Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актёр Добронравов прокомментировал обращение Зеленского к СБУ
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Динамо М
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-21
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Все события
Актёр Добронравов прокомментировал обращение Зеленского к СБУ
СМИ: Путин уронил стул Эрдогана (видео)
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Возьмет ли Каррера реванш у Манчини? Интриги 18-го тура РФПЛ
Матч жизни для Слуцкого. Главные события футбольных выходных
Как Джей Ло, Иванка Трамп и Мэрайя Кэри провели День благодарения
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
16:59 (мск), источник: ТАСС

ФИФА будет иначе контролировать работу футбольных агентов со следующего года

ТАСС, 24 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) со следующего года будет по-новому контролировать работу футбольных агентов. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, чьи слова приводит английское издание Goal.

«Мы будем по-новому контролировать деятельность футбольных агентов, нужно найти способ сделать эту работу прозрачной и чистой, — отметил Инфантино. — Каждый, кто выполняет свою работу, имеет право зарабатывать деньги, но должен делать это в упорядоченной среде. Это влияет на имидж футбола, и мы хотим, чтобы этот имидж был хорошим. Надеюсь, в следующем году у нас будут четкие правила на этот счет».

Ранее Инфантино высказал мнение о необходимости создания трансферных правил, которые должны защитить целостность соревнований. По его словам, трансферное окно необходимо закрывать до начала внутренних чемпионатов, а переходы игроков из клуба в клуб не должны вызывать инфляцию.

 Бывший футболист сборной Бразилии получил 9 лет за изнасилование
Есть ли у России шансы догнать Францию
Возьмет ли Каррера реванш у Манчини? Интриги 18-го тура РФПЛ
Матч жизни для Слуцкого. Главные события футбольных выходных
Полузащитник «Локомотива» включён в команду недели Лиги Европы
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Тренеры женской сборной РФ по волейболу отправлены в отставку
«Амкар» — «Динамо». Стартовые составы
Месси официально вручили «Золотую бутсу» (видео)
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь