в команду недели Лиги Европы
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Глюк’oZa удивила поклонников новой прической (фото)
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
17:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч жизни для Слуцкого

В эти выходные может решиться судьба российского тренера «Халла». Анонсируем самые интересные события ближайших дней.

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОЩАНИЕ С АНГЛИЕЙ?

Мы предполагали, что российскому тренеру будет сложно на новом месте. Но не думали, что настолько. Да и сам Слуцкий недавно признался, что недооценивал уровень чемпионшипа.

В среду Леонид Викторович удержался на своем посту, хотя потряхивало его сильно — после пятого матча без побед на российского тренера ополчились не только болельщики, но и журналисты. «Время Слуцкого вышло?» — такой риторический вопрос значился в заголовке главного материала Hull Daily Mail.

В среду вице-президент «Халла» Эхаб Аллам отделался словами о том, что Слуцкий работает в обычном режиме. И добавил важную ремарку — «на данный момент». Момент будет длиться до субботы, когда «Халл» встретится с одним из лидеров первенства — «Бристол Сити». Команда 36-летнего тренера Ли Джонсона — открытие этого сезона. У «Бристола» средний состав по меркам чемпионшипа, однако он держится в пятерке и вышел в четвертьфинал Кубка лиги, где в декабре встретится с «МЮ». Соперник очень серьезный, но Слуцкому отступать некуда.

Читайте также
Конте против Клоппа: темпераментная битва

КОНТЕ ПРОТИВ КЛОППА

Это для нас с вами матч «Халла» важнейший в Англии, а весь мир будет следить за игрой на «Энфилде» — там сойдутся команды двух самых эмоциональных тренеров премьер-лиги, «Челси» и «Ливерпуль».

Антонио Конте и Юргена Клоппа с этого месяца объединяет не только бурное празднование забитых мячей, но и борода. Итальянец во время международной паузы решил не бриться, а перед игрой предыдущего тура с «Вест Бромвичем» объявил, что будет отращивать бороду наудачу — как хоккеисты в Кубке Стэнли. Пока примета работает: «Челси» победил в двух матчах подряд с одинаковым счетом 4:0, так что Клоппу нужно быть настороже. Впрочем, его борода выглядит посолиднее — может, это сыграет свою роль?

БОЙ ЛИДЕРОВ В ВАЛЕНСИИ

У «Реала» тяжелые времена: в Лиге чемпионов «Королевский клуб» уже точно не займет первое место в группе, а в национальном чемпионате отстает от злейшего врага из Каталонии уже на целых десять очков. Более того, мадридцы даже не вторые — «Валенсия» в этом сезоне восстала из мертвых и к воскресному матчу с «Барселоной» подходит с рекордной для себя серией в восемь побед подряд. У тренера Марселино расцвели все — даже человек-мем Симоне Дзадза, забивший в текущем чемпионате в девять раз больше Криштиану Роналду.

Правда, участие итальянца во встрече с «Барсой» под вопросом: он еще не восстановился от повреждения, хотя рвется в бой. Точно не будет на поле Марселино — тренер «Валенсии» получил два матча дисквалификации за слишком рьяные споры с арбитром в предыдущем туре. Но «Барселоне» все равно боязно — недаром в игре с «Ювентусом» Месси оказался вне стартового состава. Берег патроны для «летучих мышей»?

Читайте также
Моуринью разочаровался в «МЮ» и теперь готов отправиться в «ПСЖ»?

МЕСТЬ ПАРИЖА

«ПСЖ» порхает над Европой в этом сезоне и до сих пор не потерпел ни одного поражения. Трио MCN пугает всех даже в Европе — в среду Мбаппе, Кавани и Неймар разнесли в щепки «Селтик», а теперь готовятся к принципиальной встрече с «Монако». Парижане уже побеждали действующего чемпиона Франции в этом сезоне, но то был полутоварищеский матч за Суперкубок, причем без M и N (Мбаппе и Неймар тогда еще не перешли в «ПСЖ»). Теперь все серьезно: столичная команда наверняка выиграет титул весной, но ей необходимо и одолеть «Монако» в очных встречах. Южане осенью играют гораздо слабее, но на Париж настроятся — неслучайно они только раз проиграли «ПСЖ» в 15 последних матчах лиги 1.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

25 ноября, суббота
«Халл» — «Бристол Сити». 18.00. Стадион «Кей-Си».
«Ливерпуль» — «Челси». 20.30. Стадион «Энфилд».

26 ноября, воскресенье
«Валенсия» — «Барселона». 22.45. Стадион «Месталья».
«Монако» — «ПСЖ». 23.00. Стадион «Луи II».

Халл Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Робинью приговорен к 9 годам тюрьмы за сексуальное насилие
Возьмет ли Каррера реванш у Манчини? Интриги 18-го тура РФПЛ
Полузащитник «Локомотива» включён в команду недели Лиги Европы
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Тренеры женской сборной РФ по волейболу отправлены в отставку
«Амкар» — «Динамо». Стартовые составы
Месси официально вручили «Золотую бутсу» (видео)
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь