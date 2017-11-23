«Кайрат». Продолжение следует…

Который раз кайратовцы завалили старт футбольного сезона, а успевшая уйти за это время в отрыв «Астана» сумела в итоге реализовать приобретенное в начале чемпионата преимущество над своим главным конкурентом. Как ни старались потом алматинцы героически настигнуть своих соперников на финише, сделать им это так и не удалось. Чемпионство в четвертый раз кряду оформила столичная дружина. Обиднее всего, что работавший с командой с весны 2016-го Кахабер Цхададзе имел перед глазами красноречивый пример своих предшественников, который, однако, судя по всему, мало чему научил грузинского специалиста. Как бы то ни было, стартовал «Кайрат» в КПЛ-2017 не то, чтобы катастрофически плохо, но, мягко говоря, не блестяще. Стартовые 7 матчей чемпионата страны — только 2 победы. Поражений, правда — 0, но в заочном споре со штамповавшей победы одну за другой «Астаной» это было слабым аргументом в пользу дружины из южной столицы. Цхададзе, как и Владимир Вайсс (о слишком непродолжительное время бывшем наставником «Кайрата» Бородюке и говорить не приходится…) проиграли Станимиру Стоилову, прежде всего, в стратегическом таланте. Отпустив «Астану» в отрыв, потом ее оказалось уже просто не догнать…

В итоге «Астана» обошла «Кайрат» всего лишь на один турнирный балл — воистину, золотой…



Если брать во внимание подбор исполнителей и демонстрируемую дружиной из южной столицы игру, то вряд ли можно говорить, что в этих моментах кайратовцы уступают чемпиону. Представляется, что алматинцам не хватило в первой половине сезона собранности и правильного настроя на каждого соперника. Не настроя вообще, а именно правильного — того, как настраивает своих игроков Стоилов перед матчами даже с аутсайдерами, когда футболисты «Астаны» четко знают, что обязаны победить в данном конкретном поединке — иного не дано. Пожалуй, здесь Кахаберу Цхададзе было чему поучиться у болгарского специалиста… Плюс — продолжение обрушившейся на кайратовцев эпидемии травм. В причинах происшедшего необходимо, конечно, разбираться, что называется, узким специалистам, однако нужно помнить при этом, что фундамент физической готовности игроков на сезон закладывает работающий с ними зимой специалист. А полноценную межсезонную подготовку «Кайрата» проводил грузинский тренер… Наверное, есть в этих моментах и к нему вопросы.



В сезоне 2018 года алматинцы будут уже, конечно, несколько иной командой. Изменения в составе кайратовцев происходят уже сейчас — и некоторые из них очень сложно называть малозначимыми для дружины. Вместе с тем, Карлос Алос убедительно показал, что в состоянии работать с имеющимся в его распоряжении материалом и может начинать давать результат без раскачки. Очень интересно будет увидеть, что же слепит теперь из «Кайрата» испанец, имея достаточно времени на подготовку команды к новому футбольному году. Далеко не всегда специалист, проявивший себя отменным «пожарным», оказывается в состоянии потом давать отличные результаты, имея уже достаточно времени для строительства игрового коллектива на свой вкус и цвет… Будем надеяться, однако, что мы имеем здесь вовсе не тот случай.