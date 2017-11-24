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10:15 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист сборной Испании Родриго продлил контракт с «Валенсией» до 30 июня 2022 года

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Нападающий сборной Испании Родриго Морено продлил контракт с «Валенсией» до 30 июня 2022 года, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Источник: AP 2017

Согласно условиям нового соглашения c 26-летним форвардом сумма отступных за досрочное расторжение контракта составляет 120 миллионов евро.

«Валенсия» приобрела Родриго у лиссабонской «Бенфики» летом 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей в 13 матчах за клуб.

За сборную Испании Родриго провел три встречи и отметился одним голом.

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