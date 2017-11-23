«Кайрат». Продолжение следует…

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про происходящие события в Луганске - СМИ
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
Стало известно о найденной аномалии в зоне поиска подлодки
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Астана
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
21:00
Локомотив М
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
21:00
Лугано
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
21:00
Виктория Пл
Стяуа
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Кельн
Арсенал
Футбол. Еврокубки
21:00
Коньяспор
Марсель
Футбол. Еврокубки
21:00
Зальцбург
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:00
Эстерсунд
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
21:00
Атлетик
Герта
Футбол. Еврокубки
21:00
Ницца
Зюлте-Варегем
Футбол. Еврокубки
21:00
Лацио
Витесс
Футбол. Еврокубки
21:00
Зенит
Вардар
Футбол. Еврокубки
21:00
Русенборг
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:05
Маккаби Тель-Авив
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:05
Скендербеу
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:05
Партизан
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:05
Брага
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:05
Лудогорец
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
23:05
Милан
Аустрия В
Футбол. Еврокубки
23:05
АЕК
Риека
Футбол. Еврокубки
23:05
Эвертон
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:05
Лион
Аполлон
Футбол. Еврокубки
23:05
Шериф
Злин
Все события
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА
От Дальмайер до Юрловой. За кем следить в новом сезоне
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
10«Зенит» разгромил «Тосно»
17:06 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат». Продолжение следует…

Сезон 2017 года в разряд особо удачных для алматинского «Кайрата» не отнесешь. Да, команда из южной столицы завоевала серебряные награды чемпионата Казахстана, стала обладательницей национальных Кубка и Суперкубка — едва ли не любой другой казахстанский футбольный был бы счастлив добиться таких достижений. Но не «Кайрат»… Перед алматинцами стоит четкая конкретная задача: стать сильнейшими в стране. И пока выполнить ее у них не получается…

Который раз кайратовцы завалили старт футбольного сезона, а успевшая уйти за это время в отрыв «Астана» сумела в итоге реализовать приобретенное в начале чемпионата преимущество над своим главным конкурентом. Как ни старались потом алматинцы героически настигнуть своих соперников на финише, сделать им это так и не удалось. Чемпионство в четвертый раз кряду оформила столичная дружина.

Обиднее всего, что работавший с командой с весны 2016-го Кахабер Цхададзе имел перед глазами красноречивый пример своих предшественников, который, однако, судя по всему, мало чему научил грузинского специалиста. Как бы то ни было, стартовал «Кайрат» в КПЛ-2017 не то, чтобы катастрофически плохо, но, мягко говоря, не блестяще. Стартовые 7 матчей чемпионата страны — только 2 победы. Поражений, правда — 0, но в заочном споре со штамповавшей победы одну за другой «Астаной» это было слабым аргументом в пользу дружины из южной столицы. Цхададзе, как и Владимир Вайсс (о слишком непродолжительное время бывшем наставником «Кайрата» Бородюке и говорить не приходится…) проиграли Станимиру Стоилову, прежде всего, в стратегическом таланте. Отпустив «Астану» в отрыв, потом ее оказалось уже просто не догнать…

Что наглядно было продемонстрировано «Кайратом» под руководством Карлоса Алоса. Испанец со своими подопечными выдал феерическую концовку сезона, однако даже 11 побед и 1 ничья в завершающих 12 турах не помогли алматинцам отыграть имевшийся гандикап у сильнейшей команды страны последних лет.

В итоге «Астана» обошла «Кайрат» всего лишь на один турнирный балл — воистину, золотой…

Если брать во внимание подбор исполнителей и демонстрируемую дружиной из южной столицы игру, то вряд ли можно говорить, что в этих моментах кайратовцы уступают чемпиону. Представляется, что алматинцам не хватило в первой половине сезона собранности и правильного настроя на каждого соперника. Не настроя вообще, а именно правильного — того, как настраивает своих игроков Стоилов перед матчами даже с аутсайдерами, когда футболисты «Астаны» четко знают, что обязаны победить в данном конкретном поединке — иного не дано. Пожалуй, здесь Кахаберу Цхададзе было чему поучиться у болгарского специалиста… Плюс — продолжение обрушившейся на кайратовцев эпидемии травм. В причинах происшедшего необходимо, конечно, разбираться, что называется, узким специалистам, однако нужно помнить при этом, что фундамент физической готовности игроков на сезон закладывает работающий с ними зимой специалист. А полноценную межсезонную подготовку «Кайрата» проводил грузинский тренер… Наверное, есть в этих моментах и к нему вопросы.

В сезоне 2018 года алматинцы будут уже, конечно, несколько иной командой. Изменения в составе кайратовцев происходят уже сейчас — и некоторые из них очень сложно называть малозначимыми для дружины. Вместе с тем, Карлос Алос убедительно показал, что в состоянии работать с имеющимся в его распоряжении материалом и может начинать давать результат без раскачки. Очень интересно будет увидеть, что же слепит теперь из «Кайрата» испанец, имея достаточно времени на подготовку команды к новому футбольному году. Далеко не всегда специалист, проявивший себя отменным «пожарным», оказывается в состоянии потом давать отличные результаты, имея уже достаточно времени для строительства игрового коллектива на свой вкус и цвет… Будем надеяться, однако, что мы имеем здесь вовсе не тот случай.

«Кайрат», конечно, и в новом сезоне продолжит бороться за «золото» чемпионата страны — несмотря ни на что. Насколько успешно? Это покажет только время.
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Виктор Кумыков ведет переговоры с казахстанским клубом
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет
«Обманщики получили по заслугам». Как США радуется решению МОК
Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА
От Дальмайер до Юрловой. За кем следить в новом сезоне
41-летний Овечкин и Кучеров. Кто из звёзд доиграет до ОИ-2026?
«Сторхамар» подтвердил переход Патрика Торесена в СКА
СМИ: Ближайший матч «Халла» определит судьбу Слуцкого
Новости
Авто
Новая Toyota Camry для России: первые изображения Судя по всему, российская версия японского седана не будет отличаться от уже выпущенных на рынок версий для США и Японии
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь