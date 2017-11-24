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11:33 (мск), источник: БЕЛТА

Виталий Родионов о завершении карьеры: «Не знаю, откуда эти слухи берутся»

После того, как информацию озвучил в эфире спортивный комментатор, ее подхватили различные белорусские СМИ и растиражировали.

Источник: БЕЛТА

В четверг 23 ноября в прямом эфире белорусского спортивного телеканала «Беларусь 5» журналист Владислав Татур заявил о том, что капитан БАТЭ Виталий Родионов завершит свою карьеру по окончании сезона. В таком случае, матч против «Црвены звезды», прошедший в четверг, стал бы для него последним.

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После того, как информацию озвучил в эфире спортивный комментатор, ее подхватили различные белорусские СМИ и растиражировали. Новость полностью отвлекла на себя внимание всех любителей футбола, а ничья и отсутствие голов в поединке против белградской команды и вовсе отошли на второй план. На послематчевой пресс-конференции журналистов больше интересовал вопрос, действительно ли 33-летний нападающий решил больше не играть.

Прямо на вопрос о завершении карьеры Виталий не ответил: «Не знаю, откуда эти слухи берутся. Слушайте, мы к этому вопросу возвращаемся не первый год. Постоянно эта тема муссируется. Есть вопросы по игре?».

К слову, футбольный клуб никак не прокомментировал информацию о своем капитане.

Виталий Родионов выступает в составе БАТЭ с 2006 года. С того момента команда ни разу не уступила чемпионскую позицию. В текущем сезоне нападающий забил 6 голов и совершил 4 ассиста в чемпионате Беларуси.

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Црвеной Звездой» 0:0 в 5-м туре Лиги ЕвропыЭтот результат больше устроил сербскую дружину, которая в последнем туре 7 декабря примет у себя дома немецкий «Кельн». Аутсайдер бундеслиги сегодня сумел одолеть на своем поле лидера группы Н лондонский «Арсенал» с минимальным счетом 1:0.

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