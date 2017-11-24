Сексуальное нападение. Бывший форвард «Реала» и «Милана» — насильник?

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

33-летний бразильский нападающий Робинью — бывший игрок мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана», — приговорен миланским судом к 9 годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании 22-летней девушки из Албании, сообщает La Stampa. Преступление произошло 22 января 2013 года — в период выступлений бразильца за «Милан» — в одном из ночных клубов столицы Ломбардии, Sio Café.

Робинью и пятеро его друзей (все — бразильцы) напоили молодую девушку, которая пришла в клуб с двумя подругами, после чего, как следует из показаний жертвы, воспользовавшись тем, что ее подруги исчезли, «затащили в гардероб и изнасиловали». От количества выпитого алкоголя девушка была не в состоянии оказать сопротивление.

ЭТО ПРАВДА?

С уверенностью можно сказать лишь то, что Робинью не первый раз слышит подобные обвинения. В январе 2009-го, через несколько месяцев после перехода в «Манчестер Сити» из «Реала», бразилец задерживался английской полицией по подозрению в сексуальном насилии в ночном клубе Лидса. Футболист, отрицавший все обвинения, вскоре был выпущен под залог, а в апреле того же года дело закрыли — до суда не дошло.

С миланским инцидентом все обстояло иначе. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию, началось расследование, и в 2014 году итальянская прокуратура потребовала арестовать бразильского игрока. Суд первой инстанции отклонил это требование. Известно, что обвинение просило для Робинью 10 лет тюремного заключения. Пострадавшая подтвердила свои показания перед судьями, сказала, что знала Робинью, отказалась забирать обвинения — и дело возобновили.

После нескольких лет слушаний и заседаний накануне был вынесен обвинительный приговор. Кроме бразильского футболиста 9 лет тюрьмы получил один из его друзей, который участвовал в изнасиловании, а вот судебный процесс в отношении остальной четверки пока приостановлен, потому что суду неизвестно, кто именно эти люди и где они находятся. Помимо этого, обвиняемые обязаны выплатить жертве насилия 60 тысяч евро.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ?

У Робинью, который в настоящий момент играет на родине, в клубе «Атлетику Минейру», есть возможность подать апелляцию. Источники в Reuters сообщают, что Италия не будет требовать экстрадиции футболиста, пока не закончится апелляционный процесс. Однако сам Робинью отрицает все обвинения и уверен, что примет необходимые законные меры, чтобы защитить свое имя и оспорить приговор в суде первой инстанции. На странице в Инстаграме представители бразильца уже разместили пост с разъяснением своей позиции.