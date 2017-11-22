Слуцкий: Не беспокоюсь по поводу своей работы, меня в «Халле» все поддерживают
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения британских СМИ, согласно которым он может остаться без работы.
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения британских СМИ, согласно которым он может остаться без работы.
По информации Hull Daily Mail, после ничейного результата в матче 18-го тура Чемпионшипа с «Миллуоллом» (0:0) руководство клуба начало поиски нового наставника.
«Я никогда не беспокоюсь по поводу своей работы.
Мы строим команду, но не так быстро, как я думал ранее. Я думал, что меня ждёт легкий период, но теперь я знаю возможности моих футболистов. Я смотрю в будущее с позитивом. Я общался с
После поражения от “Шеффилд Юнайтед” (1:4) я задумался о будущем, потому что мы развалились, как дети. Мы были не профессиональными игроками, а детьми из детского сада. Два последних матча были равными, могли и выиграть, и проиграть. Порой мы очень близки к победе, нам важно сохранить стабильность», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.
«Халл Сити» после 18 туров занимает 20-е место, а его серия без побед достигла уже пяти матчей.