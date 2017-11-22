Александр Хацкевич: Главное, чему научил меня Лобановский, — думать на поле

Источник: РИА "Новости"

Лобановский — великий тренер и историческая личность для нашего клуба. В «Динамо» сменилось много тренеров после Валерия Васильевича, и многие, конечно, пользовались его методиками. Однако сейчас футбол более динамичный, скоростной. Хотя принципы остаются те же — как в ведении игры, так и в отношении к игре.

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Тогда он опережал время, но впоследствии футбол начал развиваться в другом направлении. К сожалению, нам не удалось увидеть, как он бы справлялся с новыми реалиями, связанными с тем, что сейчас у тренера немножко другое влияние на футболистов. Увы, он очень рано ушел из жизни. Хотя я думаю, что даже в этой ситуации он нашел бы что-то новое и снова шел бы впереди всех.