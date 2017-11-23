Бразильский футболист Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за изнасилование
РИМ, 23 ноя — РИА Новости, Александр Логунов.
РИМ, 23 ноя — РИА Новости, Александр Логунов.
По версии следствия, изнасилование албанской девушки произошло на дискотеке в Милане в январе 2013 года в бытность пребывания бразильского игрока в одноименном футбольном клубе. Помимо Робиньо в преступлении участвовали пятеро его друзей.
Это не первый похожий эпизод в биографии игрока: в 2009 году Робиньо, тогда выступавший за английский «Манчестер Сити», был арестован по подозрению в надругательстве, однако был оправдан.
Сейчас 33-летний бывший нападающий «Милана» и мадридского «Реала» находится в Бразилии, где выступает за местный «Атлетико Минейро».
Нападающий, сыгравший 99 матчей за сборную Бразилии, с которой дважды выиграл Кубок конфедераций и один раз — Кубок Америки, в составе «Милана» становился чемпионом Италии, в составе «Реала» дважды выиграл чемпионат Испании. Робиньо играл за «Реал» в 2005—2008 годах, за английский «Манчестер Сити» — в 2008—2010-м.