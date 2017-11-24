Матч жизни для Слуцкого
В эти выходные может решиться судьба российского тренера «Халла». Анонсируем самые интересные события ближайших дней.
В эти выходные может решиться судьба российского тренера «Халла». Анонсируем самые интересные события ближайших дней.
ПРОЩАНИЕ С АНГЛИЕЙ?
Мы предполагали, что российскому тренеру будет сложно на новом месте. Но не думали, что настолько. Да и сам Слуцкий недавно признался, что недооценивал уровень чемпионшипа.
В среду Леонид Викторович удержался на своем посту, хотя потряхивало его сильно — после пятого матча без побед на российского тренера ополчились не только болельщики, но и журналисты. «Время Слуцкого вышло?» — такой риторический вопрос значился в заголовке главного материала Hull Daily Mail.
В среду
КОНТЕ ПРОТИВ КЛОППА
Это для нас с вами матч «Халла» важнейший в Англии, а весь мир будет следить за игрой на «Энфилде» — там сойдутся команды двух самых эмоциональных тренеров
Антонио Конте и Юргена Клоппа с этого месяца объединяет не только бурное празднование забитых мячей, но и борода. Итальянец во время международной паузы решил не бриться, а перед игрой предыдущего тура с «Вест Бромвичем» объявил, что будет отращивать бороду наудачу — как хоккеисты в Кубке Стэнли. Пока примета работает: «Челси» победил в двух матчах подряд с одинаковым счетом 4:0, так что Клоппу нужно быть настороже. Впрочем, его борода выглядит посолиднее — может, это сыграет свою роль?
БОЙ ЛИДЕРОВ В ВАЛЕНСИИ
У «Реала» тяжелые времена: в Лиге чемпионов «Королевский клуб» уже точно не займет первое место в группе, а в национальном чемпионате отстает от злейшего врага из Каталонии уже на целых десять очков. Более того, мадридцы даже не вторые — «Валенсия» в этом сезоне восстала из мертвых и к воскресному матчу с «Барселоной» подходит с рекордной для себя серией в восемь побед подряд. У тренера Марселино расцвели все — даже
Правда, участие итальянца во встрече с «Барсой» под вопросом: он еще не восстановился от повреждения, хотя рвется в бой. Точно не будет на поле Марселино — тренер «Валенсии» получил два матча дисквалификации за слишком рьяные споры с арбитром в предыдущем туре. Но «Барселоне» все равно боязно — недаром в игре с «Ювентусом» Месси оказался вне стартового состава. Берег патроны для «летучих мышей»?
МЕСТЬ ПАРИЖА
«ПСЖ» порхает над Европой в этом сезоне и до сих пор не потерпел ни одного поражения. Трио MCN пугает всех даже в Европе — в среду Мбаппе, Кавани и Неймар разнесли в щепки «Селтик», а теперь готовятся к принципиальной встрече с «Монако». Парижане уже побеждали действующего чемпиона Франции в этом сезоне, но то был полутоварищеский матч за Суперкубок, причем без M и N (Мбаппе и Неймар тогда еще не перешли в «ПСЖ»). Теперь все серьезно: столичная команда наверняка выиграет титул весной, но ей необходимо и одолеть «Монако» в очных встречах. Южане осенью играют гораздо слабее, но на Париж настроятся — неслучайно они только раз проиграли «ПСЖ» в 15 последних матчах лиги 1.
ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ
25 ноября, суббота
«Халл» — «Бристол Сити». 18.00. Стадион «Кей-Си».
«Ливерпуль» — «Челси». 20.30. Стадион «Энфилд».
26 ноября, воскресенье
«Валенсия» — «Барселона». 22.45. Стадион «Месталья».
«Монако» — «ПСЖ». 23.00. Стадион «Луи II».