Конте против Клоппа: темпераментная битва
«СЭ» анонсирует 13-й тур
«СЭ» анонсирует 13-й тур
САЛАХ ОГОРЧИТ БЫВШИХ?
«Челси» на неделе разбомбил «Карабах» и гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» расплескал преимущество в три мяча. Юрген Клопп был очень зол на свою команду, а особенно на дырявую защиту. Антонио Конте, напротив, спокоен: он теперь даже отращивает бороду на фарт.
Встреча между «Челси» и «Ливерпулем» — не только дуэль двух самых горячих тренеров
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» В ПОГОНЕ ЗА СВОИМ ЖЕ РЕКОРДОМ
На дворе почти зима, а команда Пепа Гвардьолы все еще обходится без поражений в сезоне. Естественно, такой рывок близок к рекордному, и в воскресенье «Манчестер Сити» может превзойти собственное достижение шестилетней давности — тогда после 13 туров «горожане» набрали 35 очков, а победа над «Хаддерсфилдом» позволит им достичь числа 37.
Но сделать это будет не так просто, как кажется. «Хаддерсфилд» в феврале не дал «Сити» забить в Кубке Англии, да и в этом сезоне выглядит солидно и уже одолел другой клуб из Манчестера.
ЗЛАТАНА В ОСНОВУ!
«Манчестер Юнайтед», как и «Ливерпуль», не смог выйти в
В субботу в гости к Жозе Моуринью приедет дерзкий новичок «Брайтон», не проигрывающий уже пять матчей. Но у «МЮ» есть своя козырная серия — «Юнайтед» не знает поражений на «Олд Траффорд» с прошлого сентября (27 побед, 11 ничьих). К тому же, в стартовый состав должен вернуться Ибрагимович, поэтому за «Брайтон» немного боязно.
«ВЕСТ БРОМ» БЕЗ ПЬЮЛИСА НА «УЭМБЛИ»
Мольбы болельщиков «Вест Бромвича» были услышаны: после 11-го матча без побед Тони Пьюлиса отправили в отставку. Раньше унылая и бесхитростная игра тренера в кепке хотя бы давала результат, но терпеть вечные забросы и мелкие фолы вкупе с поражениями невозможно.
Временно «дроздами» руководит
24 ноября, пятница
23.00. ВЕСТ ХЭМ — ЛЕСТЕР. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.72 — Н 3.31 — П2 2.63.
25 ноября, суббота
18.00. ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ БРОМВИЧ. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.23 — Н 5.30 — П2 11.00.
18.00. СУОНСИ — БОРНМУТ. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.62 — Н 3.12 — П2 2.65.
18.00. КРИСТАЛ ПЭЛАС — СТОУК СИТИ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 1.99 — Н 3.26 — П2 3.69.
18.00. НЬЮКАСЛ — УОТФОРД. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.12 — Н 3.26 — П2 3.30.
18.00. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.16 — Н 6.43 — П2 14.00.
20.30. ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.07 — Н 3.45 — П2 3.26.
26 ноября, воскресенье
16.30. САУТГЕМПТОН — ЭВЕРТОН. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.83 — Н 3.34 — П2 4.29.
17.00. БЕРНЛИ — АРСЕНАЛ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 5.65 — Н 4.16 — П2 1.51.
19.00. ХАДДЕРСФИЛД — МАНЧЕСТЕР СИТИ. Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 13.00 — Н 6.67 — П2 1.16.