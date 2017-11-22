Специалист рассказал о зарплатах тренеров и главных проблемах детского футбола в Казахстане

— Часто приходится слышать о развитии детско-юношеского футбола в стране. Так ли это на самом деле?

— То, что детско-юношеский футбол развивается, это естественно. Футбол популярен среди детей и родителей. В том числе благодаря успехам юношеской и молодежной сборных команд Казахстана. Также федерация немало сделала, чтобы в регионах функционировали футбольные центры, где бы более профессионально готовили детей.

Другое дело, детский футбол развивается не так системно, как хотелось бы, возможности у детских школ небольшие. Например, из 12 клубов, участвующих в чемпионате города Алматы, только «Кайрат», СДЮСШОР и наш ФШМ имеют свою базу. Главная проблема детского футбола — отсутствие инфраструктуры. Детский футбол сможет системно развиваться тогда, когда государство повернется лицом к нему. От этого государство ничего не потеряет, потому что это социальный проект и футболом занимаются именно дети налогоплательщиков.

К сожалению, инфраструктуры даже в Алматы не хватает, не говоря уже о других регионах. Если тот же Кожагапанов, заместитель министра культуры и спорта РК, будет с государственной точки зрения реализовывать программу строительства крытых манежей и часть госбюджетных средств клубов направлять на развитие детско-юношеского футбола, это будет системным подходом к проблемам в спортивной отрасли.

Кроме того, было бы неплохо, если бы акиматы акцентировали внимание не только на проведении каких-то соревнований, что тоже неплохо, но и на строительстве полей, манежей и залов. Тогда для детей будет создана шаговая доступность, чтобы они не ехали из одной части города в другую. У них должна быть возможность заниматься футболом неподалеку от дома. Чем больше детей вовлекут в футбол, тем больше будет талантов.

— Но те же акиматы без государственной программы не будут ничего строить. Их нужно расшевелить. А кто этим должен заниматься? Федерация?

— Федерация, конечно, должна инициировать все это, но это общественная организация. Необходимой силы не имеет. О чем говорить, если сама федерация не имеет своей базы. По идее, ей стоило бы выделить земельный участок, где бы под ее наблюдением была возведена база с двумя полями. Правда, с землей сейчас проблема, особенно в Алматы. Например, наш ФШМ имеет свою базу в Кулагере. Однако у нас есть возможность продлевать аренду только на каждые пять лет. В связи с чем непросто привлечь инвесторов. Хотя за счет своих средств постелили искусственное поле, а также натуральное, за которым постоянно следим. Если бы давали аренду на 20−30 лет, можно было бы говорить о привлечении дополнительных средств на строительство основательной базы. А сейчас никто не станет давать деньги, когда земля сдается в аренду только на пять лет.

— Когда в последний раз продлевали аренду?

— В 2014 году, при этом представил проект манежа и просил о продлении аренды на десять лет. Мне ответили: «это хорошее дело, но продлить можем только на пять лет». Может быть, это связано с тем, что наш участок находится в природно-охранной зоне. В то же время здесь построены акимат и ЦОН Жетысуского района.

— У вас же не фабрика, а тренировочная база для детей, нуждающаяся в постоянном развитии.

— Да. Функциональность нашей школы — социальная.

— Как бы не забрали у вас землю под строительство торгового центра или еще чего-нибудь.

— Насколько мне известно, такие попытки имели место, но нашлись люди, спасибо Есимову, которые сказали, зачем их убирать, если есть поля, где дети могут играть в футбол.

— Наверное, вас спасло то, что предыдущий аким был спортивным человеком, любившим, кстати, футбол.

— Скорее всего. Вообще, я бы поддержал все частные детские школы, потому что они тоже могут готовить достойные кадры. Понятно, что бывают неплатежеспособные семьи, в которых есть способные детишки, для них, по мере возможности, можно проводить занятия бесплатно. В любом случае детскому футболу следует уделять более пристальное внимание.

— Сколько у вас получают детские тренеры?

— Зависит от численности группы. Если у тренера занимаются около 30 человек, то в месяц он получает в районе 150 тысяч тенге, кто-то зарабатывает 100 тысяч. Но с наступлением холодов группа сразу редеет, что также сказывается на зарплате тренера. У нас нет своего зала, а найти свободный зал непросто. Да и то он требует дополнительных затрат.

— В этой ситуации было бы неплохо, если бы государство софинансировало оплату тренеров. Не будет их труд достойно оплачиваться, не будет и качества.

— Согласен. Но помощь должна быть в пользу развития инфраструктуры и обеспечения школ инвентарем, экипировкой и так далее.

— Часто сталкиваетесь с тем, что из-под носа таких школ, как у вас, клубы вроде «Кайрата» переманивают к себе более талантливых ребят?

— «Кайрат» все время ищет и выдергивает детей из разных школ. Мы ничего не можем сделать, потому что контракт с игроком подписывается только с 16 лет.

При этом понимаем, что в «Кайрате» созданы более лучшие условия. Разве что по тренерам можно поспорить. Там много молодых специалистов, а чтобы хорошо воспитать игрока, тренер обязан иметь социальный опыт, быть личностью.

Ко всему прочему, «Кайрат» обязан четко следовать регламенту ФИФА и КФФ, а именно выплачивать компенсацию тем школам, из которых переманивал молодых футболистов, а именно по 500 тысяч тенге за каждый год его обучения с 12 лет как только подпишет первый профессиональный контракт.

Например, наш воспитанник Илья Караваев выступает за «Кайрат А» в первой лиге. Перспективный вратарь. До 23 лет мы имеем право получить за него компенсацию в размере трех миллионов тенге, так как он занимался у нас шесть лет. Увы, эта сумма пока не выплачивается. Мне кажется, «Кайрату» необходимо проявлять солидность по отношению к другим детским футбольным школам.

— Турысбек также является вашим воспитанником?

— Да, он занимался у нас с 11 до 18 лет. Правда, по нему дело обстоит иначе. Турысбек уходил сначала в «Сункар», потом в «Спартак», «Жетысу». В платежеспособном «Кайрате» оказался, когда ему было 24 года, соответственно, мы не можем рассчитывать на компенсацию. Как бы то ни было, такие переходы должны контролироваться федерацией футбола в пользу детско-юношеских школ.

— Приходилось ли вам своих игроков отстаивать в правовом поле?

— Был момент в 2011 году. Пришлось нанимать юриста, ездившему в Астану для разбирательства по некоторым нашим игрокам, оказавшихся в дубле «Кайрата». За них алматинская команда должна была нам десять миллионов тенге, но палата по разрешению споров обязала выплатить только три с половиной миллиона. И за это спасибо.

— К сожалению, это проблема всего нашего детско-юношеского футбола.