«Кайрат» продлил контракт с вратарем до 2020 года

31-летний Плотников выступает за «Кайрат» с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел в премьер-лиге 15 матчей, а всего на его счету 108 игр во всех турнирах за клуб.

Новый контракт с Плотниковым рассчитан до конца 2020 года. Голкипер рассказал о целях клуба на ближайший сезон.

«Я очень рад продлить контракт с клубом. Благодарен руководству за оказанное доверие. Буду стараться приносить максимальную пользу команде. У нас стоят те же задачи, и я верю, что в ближайшее время у нас все получится. Задачи у нас максимальные — это быть лидерами на всех фронтах, решать выход в групповую стадию Лиги Европы. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказал Плотников.

Отметим, что Плотников является воспитанником алматинского футбола. Ранее он также выступал за «Жетысу», «Атырау», «Цесну», «Тараз» и «Алма-Ату». В «Кайрате» Плотников также играл в 2009 году, когда клуб выступал в первой лиге.