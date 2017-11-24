«Слуцкий смеется, шутит. Никакого страха»

Источник: Reuters

РАЗГОВОРЫ О СМЕНЕ ТРЕНЕРА НЕ СЛУЧАЙНЫ

— Пять матчей без побед, четыре очка от зоны вылета — катастрофа?

— Это плохое и неожиданное развитие событий. Даже при тех кадровых проблемах, которые были летом, и травмах по ходу сезона команда могла занимать более высокое место.

— В чем главная игровая проблема?

— Тут пригодится статистика последних встреч. В 8 из 10 «Халл» пропускал голы в интервале с 83-й минуты и до финального свистка. Будь «тигры» в концовках более сконцентрированными, находились бы в середине таблицы, а то и выше. Можно найти и другие объяснения, но при такой критической массе недовольства это неуместно. Наверное, дыма без огня не бывает — разговоры о замене Слуцкого и переговорах с Найджелом Эдкинсом (экс-главный тренер «Шеффилд Юнайтед». — Прим. «СЭ») как с возможным преемником — это не домыслы английских журналистов. Может быть, информация о том, что в случае поражения от «Миллуолла» («Халл» сыграл вничью 0:0. — Прим. «СЭ») появился бы новый тренер, преувеличение. Но, допускаю, контакты с потенциальным сменщиком были.

— То есть тренера уже ищут.

— Встречи наверняка происходили. И даже если есть несколько вариантов и переговоры состоялись, это ровным счетом ни о чем не говорит. Владелец клуба Эхаб Аллам должен просчитывать варианты, контакты в такой ситуации естественны. А вот решение о смене тренера — большой вопрос. Возможно, английские СМИ ситуацию несколько драматизируют. Информация пошла от Hull Daily Mail: мол, Кросби, бывший помощник Эдкинса, побывал на последней игре «Бристоля». Просматривал ближайшего соперника «Халла». Факт намекает на уход Слуцкого.

«НА СЛУЦКОГО НЕТ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ВЛАДЕЛЬЦА»

— Аллам со Слуцким в последнее время разговаривал?

— Встреча состоялась пару недель назад, и Эхаб сказал, что у тренера есть определенный кредит доверия.

— Какой?

— Он не говорил о конкретных сроках — пять или семь матчей. Со стороны владельца давления нет, внутри команды атмосфера рабочая, все раскрепощены, но, к сожалению, результаты неутешительные. «Халл» выступает с перепадами, случаются провалы.

— Как на давление СМИ реагирует Слуцкий?

— Очень спокойно. Для него самое главное — то, что внутри коллектива. А там нет конфронтации, конфликтов, грусти и печали. Еще очень важно понимать, как складываются отношения Леонида с болельщиками. На последнем матче в Лондоне фанаты несколько раз пели кричалку в поддержку Слуцкого. Он не сталкивался с негативным отношением трибун.

— Вы регулярно общаетесь — как тренер держит удар?

— Вчера созвонились. У него хорошее настроение. Смеется, шутит. Говорит, что все очень весело, футболисты не унывают.

— Это странно.

— Две последние игры провели более-менее. В последней, с «Миллуоллом», больше владели мячом, могли победить.

ПОЧЕМУ У «ХАЛЛА» ТАКИЕ ПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?

— Все вроде бы здорово и весело, но почему такие результаты?

— Перечислю несколько причин. Отчасти согласен с Юрием Белоусом, который в интервью «СЭ» сказал, что Леонид не сталкивался с ситуацией, когда команду нужно делать практически с нуля. Исключение — «Крылья Советов». В «Халл» пришли 11 новичков, половина из них — в последние дни августа, когда чемпионат уже начался. Предсезонка, по сути, никак не структурировала коллектив. Линия обороны совсем молодая, ей не хватает сыгранности — и «Халл», как мне кажется, в критические мгновения не вполне полагается на своих начинающих защитников, и начинается «пожар». В ЦСКА защитники были опытными, как и вратарь, в них никто не сомневался. Здесь же есть опасение, что кто-то может дрогнуть. Айна, Тамори, Кларк — все молоды.

Дальше: было три международные паузы, и 10−11 футболистов уезжали в сборные, наиграть в это время ничего невозможно. График плотный, и новички через тренировочный процесс подготовиться не могут, они притираются через официальные встречи. Слуцкий попробовал новую схему, но она не принесла успеха. Получили травмы футболисты, на которых очень рассчитывал тренер — особенно на нападающего Эрнандеса. Это топ-класс, другого такого в «Халле» нет. Слуцкий рассчитывал, что команда станет играть в атаку, но это иной раз приносило отрицательный результат — в концовках при ничейном счете «тигры» старались забить, победить и нарывались на контратаку. Если бы Леонид с самого начала решил, что его команда — середняк, в некоторых случаях ничьей можно было бы и удовлетвориться. С «Престоном» и «Редингом» пропустили на 88 минуте.

— То есть стояла задача вернуться в премьер-лигу?

— Изначально — конечно. Но потом поняли, что это невыполнимо. Аллам — бизнесмен, он рассматривает клуб как коммерческий проект. И после вылета из премьер-лиги владелец получил так называемый финансовый парашют, плюс около 40 миллионов фунтов стерлингов прибыли от трансферов. Состав же пытались усилить за счет свободных агентов или арендованных у «Челси». Покупки совершались за небольшие суммы. И по завершении летней трансферной кампании стало понятно, что вернуться в АПЛ поможет только чудо.

— Слуцкий как на это реагировал?

— Был один день в июле, когда стало известно, что четверо игроков уходят — но тренер все равно сказал, что «Халл» будет бороться.

— Какие ошибки допустил Слуцкий?

— Наверное, в паре случаев он ошибся с выбором игроков для стартового состава. Не сразу понял философию чемпионшипа. В этой лиге больше играют длинными передачами, тактика попроще, важнее бойцовские качества — наверное, Слуцкий пришел с лекалами ЦСКА, где было много хороших исполнителей, способных решить судьбу матча за счет своего мастерства. Возможно, ошибкой стало то, что он по ходу первенства пытался поменять схему и выбрал вариант с тремя центральными защитниками. Он не любил эту схему, знал ее в теории, так как смотрел много матчей «Челси». Но расстановка не сработала, этот вариант не понравился Слуцкому.

— Есть версия, что тренера не увольняют по той причине, что его уход приведет к возвращению в «Челси» нескольких арендованных игроков, что невыгодно «Халлу».

— Аллам должен будет заплатить неустойку Слуцкому плюс зарплату новому тренеру. Вряд ли сменщик придет без пожеланий по покупке новичков. Это траты. Роман Абрамович дал своих футболистов конкретному тренеру, а не «Халлу». Слуцкий, с его точки зрения, может молодых развивать. Не сложно предположить реакцию Абрамовича на увольнение Леонида. Допускаю, что она станет отрицательной и чисто теоретически «Челси» способен забрать кого-то назад. Но не из чувства мести, а просто потому, что у молодых есть предложения, в «Халле» они находились в бесплатной аренде. Можем допускать такое, но не стану утверждать, так как не знаю точно.

— Аллам знает об этом?

— Конечно. Если Абрамович отзовет защитников, «Халлу» нужно тратиться, а Аллам этого не любит.

ТРЕНЕР НЕ ДУМАЕТ О ЗАПАСНОМ АЭРОДРОМЕ

— Как Слуцкий видит свое будущее — может ли вернуться в Россию?

— Он поглощен своей нынешней работой. Получает невероятное удовольствие от каждого дня, живет заботами команды и не думает об увольнении. Не размышляет о трудоустройстве в нашей стране. Когда, еще до «Халла», у него был вариант здесь, Слуцкий побывал на встрече, но и только.

— Речь о «Краснодаре».

— Не имею права говорить. У Слуцкого была конкретная цель — Англия. Сейчас он думает о «Бристоле», с которым команда встретится в ближайшем туре. О запасных аэродромах мыслей нет.

— На какой срок у него контракт и какой станет сумма неустойки?

— Договор по схеме «1+1». Если «Халл» выходит в премьер-лигу, соглашение автоматически пролонгируется. Если не выходит, то решение принимается совместно с клубом. Неустойка? Не знаю цифры, но, скорее всего, просто зарплата до конца срока. Для Аллама, который экономит каждый фунт, это сумма.

— В английских СМИ фигурируют параметры годового контракта Слуцкого — 450 тысяч фунтов в год.

— Вопрос — чистыми или грязными? Но, в общем, сумма близка к точной — у англичан хороший инсайд. Это правда, Леонид получает примерно в четыре раза меньше, чем в ЦСКА.

— Исключаете, что «Халл» уволит Слуцкого после ближайшего матча?

— Это, конечно, возможно, но не хочется об этом думать. Важно, чтобы Слуцкий продержался до начала января. А в середине зимы вернется после травмы нападающий Эрнандес, также высока вероятность восстановления полузащитника Мэйсона, который в начале года проломил череп в единоборстве. И еще вероятно возвращение защитника высокого уровня — Одубаджо — и это станет серьезным подспорьем. Сразу три топ-футболиста, которые улучшат игру «Халла». У 4−5 футболистов есть невероятный стимул — попадание на ЧМ-2018 в составе своих сборных. Это Айна, Грощицки, Ирвайн, Ларссон плюс Эрнандес. И сейчас у Слуцкого задача — добиться пары побед подряд, а затем станет значительно легче.

— Чего ждете от игры с «Бристолем» в субботу?

— Добиться положительного результата невероятно тяжело — соперник «тигров» хорошо выступает в гостях. Но есть такой фактор, как мотивация. Все слышали историю о тренере «Севильи», который в перерыве матче «Ливерпуля» сказал футболистам, что у него рак.

— Вы на что намекаете?