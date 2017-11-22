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13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: Не беспокоюсь по поводу своей работы, меня в «Халле» все поддерживают

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения британских СМИ, согласно которым он может остаться без работы.

Источник: Reuters

По информации Hull Daily Mail, после ничейного результата в матче 18-го тура Чемпионшипа с «Миллуоллом» (0:0) руководство клуба начало поиски нового наставника.

«Я никогда не беспокоюсь по поводу своей работы. Из-за того что я не смогу работать, я недоволен или испытываю дискомфорт. Сейчас у нас в команде действительно хорошая атмосфера. Все меня поддерживают, все сотрудники, начиная от владельца.

Мы строим команду, но не так быстро, как я думал ранее. Я думал, что меня ждёт легкий период, но теперь я знаю возможности моих футболистов. Я смотрю в будущее с позитивом. Я общался с вице-президентом Алламом пару дней назад, и у нас был нормальный диалог, мы всегда общаемся.

После поражения от “Шеффилд Юнайтед” (1:4) я задумался о будущем, потому что мы развалились, как дети. Мы были не профессиональными игроками, а детьми из детского сада. Два последних матча были равными, могли и выиграть, и проиграть. Порой мы очень близки к победе, нам важно сохранить стабильность», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

«Халл Сити» после 18 туров занимает 20-е место, а его серия без побед достигла уже пяти матчей.

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