Экс-тренер ФК «Локомотив» Славен Билич отказался возглавить «Вест Бромвич»
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
В понедельник «Вест Бромвич» объявил о расторжении контракта с главным тренером Тони Пьюлисом. По данным источника, «Альбион» рассматривал Билича как одного из кандидатов, с которым совет директоров клуба хотел бы поговорить о возможном сотрудничестве. На этой неделе «Вест Бромвич» обратился к хорвату, чтобы обсудить возможность сотрудничества, однако 49-летний специалист ответил отказом, заявив, что ему еще рано возвращаться к работе.
Ранее Билич также возглавлял московский «Локомотив» (в сезоне-2012/13), стамбульский «Бешикташ», сборную Хорватии и хорватский «Хайдук».
Как сообщает Sky Sports, главным претендентом на пост главного тренера «Вест Бромвича» является английский специалист Алан Пардью, который в декабре 2016 года покинул лондонский «Кристал Пэлас» и пока находится без работы.