Конте против Клоппа: темпераментная битва

Источник: Спорт-Экспресс

САЛАХ ОГОРЧИТ БЫВШИХ?

«Челси» на неделе разбомбил «Карабах» и гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» расплескал преимущество в три мяча. Юрген Клопп был очень зол на свою команду, а особенно на дырявую защиту. Антонио Конте, напротив, спокоен: он теперь даже отращивает бороду на фарт.

Встреча между «Челси» и «Ливерпулем» — не только дуэль двух самых горячих тренеров премьер-лиги, но и потенциальная месть лучшего бомбардира чемпионата Мо Салаха. Фланговый нападающий «Ливерпуля» провел неудачный год в «Челси», но теперь регулярно забивает в красной футболке. «За эти годы изменилась не только моя игра, но и я сам, — признавался Салах. — Теперь все по-другому».

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» В ПОГОНЕ ЗА СВОИМ ЖЕ РЕКОРДОМ

На дворе почти зима, а команда Пепа Гвардьолы все еще обходится без поражений в сезоне. Естественно, такой рывок близок к рекордному, и в воскресенье «Манчестер Сити» может превзойти собственное достижение шестилетней давности — тогда после 13 туров «горожане» набрали 35 очков, а победа над «Хаддерсфилдом» позволит им достичь числа 37.

Но сделать это будет не так просто, как кажется. «Хаддерсфилд» в феврале не дал «Сити» забить в Кубке Англии, да и в этом сезоне выглядит солидно и уже одолел другой клуб из Манчестера.

ЗЛАТАНА В ОСНОВУ!

«Манчестер Юнайтед», как и «Ливерпуль», не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов на этой неделе, так что настроение у «дьяволов» не лучшее. Но на премьер-лигу силы и эмоции всегда найдутся.

В субботу в гости к Жозе Моуринью приедет дерзкий новичок «Брайтон», не проигрывающий уже пять матчей. Но у «МЮ» есть своя козырная серия — «Юнайтед» не знает поражений на «Олд Траффорд» с прошлого сентября (27 побед, 11 ничьих). К тому же, в стартовый состав должен вернуться Ибрагимович, поэтому за «Брайтон» немного боязно.

«ВЕСТ БРОМ» БЕЗ ПЬЮЛИСА НА «УЭМБЛИ»

Мольбы болельщиков «Вест Бромвича» были услышаны: после 11-го матча без побед Тони Пьюлиса отправили в отставку. Раньше унылая и бесхитростная игра тренера в кепке хотя бы давала результат, но терпеть вечные забросы и мелкие фолы вкупе с поражениями невозможно.

Временно «дроздами» руководит экс-помощник Пьюлиса Гэри Мегсон, и первый экзамен у него невероятно сложный: «Вест Бром» пожалует на «Уэмбли», где сыграет с «Тоттенхэмом» — клубом, который досрочно гарантировал себе первое место в группе Лиги чемпионов с «Реалом» и «Боруссией». Еще страшнее, что «шпоры» в последних 15 очных встречах с «Вест Бромвичем» в премьер-лиге уступили всего раз.

24 ноября, пятница

23.00. ВЕСТ ХЭМ — ЛЕСТЕР. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.72 — Н 3.31 — П2 2.63.

25 ноября, суббота

18.00. ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ БРОМВИЧ. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.23 — Н 5.30 — П2 11.00.

18.00. СУОНСИ — БОРНМУТ. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.62 — Н 3.12 — П2 2.65.

18.00. КРИСТАЛ ПЭЛАС — СТОУК СИТИ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 1.99 — Н 3.26 — П2 3.69.

18.00. НЬЮКАСЛ — УОТФОРД. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.12 — Н 3.26 — П2 3.30.

18.00. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.16 — Н 6.43 — П2 14.00.

20.30. ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.07 — Н 3.45 — П2 3.26.