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14:15 (мск), источник: Прессбол

23 ноября состоится экстренное заседание исполкома АБФФ по «делу Веремко»

В четверг, 23 ноября, в 16.00 в Доме футбола пройдет экстренное заседание исполкома Белорусской федерации футбола по нашумевшему «делу Веремко».

Заседание созывается председателем федерации по требованию членов исполкома в соответствии со статьей 5.71 устава ассоциации. Главный пункт повестки: об информировании членов исполкома о результатах рассмотрения дисциплинарными органами санкций в отношении футбольного клуба БАТЭ. Докладчиком выступит глава апелляционного комитета Александр Назаров.

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Напомним, ранее апелляционный комитет аннулировал вердикт дисциплинарного комитета АБФФ присудить БАТЭ техническое поражение в матче 23-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком» (6:0) из-за неправомерной заявки голкипера борисовчан Сергея Веремко и вернул чемпионам три очка.

Отметим, что в состав исполкома, который опубликован на официальном сайте АБФФ, входят Сергей Румас, Сергей Сафарьян, Сергей Куница, Юрий Курбыко, Олег Чикун, Юрий Вергейчик, Анатолий Глаз, Анатолий Гусаров, Михаил Деменцевич, Владимир Надточаев, Александр Озерец, Владимир Пигулевский, Людас Румбутис, Алексей Сычев, Евгений Троцюк, Юрий Чиж, Сергей Писарик, Геннадий Пурс, Ирина Булыгина, Алексей Афанасьев, Франц Летяго.

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