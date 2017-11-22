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12:48 (мск), источник: ТАСС

Пять футболистов арестованы в Таиланде по подозрению в организации договорных матчей

ТАСС, 22 ноября. Пять футболистов и двое судей арестованы по подозрению в организации договорных матчей в высшем дивизионе чемпионата Таиланда. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на президента Футбольной ассоциации Таиланда Сомиота Пумпанмуага.

Во вторник Пумпанмуаг провел пресс-конференцию вместе с главной национальной полиции. Речь шла о расследовании дела об организации одного договорного матча в июле и еще трех в сентябре. Сообщается, что всего по данному делу было арестовано 12 человек.

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По информации полиции, четыре игрока клуба «Нави» и один футболист из клуба «Накхон Ратчасима» получили 200 тыс. бат ($6,1 тыс.) за обеспечение нужных результатов в матчах. Футбольная ассоциация Таиланда и полиция в рамках расследования использовали информацию компании Sportradar, которая сообщила о необычайно высоком количестве голов, забитых на последних минутах.

«Договорные матчи проводятся уже долгое время. Пришло время положить конец этому преступлению, которое подобно болезни на нашем теле, требующей лечения», — заявил Пумпанмуаг.

Сообщается, что в организации договорных матчей принимали участие игроки, двое судей, официальные представители клубов, местные и зарубежные инвесторы. Должностным лицам за такое преступление грозит тюремный срок до десяти лет и штраф, а футболистам — пятилетний срок и штраф.

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