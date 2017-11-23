Бразильский футболист Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за изнасилование

Источник: AFP 2017

По версии следствия, изнасилование албанской девушки произошло на дискотеке в Милане в январе 2013 года в бытность пребывания бразильского игрока в одноименном футбольном клубе. Помимо Робиньо в преступлении участвовали пятеро его друзей.

Это не первый похожий эпизод в биографии игрока: в 2009 году Робиньо, тогда выступавший за английский «Манчестер Сити», был арестован по подозрению в надругательстве, однако был оправдан.

Читайте также Секс-скандал через четверть века

Сейчас 33-летний бывший нападающий «Милана» и мадридского «Реала» находится в Бразилии, где выступает за местный «Атлетико Минейро».