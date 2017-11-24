«Кайрат» продлил контракт с вратарем до 2020 года
Вратарь Владимир Плотников подписал новый контракт с «Кайратом». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Вратарь Владимир Плотников подписал новый контракт с «Кайратом». Об этом объявил официальный сайт клуба.
31-летний Плотников выступает за «Кайрат» с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел в
Новый контракт с Плотниковым рассчитан до конца 2020 года. Голкипер рассказал о целях клуба на ближайший сезон.
«Я очень рад продлить контракт с клубом. Благодарен руководству за оказанное доверие. Буду стараться приносить максимальную пользу команде. У нас стоят те же задачи, и я верю, что в ближайшее время у нас все получится. Задачи у нас максимальные — это быть лидерами на всех фронтах, решать выход в групповую стадию Лиги Европы. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказал Плотников.
Отметим, что Плотников является воспитанником алматинского футбола. Ранее он также выступал за «Жетысу», «Атырау», «Цесну», «Тараз» и «Алма-Ату». В «Кайрате» Плотников также играл в 2009 году, когда клуб выступал в первой лиге.
В марте 2016 года Плотников дебютировал в сборной Казахстана, выйдя на замену в товарищеском матче против Грузии (1:1).