Сидим, забиваем, отдаем. Как идут дела у белорусских легионеров
С переменным успехом.
С переменным успехом.
Чемпионат Израиля
У 29-летнего защитника
«Защитник такого уровня не имеет практики в клубе. Надо клуб менять, чтобы играть и приносить пользу сборной», — такой совет игроку дает Игорь Криушенко.
Чемпионат Польши
Летом Сергей Кривец сменил «Вислу» на «Арку». Начало сезона у игрока не задалось — он редко попадал даже в заявку на матч. Возможно, на такое развитие событий повлияла травма,
Чемпионат Молдовы
27-летний Юрий Кендыш, отданный в аренду «Шерифу» притягивает к себе золото. За три сезона игрок умудрился выиграть три чемпионата трех стран. В 2015 году вместе с вильнюсским «Жальгирисом» он стал чемпионом Литвы, затем помог БАТЭ в очередной раз выиграть отечественное первенство, а на минувших выходных принес «Шерифу» шестнадцатое чемпионство. Примечательно, что в заключительном матче с «Милсами» (2:0) Кендыш отметился двумя забитыми мячами. Этот дубль пока единственный в карьере футболиста. Всего в чемпионате Молдовы полузащитник провел семь встреч, помимо этого игрок помогает команде в Лиге Европы. В своей группе «Шериф» за два тура до окончания группового этапа делит первое место с «Копенгагеном», ниже расположились «Локомотив» и «Злин».
Сам Кендыш не против остаться в Тирасполе: «Я принадлежу БАТЭ, буду играть в молдавском клубе до декабря, после чего у “Шерифа” есть право выкупить мой контракт. Посмотрим, что будет, но я доволен нынешней ситуацией».
Чемпионат Франции. Д2
Белорусский голкипер «Нанси» Сергей Черник провел старт сезона в воротах своей команды. В девяти матчах чемпионата голкипер записал в свой актив три «сухих» поединка. Однако при этом пропустил одиннадцать мячей. Главный конкурент белоруса за место в основном составе Жоффре Журдрен еще в августе получил десятиматчевую дисквалификацию за удар мячом в зрителей. Срок наказания уже подошел к концу. А Сергей Черник вновь присел на скамью запасных. Теперь свою состоятельность игроку придется доказывать на тренировках.
Пока же «Нанси» и не мечтает о возвращении в элитный дивизион: после 15 туров команда занимает 16-е место и отстает от лидирующего «Реймса» на 16 баллов.
Чемпионат Португалии
Бразилец с белорусским паспортом Ренан Брессан успешно выступает за «Шавеш». Правда, клуб с Брессаном в составе не слишком хорошо играет. В десяти матчах португальского первенства креативный полузащитник заработал 4 результативных балла (2+2). В недавнем поединке за выход в 1/8 финала Кубка Португалии «Шавещ» проиграл «Санта Кларе» и завершил выступление в розыгрыше.
В турнирной таблице чемпионата страны после одиннадцати туров клуб Ренана занимает четырнадцатое место.
29-летний игрок вполне мог бы выступать за национальную сборную, однако Игорь Криушенко пока Брессана не балует своим вниманием. Ренан же вряд ли сильно грустит по этому поводу.
Чемпионат Турции. Д1
В нынешнем сезоне незаменимый защитник «Генчлербирлиги» Сергей Политевич пропустил всего один матч. Принять в нем участие белорусу помешал перебор желтых карточек. Команда Политевича в этом сезоне выступает безуспешно: после 12 туров «Генчлербирлиги» замыкает турнирную таблицу чемпионата страны. Правда, месяц назад футболисты из Анкары переиграли действующего чемпиона Турции «Бешикташ» (2:1).
Чемпионат Турции. Д2
30-летний Антон Путило, выступающий последние три месяца за «Анкарагюджю», выходит на поле исправно. За 12 туров футболист появился на газоне 11 раз и отметился по одному точному выстрелу и голевому пасу. Новый клуб на текущий сезон возлагает большие надежды — выйти в элитный дивизион страны. Пока у «Анкарагюджю» все идет по плану: боеспособный коллектив и второе место в лиге, что позволяет команде попасть в суперлигу без стыковых матчей.
Чемпионат Казахстана
«Астана» Игоря Шитова и Ивана Маевского подтвердила статус сильнейшей команды страны. Белорусский десант внес значительный вклад в этот успех. В 27 матчах Шитов забил один гол, а его партнер по команде Маевский принял участие в 30 играх и трижды поразил ворота соперников. По итогам сезона в символическую сборную чемпионата были включены оба игрока. А Иван Маевский к тому же попал в топ-10 лучших игроков первенства. Но это не все регалии, которыми удостоен игрок: в рейтинге, составленном руководителями, тренерами и капитанами клубов, хавбек оказался на 8-м месте. В клубе Маевский получил звание лучшего новичка сезона.
По окончании местного первенства «Астана» продолжает сражаться за выход в весеннюю часть еврокубков. После четырех игр группового этапа Лиги Европы команда занимает второе место, уступая «Вильярреалу» один балл и опережая пражскую «Славию», а также
Чемпионат России
Сразу двое белорусов представлены в пермском «Амкаре». Если Сергей Баланович пропускает последние матчи своей команды
30-летний защитник «Краснодара» Александр Мартынович, сославшись на повреждение, пропустил осенние матчи сборной Беларуси. В клубе игрок выступал на уколах. Когда травма стала напрягать сильнее «Краснодар» отправил защитника в Германию, где в начале октября ему сделали операцию. О точных сроках восстановления пока не сообщается.
Хавбек Александр Карницкий, перебравшийся летом из «Гомеля» в «Тосно» проводит неплохой сезон. Тренерский штаб ленинградской команды доверяет белорусу, Игорь Криушенко исправно вызывает в национальную команду. Что еще нужно для счастья? В 14 матчах
Лидер «Ростова» Тимофей Калачев, кажется, вообще не стареет. В свои 36 полузащитник ударно начал сезон. В 14 поединках игрок набрал 6 баллов (4+2) по системе «гол+пас». Затем футболиста подкосила травма, которая вывела его из строя на целый месяц. На данный момент Калачев набирает кондиции.
Чемпионат Украины
22-летний хавбек киевского «Динамо» Никита Корзун редкий гость на футбольном поле. В этом сезоне он принимал участие в восьми поединках. Преимущественно главный тренер команды Александр Хацкевич выпускает своего соотечественника на замены. При этом Никита ничем существенным не отличается. Мы можем лишь вспомнить фол Корзуна, после которого игрок «Карпат» забил солидный гол.
Ровесник Корзуна Глеб Рассадкин, который после дубля минского «Динамо» пробует свои силы за пределами Беларуси, застолбил за собой место в стартовом составе «Звезды». В первых трех матчах нападающий отличился двумя забитыми мячами. После этого бомбардирское чутье Рассадкина поутихло. После 16 туров «Звезда» в чемпионате Украины занимает 10-е место.
Голкипер «Черноморца» Александр Гутор вытаскивает свою команду со дна. В стартовом матче со «Звездой» белорусский кипер записал на свой счет «сухарь», в следующем туре помог отобрать очки у донецкого «Шахтера». Уверенная игра Гутора нашла признание у украинских болельщиков, которые назвали его лучшим игроком чемпионата в сентябре. По итогам последнего тура одесская команда во главе с Олегом Дулубом