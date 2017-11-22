Сидим, забиваем, отдаем. Как идут дела у белорусских легионеров

Чемпионат Израиля



У 29-летнего защитника тель-авивского «Маккаби» Егора Филипенко в первой половине первенства страны все плохо. Игрок провел всего один матч в чемпионате — 20 августа его команда крупно проиграла «Бейтару» (0:3). Филипенко провел весь матч и своими действиями не впечатлил нового наставника команды. В межсезонье «Маккаби» возглавил сын Йохана Круиффа Йорди. Еще одну встречу Егор провел в групповом этапе Лиги Европы против пражской «Славии». И здесь его команда уступила (0:1), а сам Филипенко не доиграл до финального свистка. На протяжении двух последних месяцев белорус изредка попадает в заявку, а за матчами все чаще наблюдает с трибун.



«Защитник такого уровня не имеет практики в клубе. Надо клуб менять, чтобы играть и приносить пользу сборной», — такой совет игроку дает Игорь Криушенко.



Чемпионат Польши



Летом Сергей Кривец сменил «Вислу» на «Арку». Начало сезона у игрока не задалось — он редко попадал даже в заявку на матч. Возможно, на такое развитие событий повлияла травма, из-за которой Сергей пропустил концовку минувшего сезона. В играх за плоцкую «Вислу» полузащитник отметился 2 голами в 23 матчах. Однако временами хавбек выходит на поле. В минувший уикэнд он провел первый полный матч в сезоне и отметился голевой передачей. Второй же гол «Арка» забила после розыгрыша штрафного, исполненного белорусским игроком. Всего на его счету в сезоне-2017/18 четыре сыгранных матча.



Чемпионат Молдовы



27-летний Юрий Кендыш, отданный в аренду «Шерифу» притягивает к себе золото. За три сезона игрок умудрился выиграть три чемпионата трех стран. В 2015 году вместе с вильнюсским «Жальгирисом» он стал чемпионом Литвы, затем помог БАТЭ в очередной раз выиграть отечественное первенство, а на минувших выходных принес «Шерифу» шестнадцатое чемпионство. Примечательно, что в заключительном матче с «Милсами» (2:0) Кендыш отметился двумя забитыми мячами. Этот дубль пока единственный в карьере футболиста. Всего в чемпионате Молдовы полузащитник провел семь встреч, помимо этого игрок помогает команде в Лиге Европы. В своей группе «Шериф» за два тура до окончания группового этапа делит первое место с «Копенгагеном», ниже расположились «Локомотив» и «Злин».



Сам Кендыш не против остаться в Тирасполе: «Я принадлежу БАТЭ, буду играть в молдавском клубе до декабря, после чего у “Шерифа” есть право выкупить мой контракт. Посмотрим, что будет, но я доволен нынешней ситуацией».



Чемпионат Франции. Д2



Белорусский голкипер «Нанси» Сергей Черник провел старт сезона в воротах своей команды. В девяти матчах чемпионата голкипер записал в свой актив три «сухих» поединка. Однако при этом пропустил одиннадцать мячей. Главный конкурент белоруса за место в основном составе Жоффре Журдрен еще в августе получил десятиматчевую дисквалификацию за удар мячом в зрителей. Срок наказания уже подошел к концу. А Сергей Черник вновь присел на скамью запасных. Теперь свою состоятельность игроку придется доказывать на тренировках.



Пока же «Нанси» и не мечтает о возвращении в элитный дивизион: после 15 туров команда занимает 16-е место и отстает от лидирующего «Реймса» на 16 баллов.



Чемпионат Португалии



Бразилец с белорусским паспортом Ренан Брессан успешно выступает за «Шавеш». Правда, клуб с Брессаном в составе не слишком хорошо играет. В десяти матчах португальского первенства креативный полузащитник заработал 4 результативных балла (2+2). В недавнем поединке за выход в 1/8 финала Кубка Португалии «Шавещ» проиграл «Санта Кларе» и завершил выступление в розыгрыше.



В турнирной таблице чемпионата страны после одиннадцати туров клуб Ренана занимает четырнадцатое место.



29-летний игрок вполне мог бы выступать за национальную сборную, однако Игорь Криушенко пока Брессана не балует своим вниманием. Ренан же вряд ли сильно грустит по этому поводу.



Чемпионат Турции. Д1



В нынешнем сезоне незаменимый защитник «Генчлербирлиги» Сергей Политевич пропустил всего один матч. Принять в нем участие белорусу помешал перебор желтых карточек. Команда Политевича в этом сезоне выступает безуспешно: после 12 туров «Генчлербирлиги» замыкает турнирную таблицу чемпионата страны. Правда, месяц назад футболисты из Анкары переиграли действующего чемпиона Турции «Бешикташ» (2:1).



Чемпионат Турции. Д2



30-летний Антон Путило, выступающий последние три месяца за «Анкарагюджю», выходит на поле исправно. За 12 туров футболист появился на газоне 11 раз и отметился по одному точному выстрелу и голевому пасу. Новый клуб на текущий сезон возлагает большие надежды — выйти в элитный дивизион страны. Пока у «Анкарагюджю» все идет по плану: боеспособный коллектив и второе место в лиге, что позволяет команде попасть в суперлигу без стыковых матчей.



Чемпионат Казахстана



«Астана» Игоря Шитова и Ивана Маевского подтвердила статус сильнейшей команды страны. Белорусский десант внес значительный вклад в этот успех. В 27 матчах Шитов забил один гол, а его партнер по команде Маевский принял участие в 30 играх и трижды поразил ворота соперников. По итогам сезона в символическую сборную чемпионата были включены оба игрока. А Иван Маевский к тому же попал в топ-10 лучших игроков первенства. Но это не все регалии, которыми удостоен игрок: в рейтинге, составленном руководителями, тренерами и капитанами клубов, хавбек оказался на 8-м месте. В клубе Маевский получил звание лучшего новичка сезона.



По окончании местного первенства «Астана» продолжает сражаться за выход в весеннюю часть еврокубков. После четырех игр группового этапа Лиги Европы команда занимает второе место, уступая «Вильярреалу» один балл и опережая пражскую «Славию», а также тель-авивский «Маккаби». В этой компании клуб Филипенко замыкает турнирную таблицу.