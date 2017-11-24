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14:47 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» официально представила первого новичка

Атакующий полузащитник молодежной сборной Казахстана Юрий Перцух поставил свою подпись под трудовым соглашением с четырехкратными чемпионами Казахстана футбольным клубом «Астана».

Юрий является воспитанником алматинского ЦСКА, в составе которого и дебютировал в профессиональном футболе в возрасте 17 лет.
Помимо родного клуба Перцух в Первой Лиге Казахстана играл за столичный «Байтерек» и петропавловский «Кызыл-Жар СК».

В сезоне 2017 года 21-летний полузащитник дебютировал в Премьер-Лиге Казахстана в составе уральского «Акжайыка». В этом сезоне за уральцев сыграл 26 матчей в Премьер-Лиге и Кубке Казахстана, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами. По этому показателю стал одним из лучших в команде.

Юрий имеет опыт выступления в юношеских сборных Казахстана до 17 и 19 лет, а также начиная с этого сезона, на постоянной основе вызывается в молодежную сборную страны, за которую провел 9 матчей, в том числе пять в рамках квалификации Чемпионата Европы.

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