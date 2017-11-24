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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Первым новичком ФК «Астана» стал 21-летний полузащитник

Первым новичком ФК «Астана» стал 21-летний полузащитник Юрий Перцух, сообщает KazFootball.kz.

Футболист в прошедшем сезоне дебютировал в премьер-лиге в составе «Акжайыка» и стал одним из открытий сезона. За уральцев провел 24 матча, забил два мяча и заработал пять предупреждений.

В команду мастеров Перцух попал в 2013 году — в ЦСКА, за который также выступал в 2015 году. В его карьере также были в 2014 году столичный «Байтерек» и в 2016 году петропавловский «Кызыл-Жар СК». В составе молодежной сборной Казахстана (U-21) сыграл 5 матчей.

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