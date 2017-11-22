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14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА назвал претендентов на включение в команду года

На официальном сайте УЕФА был опубликован список футболистов, номинированных на включение в команду 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

С полным списком по позициям можно ознакомиться ниже.

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Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Дани Алвес, Томас Менье (оба — «ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»), Камиль Глик («Монако»), Диего Годин («Атлетико»), Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все — «Реал»), Джошуа Киммих («Бавария»), Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Херард Пике («Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм Хотспур»).

Полузащитники: Эден Азар («Челси»), Деле Алли, Кристиан Эриксен (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Марко Асенсио, Иско, Карлос Касемиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все — «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»), Генрих Мхитарян, Поль Погба (оба — «Манчестер Юнайтед»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Фабиньо («Монако»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити), Карим Бензема, Криштиану Роналду (оба — «Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Пауло Дибала («Ювентус»), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все — «ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба — «Барселона»), Дрис Мертенс («Наполи»), Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д), Радамель Фалькао («Монако»).

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