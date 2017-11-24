ФИФА будет иначе контролировать работу футбольных агентов со следующего года
ТАСС, 24 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) со следующего года будет
ТАСС, 24 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) со следующего года будет
«Мы будем
Ранее Инфантино высказал мнение о необходимости создания трансферных правил, которые должны защитить целостность соревнований. По его словам, трансферное окно необходимо закрывать до начала внутренних чемпионатов, а переходы игроков из клуба в клуб не должны вызывать инфляцию.