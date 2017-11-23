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17:15 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Астаны» Твумаси может продолжить карьеру в немецкой бундеслиге

Обозреватель немецкого сайта Fussballeck.com Йохан Майер в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил о возможном трансфере нападающего «Астаны» Патрика Твумаси в клуб немецкой бундеслиги.

«Твумаси рассматривается “Штутгартом” в качестве усиления. Неплохой игрок и за сравнительно небольшие деньги. Он входит в расширенный список В зимнее трансферное окно за ним начнется охота. Мне известно, что его приметили клубы Турции и Шотландии. Однако, на мой взгляд, переезд в Германию выглядит оптимальнее всего», — отметил Майер.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Твумаси интересовались клубы Украины, Шотландии и Турции.

23-летний Твумаси в этом сезоне забил три гола в четырех матчах Лиги Европы, а летом в квалификации Лиги чемпионов он отличился пять раз в шести играх. Он лучший бомбардир клуба в текущем розыгрыше еврокубков.

За «Астану» Твумаси выступает с 2013 года, но первую половину сезона-2014 он провел в российском «Амкаре». В 108 матчах КПЛ ганец забил 40 голов и четырежды становился чемпионом Казахстана.

Вместе с «Астаной» Твумаси играл в групповом раунде ЛЧ и дважды — в групповой стадии ЛЕ, а этой осенью он дебютировал в сборной Ганы, за которую успел провести две встречи.

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