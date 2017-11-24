«Астана» официально представила первого новичка
Атакующий полузащитник молодежной сборной Казахстана Юрий Перцух поставил свою подпись под трудовым соглашением с четырехкратными чемпионами Казахстана футбольным клубом «Астана».
Атакующий полузащитник молодежной сборной Казахстана Юрий Перцух поставил свою подпись под трудовым соглашением с четырехкратными чемпионами Казахстана футбольным клубом «Астана».
Юрий является воспитанником алматинского ЦСКА, в составе которого и дебютировал в профессиональном футболе в возрасте 17 лет.
Помимо родного клуба Перцух в Первой Лиге Казахстана играл за столичный «Байтерек» и петропавловский «Кызыл-Жар СК».
В сезоне 2017 года 21-летний полузащитник дебютировал в
Юрий имеет опыт выступления в юношеских сборных Казахстана до 17 и 19 лет, а также начиная с этого сезона, на постоянной основе вызывается в молодежную сборную страны, за которую провел 9 матчей, в том числе пять в рамках квалификации Чемпионата Европы.