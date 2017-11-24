Как становятся арбитрами и сколько они зарабатывают? Глава Департамента судейства КФФ подвел итоги сезона КПЛ

— Казахстанские команды завершили внутренний турнирный сезон. Каким он сложился в отношении работы арбитров? Напряженным, сложным, тернистым?

-Сезон получился довольно интересным. В его начале было много вопросов, которые необходимо было решать оперативно. Особенно это касается утверждения и освоения параграфов документов, регламентирующих деятельность арбитров в соответствии с пунктами Судейской конвенции УЕФА.

Правила игры в футбол, рекомендации по трактовке и определению степени тяжести того или иного нарушения периодически претерпевают изменения. Разумеется, арбитры, и в том числе казахстанские, нуждаются в постоянном инструктаже. Поэтому мы много и продуктивно общались. Была налажена постоянная обратная связь, совместно пересмотрели массу видеоматериала, беспрестанно делали анализ качества судейства. Постепенно этот труд начал приносить свои плоды. Судьи из Казахстана обслуживают матчи в соответствии с новейшими инструкциями УЕФА и ФИФА.

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— Какой матч был самым напряженным в сезоне в судейском отношении?

— Легких игр не бывает в принципе. Возьмем, например, всегда принципиальные встречи между алматинским «Кайратом» и столичной «Астаной». С точки зрения ответственности, степени напряженности и количества ключевых решений, это были особенно сложные матчи. Можно вспомнить одну из решающих игр в борьбе за путевку в Лигу Европы, когда павлодарский «Иртыш» принимал «Шахтер» из Караганды.

Финал Кубка Казахстана между «Кайратом» и «Атырау» тоже получился напряженным. Кубковые встречи традиционно считаются особенно непредсказуемыми, тем более финальные. Признаюсь, когда следил за этими играми, изрядно поволновался за арбитров.

— Поговаривают, что испанский наставник «Кайрата» Карлос Алос Феррер после игры его команды в финале Кубка Казахстана намекал на как будто особое отношение судей к его команде. Возможно речь идет о некой предвзятости?

— Тренер «Кайрата» пользуется заслуженным уважением как специалист и, насколько мне известно, конкретно о предвзятости не говорил. Тем не менее, уверен, что каждый должен заниматься своим делом. Полагаю, что заботой тренеров является не только учебно-тренировочный процесс, но и воспитание игроков. Поведение футболистов должно соответствовать строгим принципам спортивной этики.

Считаю, что главный арбитр финального матча Кубка Казахстана Артем Кучин отработал просто здорово, и это было судейство европейского уровня. Он не мешал игрокам демонстрировать класс.

Возможно, раздраженная реакция тренера была вызвана красной карточкой, предъявленной нападающему «Кайрата» Жерару Гоу вслед за странным, имеющим в нашей стране непристойный смысл жестом, который он продемонстрировал после замены. Тот факт, что Гоу уже не принимал участия в матче, здесь значения не имеет, так как неспортивное поведение футболиста имело место в технической зоне соревнований. Разумеется, это требовало реакции судейской бригады. И Артем Кучин поступил строго в соответствии с правилами игры.

Что касается комментария Карлоса Алоса Феррера после матча, то не думаю, что подобные заявления красят представителя тренерского цеха. В этой связи хотелось бы добавить, что вскоре мы планируем перенять опыт Австралии и других стран, где желтые и красные карточки предъявляются не только игрокам, но и официальным лицам, пребывающим в технической зоне. Зачастую мы видим, как главные тренеры команд, а также их помощники иногда ее покидают, вмешиваясь в работу судейской бригады, на что не имеют никакого права. Кстати, на этот счет в распоряжении судей имеются недвусмысленные инструкции ФИФА и УЕФА.

— То есть в будущем сезоне можно ожидать желтые и красные карточки, адресованные тренерам?

— Вопрос на стадии обсуждения с руководством Казахстанской федерации футбола и Профессиональной футбольной лиги Казахстана. Выхожу с этим предложением, потому что ряд тренеров вызывающе, а иногда и вовсе оскорбительно ведут себя в отношении арбитров, что непозволительно.

— Вы тщательно комментируете судейство после всех без исключения туров премьер-лиги и матчей Кубка РК, делаете подробный анализ каждого судейского решения. Насколько изменился после этого уровень работы судейского корпуса? Можно назвать столь скрупулезную аналитическую работу новшеством казахстанского футбола?

— Проанализировав тематические материалы, опубликованные в казахстанской прессе последних лет, и поговорив с руководителями КФФ, мы коллегиально пришли к выводу, что открытость в этом вопросе принесет неоценимую пользу. Мы ничего не скрывали. Теперь все острые моменты выносятся на суд, в первую очередь, болельщиков.

Знаю, что игроки и тренеры внимательно читали мои анализы, не всегда с ними соглашались, но я стараюсь быть честным в своих высказываниях. Всегда делаю это в соответствии с правилами игры и с теми рекомендациями, которые сегодня Судейский комитет УЕФА дает судьям, обслуживающим матчи не только своих национальных чемпионатов, но и Лигу чемпионов, Лигу Европы, другие международные турниры.

— Насколько часто и по каким причинам происходят замены судей, назначенных на те или иные матчи?

— В ходе сезона у нас ни разу не произошло ни одной судейской замены. Списки назначений арбитров на матчи мы составляем за неделю, и, после того как я их подписывал, не было ни одного случая внесения в них изменений. Хотя в начале сезона попытки повлиять на это были.

Мне известно, что заинтересованные лица из ряда футбольных клубов выходили с такими просьбами на руководителей федерации, но, отдавая должное принципиальности руководства КФФ и, соответственно, степени доверия, оказываемого мне, хочу подчеркнуть, что подобная перетасовка арбитров в Казахстане невозможна.

— Каков на сегодня уровень казахстанского судейства? Есть ли среди отечественных арбитров судьи международного класса, то есть способные обслуживать матчи мирового масштаба?

— Как и в любой стране, у нас есть арбитры ФИФА, то есть судьи, которые приглашаются для работы на международных встречах.

Казахстанская Федерация футбола ежегодно в октябре формирует список арбитров, включаемых ФИФА в лист назначений на международные матчи, согласно квоте, утвержденной Судейским комитетом этой организации. Сейчас на это право может рассчитывать квартет главных арбитров и восемь ассистентов из Казахстана.

Лидером наших судей в списках ФИФА является карагандинец Артем Кучин. На сегодняшний день он представляет вторую группу арбитров УЕФА и получает назначения на игры довольно высокого уровня. В этом году он судил финальный матч проходившего в Турции чемпионата Европы среди любительских команд. Это довольно ответственное назначение, кроме этого, он обслуживал две встречи группового этапа Лиги Европы. Но мы всерьез рассчитываем, что в скором времени представители молодого поколения казахстанского судейского корпуса будут представлять не только вторую группу судей УЕФА, но и первую. Попадание в ее состав дает возможность судить игры Лиги чемпионов и довольно высокого уровня отборочные матчи чемпионатов мира и Европы.

Если говорить конкретно, то в этом плане могу отметить Данияра Сахи. Парень молодой, ему 26 лет. Родом из Кызылорды. В этом году Данияр здорово проявил себя на международной арене, и его сезон еще не закончился. 5 декабря ему предстоит судить один из престижных матчей юниорской Лиги чемпионов. Это говорит о том, что в УЕФА разглядели в нем талант, и значит, обязательно попытаются его раскрыть.

— Поддерживаете ли Вы связь с зарубежными арбитрами?

— Я член судейского комитета УЕФА, и не только поддерживаю связь, но и часто инспектирую судей, бываю на всех семинарах, проводимых в Европе как для топовых арбитров, так и для новичков. Кстати, подобный семинар запланирован на февраль следующего года. Судейская элита и дебютанты получат подробный инструктаж УЕФА в отношении последних профессиональных новинок. Так происходит общение и обмен опытом.

Я знаком практически со всеми привлекаемыми на официальные турниры в Европе судьями. Виделся с ними лично, инспектировал, разговаривал, знаю, как обстоят дела с судейством во многих странах. Во время работы на отборочном матче чемпионата мира Греция — Хорватия я встретился со своим коллегой, который сам из Португалии, но сейчас трудится в греческой Федерации футбола. Он на такой же должности, как и моя в Казахстане, помогает греческим арбитрам стать лучше.

— Расскажите о тонкостях организации работы казахстанских судей. С чего начинается сезон и чем завершается?

— Все арбитры, обслуживающие матчи казахстанских профессиональных команд сейчас готовятся принять участие в проводимых национальной федерацией предсезонных сборах. Мы планируем организовать их в Турции, где в межсезонье тренируется и проводит контрольные матчи множество команд из разных стран.

Первый сбор будет отборочным. На него будут вызваны арбитры премьер-лиги, получившие замечания в этом году, судьи, имевшие проблемы с физической подготовкой и молодые перспективные арбитры первой лиги. Из этой группы будут отобраны судьи, которые пополнят состав арбитров, имеющих право обслуживать матчи национальной премьер-лиги в сезоне 2018 года.

На сбор вызывается около 40 арбитров и помощников. Право судить в премьер-лиге получат признанные лучшими пять главных судей и десять помощников. То есть конкуренция очень высокая. На второй сбор прибудут арбитры, у которых не было замечаний ни по физической подготовке, ни по качеству судейства, либо эти замечания были несущественные.

Как и в первом случае, работа на этом сборе тоже продлится в течение десяти дней. В этот период ежедневный распорядок дня у судей будет следующий: вслед за ранним подъемом и зарядкой начинаются практические и теоретические учебные занятия. Затем арбитры судят товарищеские матчи, вечером -тренировка по физической подготовке. Заканчивается день разбором качества судейства в проведенных матчах. После возвращения со сборов у арбитров начинаются будни, которые связаны с обслуживанием игр чемпионата, первенства и Кубка Казахстана по футболу.

Добавлю, что каждый казахстанский арбитр обязан тренироваться как минимум пять раз в неделю. Сведения о содержании этих тренировок поступают нашему тренеру по физической подготовке. Он их обрабатывает и показывает мне, в какой готовности находится тот или иной арбитр, выполнил ли он недельную программу. На основании этого и оценки качества их работы в предыдущем матче судьи получают назначение на следующую игру. Мы стараемся составлять назначения на месяц вперед, но окончательный вариант утверждается за неделю до игр. Это связано как с физической подготовкой арбитра, так и с уровнем работы, показанным им на предыдущих матчах.

Кроме этого, я просматриваю все игры премьер-лиги, первой лиги, матчи Кубка РК. Пишу анализ каждому арбитру, отсылаю им свое понимание того, на каком уровне они отработали. Это дополнительно к тому анализу, который делает инспектор матча. Затем каждый арбитр анализирует моменты, которые я передаю с разъяснениями, подкрепленными видеоматериалом. После этого судьи присылают мне самоанализ качества своей работы. Самые интересные клипы с моими комментариями отсылаются всем арбитрам Казахстана. Так выглядит платформа обучения судей в течение сезона. В этом году она дала позитивные плоды.

Я увидел, что постепенно арбитры стали обслуживать матчи в европейской манере. Перестали при любом соприкосновении футболистов давать свисток, игроки имели возможность бороться, судьи были последовательны в вынесении дисциплинарных санкций. Это очень важная часть ежедневной, еженедельной работы каждого судьи. Кроме этого, трижды за сезон все арбитры сдают довольно непростые и соответствующие стандартам ведущих в футбольном отношении государств нормативы по физической подготовке.

— Иногда на стадионах можно услышать довольно нелестные скандирования в адрес судей. Болельщики часто подозревают их в предвзятости. Как наши арбитры справляются с таким давлением?

— Одна из составных частей комплексной подготовки арбитров — психологическая. Арбитры учатся «не слышать» того, что кричат с трибун. Судьи умеют не замечать ничего постороннего, что может отвлекать их от работы, от принятия ответственных решений.

Я довольно часто бываю на международных матчах. За рубежом, в странах, где футбол на высоком уровне, давно осознали, что судейская бригада служит футбольной законности. Соответственно, и уровень культуры там на матчах несколько иной. Этот вопрос актуален не только в казахстанском футболе, но и во многих странах Восточной Европы и государствах, ранее входивших в состав СССР.

Полагаю, что одними увещеваниями здесь трудно чего-либо добиться. Но существуют определенные инструкции ФИФА и УЕФА по работе в этом направлении. Есть и довольно жесткие. В случае недостойного поведения болельщиков команду могут подвергнуть наказанию. И это не только матчи без зрителей, но и крупные штрафы…

— Как, если взять за основу ваш опыт работы в нашей стране, вы оцениваете состояние казахстанского футбола в целом?

— У меня есть с чем сравнивать. Я работал в Казахстане в 2008 и 2009 годах. Хочу сказать, что уровень игры за прошедшее после этого периода время здесь очень вырос. По двум причинам. Первое, стали приглашаться иностранные футболисты высокого класса, отчего качество футбола, а значит и интерес к соревнованиям, растут.

Второе, за последние годы громадное внимание уделяется детско-юношескому футболу. Прогрессируют и раскрываются собственные, доморощенные таланты. Созданы и улучшаются условия для этого. Открываются академии, молодые футболисты начинают создавать серьезную конкуренцию игрокам среднего и старшего возраста. Это очень важно для развития футбола в стране.

С точки зрения организации и проведения игр тоже сделано многое. Во-первых, создано ПФЛК-ТВ, которое дает возможность смотреть практически все матчи чемпионата и Кубка Казахстана как в прямом эфире, так и в записи. Причем, в довольно неплохом качестве.

Радует, что постепенно улучшается инфраструктура: стадионы, поля, учебно-тренировочные базы… Есть пожелание к телевизионщикам — по возможности улучшить качество повторов острых и спорных моментов. Даже не съемки, съемка как раз хорошая, а именно качество предоставляемых нам повторов.

Это необходимо, во-первых, для еще большей популяризации чемпионата, а во-вторых, однозначно пойдет в помощь специалистам, например, нам, чтобы правильно оценивать то или иное решение арбитра. Иногда по той картинке, которую мы видим, трудно понять, судья правильно назначил пенальти или неправильно, было положение «вне игры» или не было. Понимаю, что модернизация телевизионного оборудования является трудоемким и дорогостоящим процессом. Поэтому, подчеркиваю — по возможности…

— Ваш приход ознаменовался подвижками в сторону открытости судейского корпуса. Скажите, над чем вы работаете сейчас? Можно ожидать каких-либо еще новинок?

— Мы работаем в соответствии с конвенцией УЕФА, и это самое главное. Хочется, чтобы у нас шире заработала обучающая программа, и предпосылки к этому имеются. Ведутся переговоры с компаниями, которые могут предоставить нам необходимую для этого учебную платформу. Прилагаются усилия, чтобы изыскать средства на финансирование рассчитанного на весь турнирный сезон проекта. Надеемся, нам удастся его реализовать.

Сегодня, когда гораздо активнее заработал Судейский комитет, успешно реализуются программа «Таланты и Наставники», в полную силу функционирует Женская комиссия по судейству, нужно тянуть и другие развивающие направления. Необходимо помочь региональным школам молодого арбитра с оборудованием и методическими материалами…

Кстати, в конце сезона мы проводили тренинг, очень важный, с моей точки зрения, для развития казахстанского судейства. Речь идет о семинаре региональных инструкторов, на который были приглашены представители со всего Казахстана. Слушатели получили много учебного материала, посетили курс лекций обучающих судей как на первоначальном уровне, так и на переходе в профессиональный статус. Уверен, это тоже принесет свои плоды. Причем в самое ближайшее время.

— Правда, что футбольным арбитром может стать сегодня любой желающий? Как проходит отбор кандидатов на обучение судейской профессии?

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— Да, сегодня в каждой региональной федерации создана Школа молодого арбитра. Попасть туда может любой желающий, как из числа тех, кто полноценно занимался футболом, то есть имеет профессиональное представление о нем, так и из среды людей, увлеченных футболом, всецело преданных ему. Понятно, что предпочтение отдается тем, кто обучался в детско-юношеской спортивной школе или, скажем, завершил карьеру футболиста, но продолжает оставаться в хорошей физической форме. Однако, повторюсь, тщательно рассматриваются все кандидаты.

Каждый из таких молодых людей может прийти и получить начальное образование, а затем приступить к судейству. На первых порах на региональном уровне, обслуживая матчи детских, юношеских, любительских команд. Наиболее талантливые, а главное усердные, попадут в списки судей, которых каждая региональная федерация рекомендует для обслуживания матчей профессиональных команд. Подобная система существует в Европе. Мы велосипед тут не изобретаем.

— Какую зарплату сегодня получают казахстанские судьи? Зависит ли ее размер от того, есть у них назначение на матч или нет?

— У судей премьер-лиги, еще со времен моего первого пребывания в Казахстане зарплата практически не изменилась. Главные арбитры получают 190 тысяч тенге за матч, помощники — половину этой суммы. На последнем совещании представителей футбольных клубов главного турнирного дивизиона и первой лиги, в качестве предложения прозвучали другие цифры. Но называть их пока рановато, так как данное предложение сначала должно быть рассмотрено на исполкоме федерации.

Но изменения в этом плане назрели. Судьи, обслуживающие матчи национальной премьер-лиги, должны получать адекватное вознаграждение за свою тяжелую и очень ответственную работу.

— Вы сказали 190 тысяч тенге за матч?

— Да, но, если разобраться, это не так много, как может показаться. Гораздо меньше, чем во многих европейских странах. Чтобы вы понимали, каждый арбитр в месяц обслуживает, как правило, две игры. При этом арбитры ежедневно тренируются, восстанавливаются от травм, готовятся, что требует постоянных и, надо отметить, немалых расходов. Нынешний уровень оплаты их труда остается для этого недостаточным. Отмечу, что судьи обслуживают матчи профессиональных команд, в которых игроки получают за свою работу в разы больше.

-Бывают ли у судей травмы? Об этом практически ничего не говорят…

— Конечно… Например, арбитры, получившие травмы в этом году, как следствие, не сдавали нормативы и, разумеется, не имели возможности обслуживать матчи. Простаивали иногда по два-три месяца и, соответственно, не получали вообще никаких денег.

Кстати, во многих странах начали переход на профессиональное или полупрофессиональное судейство, когда с арбитрами, обслуживающими матчи премьер-лиги, заключаются договоры, где гарантируется ежемесячная зарплата. Таким образом, травмированный судья продолжает получать деньги, которые помогут ему восстановиться и подготовиться к работе.

— Получается, казахстанский судья получает зарплату только после того, как отработал на матче, а если назначения на игры не было, то, соответственно, арбитр остался без денег?

— Ситуация несколько иная. Ряд судей трудится, например, тренерами в детско-юношеских спортивных школах, где, само собой, выплачивается зарплата. Некоторые арбитры, так же как и я в свое время, работают в региональных федерациях футбола. С нашей стороны нет никаких возражений, чтобы судьи имели дополнительную работу. Правда, совмещать ее и судейство на самом высоком уровне сложно, а если честно, то практически невозможно.

Современные требования к арбитрам по физической и психологической подготовке к матчам намного отличаются от тех, которые были раньше. На то, чтобы успеть все сделать, нужно довольно много времени. И это тоже повод для размышления на предмет изменения размера судейских гонораров.