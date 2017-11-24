Сейчас 33-летний бывший нападающий «Милана» и мадридского «Реала» находится в Бразилии, где выступает за местный «Атлетико Минейро»
Футболист сборной Испании Родриго продлил контракт с «Валенсией» до 30 июня 2022 года
МОСКВА, 24 ноя —
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МОСКВА, 24 ноя —
Согласно условиям нового соглашения c 26-летним форвардом сумма отступных за досрочное расторжение контракта составляет 120 миллионов евро.
«Валенсия» приобрела Родриго у лиссабонской «Бенфики» летом 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей в 13 матчах за клуб.
За сборную Испании Родриго провел три встречи и отметился одним голом.