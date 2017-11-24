ФИФА будет иначе контролировать работу футбольных агентов со следующего года

«Мы будем по-новому контролировать деятельность футбольных агентов, нужно найти способ сделать эту работу прозрачной и чистой, — отметил Инфантино. — Каждый, кто выполняет свою работу, имеет право зарабатывать деньги, но должен делать это в упорядоченной среде. Это влияет на имидж футбола, и мы хотим, чтобы этот имидж был хорошим. Надеюсь, в следующем году у нас будут четкие правила на этот счет».