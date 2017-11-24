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12:59 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Рубина» и «Локомотива» может возглавить «Иртыш»

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов ведет переговоры с павлодарским «Иртышом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на то, что предыдущий наставник команды Вячеслав Грозный выполнил поставленную задачу, добившись попадания «Иртыша» в Лигу Европы, контракт с ним было решено не продлевать.

Последним местом Билялетдинова был казанский «Рубин», который он покинул в сентябре 2015 года. До казанского клуба 60-летний специалист тренировал молодежный клуб московского «Локомотива», а в 2007 году исполнял обязанности главного тренера основной команды после отставки Анатолия Бышовца, который привел олимпийскую сборную СССР к победе на Олимпиаде 1988 года.

Ринат Билялетдинов является заслуженным тренером России. Сын Билялетдинова — Динияр, в свое время защищал цвета сборной России, московских «Локомотива» и «Спартака», а также английского «Эвертона». Ныне бронзовый призер чемпионата Европы-2008 выступает в Литве.

Иртыш П
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