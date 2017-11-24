Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немецкий политик написал письмо школьнику из Нового Уренгоя
Умер Дмитрий Хворостовский
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Планы по Сирии глав РФ, Ирана и Турции встретили сопротивление
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Зенит-20
Спартак-21
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Динамо М
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Все события
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Полузащитник «Локомотива» включён в команду недели Лиги Европы
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
Андрей Аршавин с женой отправился на Мальдивы
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
На квитанциях ЖКХ больше не будет рекламы
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
14:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конте против Клоппа: темпераментная битва

«СЭ» анонсирует 13-й тур премьер-лиги и дает на него свой прогноз.

Источник: Спорт-Экспресс

САЛАХ ОГОРЧИТ БЫВШИХ?

«Челси» на неделе разбомбил «Карабах» и гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» расплескал преимущество в три мяча. Юрген Клопп был очень зол на свою команду, а особенно на дырявую защиту. Антонио Конте, напротив, спокоен: он теперь даже отращивает бороду на фарт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча между «Челси» и «Ливерпулем» — не только дуэль двух самых горячих тренеров премьер-лиги, но и потенциальная месть лучшего бомбардира чемпионата Мо Салаха. Фланговый нападающий «Ливерпуля» провел неудачный год в «Челси», но теперь регулярно забивает в красной футболке. «За эти годы изменилась не только моя игра, но и я сам, — признавался Салах. — Теперь все по-другому».

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» В ПОГОНЕ ЗА СВОИМ ЖЕ РЕКОРДОМ

На дворе почти зима, а команда Пепа Гвардьолы все еще обходится без поражений в сезоне. Естественно, такой рывок близок к рекордному, и в воскресенье «Манчестер Сити» может превзойти собственное достижение шестилетней давности — тогда после 13 туров «горожане» набрали 35 очков, а победа над «Хаддерсфилдом» позволит им достичь числа 37.

Но сделать это будет не так просто, как кажется. «Хаддерсфилд» в феврале не дал «Сити» забить в Кубке Англии, да и в этом сезоне выглядит солидно и уже одолел другой клуб из Манчестера.

ЗЛАТАНА В ОСНОВУ!

«Манчестер Юнайтед», как и «Ливерпуль», не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов на этой неделе, так что настроение у «дьяволов» не лучшее. Но на премьер-лигу силы и эмоции всегда найдутся.

В субботу в гости к Жозе Моуринью приедет дерзкий новичок «Брайтон», не проигрывающий уже пять матчей. Но у «МЮ» есть своя козырная серия — «Юнайтед» не знает поражений на «Олд Траффорд» с прошлого сентября (27 побед, 11 ничьих). К тому же, в стартовый состав должен вернуться Ибрагимович, поэтому за «Брайтон» немного боязно.

Во время загрузки произошла ошибка.

«ВЕСТ БРОМ» БЕЗ ПЬЮЛИСА НА «УЭМБЛИ»

Мольбы болельщиков «Вест Бромвича» были услышаны: после 11-го матча без побед Тони Пьюлиса отправили в отставку. Раньше унылая и бесхитростная игра тренера в кепке хотя бы давала результат, но терпеть вечные забросы и мелкие фолы вкупе с поражениями невозможно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Временно «дроздами» руководит экс-помощник Пьюлиса Гэри Мегсон, и первый экзамен у него невероятно сложный: «Вест Бром» пожалует на «Уэмбли», где сыграет с «Тоттенхэмом» — клубом, который досрочно гарантировал себе первое место в группе Лиги чемпионов с «Реалом» и «Боруссией». Еще страшнее, что «шпоры» в последних 15 очных встречах с «Вест Бромвичем» в премьер-лиге уступили всего раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

24 ноября, пятница

23.00. ВЕСТ ХЭМ — ЛЕСТЕР. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.72 — Н 3.31 — П2 2.63.

25 ноября, суббота
18.00. ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ БРОМВИЧ. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.23 — Н 5.30 — П2 11.00.
18.00. СУОНСИ — БОРНМУТ. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.62 — Н 3.12 — П2 2.65.
18.00. КРИСТАЛ ПЭЛАС — СТОУК СИТИ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 1.99 — Н 3.26 — П2 3.69.
18.00. НЬЮКАСЛ — УОТФОРД. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.12 — Н 3.26 — П2 3.30.
18.00. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.16 — Н 6.43 — П2 14.00.
20.30. ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.07 — Н 3.45 — П2 3.26.

26 ноября, воскресенье
16.30. САУТГЕМПТОН — ЭВЕРТОН. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.83 — Н 3.34 — П2 4.29.
17.00. БЕРНЛИ — АРСЕНАЛ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 5.65 — Н 4.16 — П2 1.51.
19.00. ХАДДЕРСФИЛД — МАНЧЕСТЕР СИТИ. Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 13.00 — Н 6.67 — П2 1.16.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Робинью приговорен к 9 годам тюрьмы за сексуальное насилие
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы
Шипулину нужна поддержка. Кто ещё в команде может взять медаль
Полузащитник «Локомотива» включён в команду недели Лиги Европы
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Тренеры женской сборной РФ по волейболу отправлены в отставку
Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»
Нападающий «Спартака»: В России взятка — это нормально
Новости
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь