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21:11 (мск), источник: Р-Спорт

Бразильский футболист Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за изнасилование

РИМ, 23 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Экс-игрок сборной Бразилии по футболу Робиньо заочно приговорен судом итальянского города Милан к девяти годам заключения за групповое изнасилование, передают в четверг итальянские СМИ.

Источник: AFP 2017

По версии следствия, изнасилование албанской девушки произошло на дискотеке в Милане в январе 2013 года в бытность пребывания бразильского игрока в одноименном футбольном клубе. Помимо Робиньо в преступлении участвовали пятеро его друзей.

Это не первый похожий эпизод в биографии игрока: в 2009 году Робиньо, тогда выступавший за английский «Манчестер Сити», был арестован по подозрению в надругательстве, однако был оправдан.

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Сейчас 33-летний бывший нападающий «Милана» и мадридского «Реала» находится в Бразилии, где выступает за местный «Атлетико Минейро».

Нападающий, сыгравший 99 матчей за сборную Бразилии, с которой дважды выиграл Кубок конфедераций и один раз — Кубок Америки, в составе «Милана» становился чемпионом Италии, в составе «Реала» дважды выиграл чемпионат Испании. Робиньо играл за «Реал» в 2005—2008 годах, за английский «Манчестер Сити» — в 2008—2010-м.

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