«Халл» и Слуцкий не побеждают уже месяц. Кажется, ему уже нашли замену
Разбираемся, насколько вероятно увольнение российского тренера после серии неудачных результатов.
Разбираемся, насколько вероятно увольнение российского тренера после серии неудачных результатов.
Вчера возглавляемый Леонидом Слуцким «Халл Сити» провёл очередной матч в «Чемпионшипе» и снова не выиграл. Игра с «Милуоллом» завершилась вничью — 0:0.
После ничьей с «Ипсвичем» в предыдущем туре настроения болельщиков «Халла» были полярными.
Поединок с «Милуоллом» был прекрасной возможностью выправить положение — обе команды находились близко к зоне вылета, но при этом в случае победы могли запрыгнуть в середину турнирной таблицы.
Начали подопечные Слуцкого просто отвратительно — хозяева буквально прижали «тигров» к воротам, а все попытки выйти из обороны заканчивались ударом в аут или пасом в ноги соперника. Проснулся «Халл» только к концовке первого тайма — самый перспективный игрок команды Джаррод Боуэн, которому зимой пророчат уход в команду АПЛ,
В начале второго тайма показалось, что Слуцкий провернул старый фокус, так как уже его игроки прижали «Милуолл» к воротам. Но затем игра выравнялась, и только серия
Реакция прессы и болельщиков
«Возможно, это было моей ошибкой, но я недооценил уровень Чемпионшипа, — говорил Слуцкий ещё до матча. — Он очень серьёзный. У нас нет преимущества ни в одном матче, это для меня неожиданность. Возможно, это даже не ошибка, а новая информация».
После игры тон тренера не поменялся.
«Я никогда не беспокоюсь о своей работе, потому что не могу работать, если недоволен или испытываю дискомфорт, но теперь у нас действительно хорошая атмосфера внутри клуба. Мы потихоньку строим команду. Я знал, что это будет непросто, но теперь понимаю возможности каждого игрока и позитивно смотрю на вещи».
Hull Daily Mail
И всё же Леониду Слуцкому стоит начать беспокоиться. Председатель правления «Халла» Эхаб Аллам сказал, что цель команды — вернуться в АПЛ. Но, чтобы сделать это, нужно сотворить чудо, которого не было уже 10 лет. В 2007-м «Кристал Пэлас» после 17 игр был ниже 14-го места с 17 очками, но по итогам сезона им удалось набрать 71 очко и занять 5-ю строчку.
Daily Mail
Давление на Слуцкого только увеличивается. Присутствие босса «Халла» Эхаба Аллама на трибунах не должно убеждать российского тренера, что он в безопасности. Не смотрите, что на эмблемах клубов нарисованы лев и тигр. Игра была совсем беззубой.
Болельщики
«Говорите, игроки потеряли уверенность в руководстве? Я считаю, что Слуцкий прекрасный парень, но он был обречён на провал».
«Когда вы на 20-м месте, ваш голкипер постоянно вступает в игру и становится игроком матча, это значит, что всё идёт не так, как надо. Возможно, Слуцкий был лучшим тренером в российской
«Эхаб не может возложить всю вину на Слуцкого. Чего вы ожидаете, если продаёте всех своих лучших игроков?».
«Слуцкий действительно не имел шансов. Постоянные пожары в рушащемся клубе, отсутствие поддержки сверху, проваленное трансферное окно и оставшийся слабый неопытный отряд. Без Боуэна и Макгрегора мы бы вообще опустились на дно».
Говорят, что совет директоров «Халла», уже начавший поиск сменщика Слуцкого, очень позитивно относится к фигуре Найджела Эдкинса, бывшего тренера «Шеффилд Юнайтед», «Саутгемптона» и «Рединга». Эдкинс уже даже присутствовал на нескольких матчах команды.
Однако препятствием в назначении нового тренера может стать солидная сумма отступных, которую и так экономящему «Халлу» придётся выплатить Слуцкому. Многие в Англии уверены, что сейчас это единственный фактор, не позволяющий клубу расстаться с российским тренером.
Марк Бессонов