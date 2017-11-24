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11:26 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-тренер ФК «Локомотив» Славен Билич отказался возглавить «Вест Бромвич»

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Хорватский тренер Славен Билич, в начале ноября уволенный из «Вест Хэма», отказался возглавить другой футбольный клуб английской премьер-лиги «Вест Бромвич», сообщает Sky Sports.

Источник: Reuters

В понедельник «Вест Бромвич» объявил о расторжении контракта с главным тренером Тони Пьюлисом. По данным источника, «Альбион» рассматривал Билича как одного из кандидатов, с которым совет директоров клуба хотел бы поговорить о возможном сотрудничестве. На этой неделе «Вест Бромвич» обратился к хорвату, чтобы обсудить возможность сотрудничества, однако 49-летний специалист ответил отказом, заявив, что ему еще рано возвращаться к работе.

Ранее Билич также возглавлял московский «Локомотив» (в сезоне-2012/13), стамбульский «Бешикташ», сборную Хорватии и хорватский «Хайдук».

Как сообщает Sky Sports, главным претендентом на пост главного тренера «Вест Бромвича» является английский специалист Алан Пардью, который в декабре 2016 года покинул лондонский «Кристал Пэлас» и пока находится без работы.

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