Матч жизни для Слуцкого

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОЩАНИЕ С АНГЛИЕЙ?

Мы предполагали, что российскому тренеру будет сложно на новом месте. Но не думали, что настолько. Да и сам Слуцкий недавно признался, что недооценивал уровень чемпионшипа.

В среду Леонид Викторович удержался на своем посту, хотя потряхивало его сильно — после пятого матча без побед на российского тренера ополчились не только болельщики, но и журналисты. «Время Слуцкого вышло?» — такой риторический вопрос значился в заголовке главного материала Hull Daily Mail.

В среду вице-президент «Халла» Эхаб Аллам отделался словами о том, что Слуцкий работает в обычном режиме. И добавил важную ремарку — «на данный момент». Момент будет длиться до субботы, когда «Халл» встретится с одним из лидеров первенства — «Бристол Сити». Команда 36-летнего тренера Ли Джонсона — открытие этого сезона. У «Бристола» средний состав по меркам чемпионшипа, однако он держится в пятерке и вышел в четвертьфинал Кубка лиги, где в декабре встретится с «МЮ». Соперник очень серьезный, но Слуцкому отступать некуда.

Читайте также Конте против Клоппа: темпераментная битва

КОНТЕ ПРОТИВ КЛОППА

Это для нас с вами матч «Халла» важнейший в Англии, а весь мир будет следить за игрой на «Энфилде» — там сойдутся команды двух самых эмоциональных тренеров премьер-лиги, «Челси» и «Ливерпуль».

Антонио Конте и Юргена Клоппа с этого месяца объединяет не только бурное празднование забитых мячей, но и борода. Итальянец во время международной паузы решил не бриться, а перед игрой предыдущего тура с «Вест Бромвичем» объявил, что будет отращивать бороду наудачу — как хоккеисты в Кубке Стэнли. Пока примета работает: «Челси» победил в двух матчах подряд с одинаковым счетом 4:0, так что Клоппу нужно быть настороже. Впрочем, его борода выглядит посолиднее — может, это сыграет свою роль?

БОЙ ЛИДЕРОВ В ВАЛЕНСИИ

У «Реала» тяжелые времена: в Лиге чемпионов «Королевский клуб» уже точно не займет первое место в группе, а в национальном чемпионате отстает от злейшего врага из Каталонии уже на целых десять очков. Более того, мадридцы даже не вторые — «Валенсия» в этом сезоне восстала из мертвых и к воскресному матчу с «Барселоной» подходит с рекордной для себя серией в восемь побед подряд. У тренера Марселино расцвели все — даже человек-мем Симоне Дзадза, забивший в текущем чемпионате в девять раз больше Криштиану Роналду.

Правда, участие итальянца во встрече с «Барсой» под вопросом: он еще не восстановился от повреждения, хотя рвется в бой. Точно не будет на поле Марселино — тренер «Валенсии» получил два матча дисквалификации за слишком рьяные споры с арбитром в предыдущем туре. Но «Барселоне» все равно боязно — недаром в игре с «Ювентусом» Месси оказался вне стартового состава. Берег патроны для «летучих мышей»?

МЕСТЬ ПАРИЖА

«ПСЖ» порхает над Европой в этом сезоне и до сих пор не потерпел ни одного поражения. Трио MCN пугает всех даже в Европе — в среду Мбаппе, Кавани и Неймар разнесли в щепки «Селтик», а теперь готовятся к принципиальной встрече с «Монако». Парижане уже побеждали действующего чемпиона Франции в этом сезоне, но то был полутоварищеский матч за Суперкубок, причем без M и N (Мбаппе и Неймар тогда еще не перешли в «ПСЖ»). Теперь все серьезно: столичная команда наверняка выиграет титул весной, но ей необходимо и одолеть «Монако» в очных встречах. Южане осенью играют гораздо слабее, но на Париж настроятся — неслучайно они только раз проиграли «ПСЖ» в 15 последних матчах лиги 1.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

25 ноября, суббота

«Халл» — «Бристол Сити». 18.00. Стадион «Кей-Си».

«Ливерпуль» — «Челси». 20.30. Стадион «Энфилд».