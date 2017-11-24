Экс-тренер ФК «Локомотив» Славен Билич отказался возглавить «Вест Бромвич»

В понедельник «Вест Бромвич» объявил о расторжении контракта с главным тренером Тони Пьюлисом. По данным источника, «Альбион» рассматривал Билича как одного из кандидатов, с которым совет директоров клуба хотел бы поговорить о возможном сотрудничестве. На этой неделе «Вест Бромвич» обратился к хорвату, чтобы обсудить возможность сотрудничества, однако 49-летний специалист ответил отказом, заявив, что ему еще рано возвращаться к работе.