Александр Хацкевич: Главное, чему научил меня Лобановский, — думать на поле
Белорусский рулевой киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил вклад Валерия Лобановского в историю прославленного украинского клуба.
Белорусский рулевой киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил вклад Валерия Лобановского в историю прославленного украинского клуба.
Лобановский — великий тренер и историческая личность для нашего клуба. В «Динамо» сменилось много тренеров после Валерия Васильевича, и многие, конечно, пользовались его методиками. Однако сейчас футбол более динамичный, скоростной. Хотя принципы остаются те же — как в ведении игры, так и в отношении к игре.
Тогда он опережал время, но впоследствии футбол начал развиваться в другом направлении. К сожалению, нам не удалось увидеть, как он бы справлялся с новыми реалиями, связанными с тем, что сейчас у тренера немножко другое влияние на футболистов. Увы, он очень рано ушел из жизни. Хотя я думаю, что даже в этой ситуации он нашел бы
Главное, чему научил меня Лобановский: в первую очередь, футбол — это игра головой. Самое важное — думать на поле. И чем быстрее игрок думает, тем быстрее исполняет то, что нужно. Эту философию я прививаю своим ребятам. Еще он говорил: «Вы должны уметь на футбольном поле все». Наверное, к этому тоже нужно стремиться, — сказал Хацкевич в большом интервью официальному сайту УЕФА.