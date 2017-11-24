Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Милан» намерен в январе приобрести Старриджа
Нападающий «Ливерпуль» Дэниэл Старридж может зимой перейти в «Милан», сообщает Calciomercato.
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Нападающий «Ливерпуль» Дэниэл Старридж может зимой перейти в «Милан», сообщает Calciomercato.
По информации источника, 28-летний игрок недоволен отсутствием игровой практики в английской команде и намерен покинуть клуб.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне провел 12 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.