Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский прокомментировал сообщение о смерти певца Хворостовского
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Ученые рассказали о связи бесплодия и грязного воздуха
Обнаружено тело убитого трехкратного чемпиона мира по кикбокгингу
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч-Энергия4
Тюмень2
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:45
Андерлехт
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Селтик
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Рома
Футбол. Еврокубки
22:45
Ювентус
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Олимпиакос П
Все события
Онкологическая опухоль: от чего умер Хворостовский
СМИ: Доллар потерял главную опору
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
УЕФА назвал претендентов на включение в команду года
ЦСКА сыграет матч года: превью матча с «Бенфикой» в ЛЧ
Despacito по-русски: музыканты сыграли хит на балалайке
50-летняя Рената Литвинова надела белоснежную шубу (фото)
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
9Армейцы снова не справились с турецким напором
10«Зенит» разгромил «Тосно»
14:18 (мск), источник: Прессбол

Александр Хацкевич: Главное, чему научил меня Лобановский, — думать на поле

Белорусский рулевой киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил вклад Валерия Лобановского в историю прославленного украинского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Лобановский — великий тренер и историческая личность для нашего клуба. В «Динамо» сменилось много тренеров после Валерия Васильевича, и многие, конечно, пользовались его методиками. Однако сейчас футбол более динамичный, скоростной. Хотя принципы остаются те же — как в ведении игры, так и в отношении к игре.

Читайте также
Математик Лобановский

Тогда он опережал время, но впоследствии футбол начал развиваться в другом направлении. К сожалению, нам не удалось увидеть, как он бы справлялся с новыми реалиями, связанными с тем, что сейчас у тренера немножко другое влияние на футболистов. Увы, он очень рано ушел из жизни. Хотя я думаю, что даже в этой ситуации он нашел бы что-то новое и снова шел бы впереди всех.

Главное, чему научил меня Лобановский: в первую очередь, футбол — это игра головой. Самое важное — думать на поле. И чем быстрее игрок думает, тем быстрее исполняет то, что нужно. Эту философию я прививаю своим ребятам. Еще он говорил: «Вы должны уметь на футбольном поле все». Наверное, к этому тоже нужно стремиться, — сказал Хацкевич в большом интервью официальному сайту УЕФА.

Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
"В Белграде говорили: хорошо бы, "Црвена Звезда" играла, как БАТЭ". Интервью с футбольным агентом Сашей Джорджевичем
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
«Халл» и Слуцкий не побеждают уже месяц. Есть ли тренеру замена
УЕФА назвал претендентов на включение в команду года
ЦСКА сыграет матч года: превью матча с «Бенфикой» в ЛЧ
«Барселона», «Челси» и МЮ сегодня — в плей-офф: анонс игр ЛЧ
«Вот есть у нас Понтус Вернблум». Гончаренко — откровенно о ЦСКА
УЕФА подозревает игрока «Реала» в намеренном получении карточки
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Расселение первых домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы может начаться в декабре
Монако не справляется с количеством миллионеров
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь