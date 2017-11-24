Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Первым новичком ФК «Астана» стал 21-летний полузащитник
Первым новичком ФК «Астана» стал 21-летний полузащитник Юрий Перцух, сообщает KazFootball.kz.
Первым новичком ФК «Астана» стал 21-летний полузащитник Юрий Перцух, сообщает KazFootball.kz.
Футболист в прошедшем сезоне дебютировал в
В команду мастеров Перцух попал в 2013 году — в ЦСКА, за который также выступал в 2015 году. В его карьере также были в 2014 году столичный «Байтерек» и в 2016 году петропавловский «Кызыл-Жар СК». В составе молодежной сборной Казахстана (U-21) сыграл 5 матчей.