«Астана» официально представила первого новичка

Юрий является воспитанником алматинского ЦСКА, в составе которого и дебютировал в профессиональном футболе в возрасте 17 лет.

Помимо родного клуба Перцух в Первой Лиге Казахстана играл за столичный «Байтерек» и петропавловский «Кызыл-Жар СК».



В сезоне 2017 года 21-летний полузащитник дебютировал в Премьер-Лиге Казахстана в составе уральского «Акжайыка». В этом сезоне за уральцев сыграл 26 матчей в Премьер-Лиге и Кубке Казахстана, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами. По этому показателю стал одним из лучших в команде.



Юрий имеет опыт выступления в юношеских сборных Казахстана до 17 и 19 лет, а также начиная с этого сезона, на постоянной основе вызывается в молодежную сборную страны, за которую провел 9 матчей, в том числе пять в рамках квалификации Чемпионата Европы.