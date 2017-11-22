Специалист рассказал о зарплатах тренеров и главных проблемах детского футбола в Казахстане
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— Часто приходится слышать о развитии
— То, что
Другое дело, детский футбол развивается не так системно, как хотелось бы, возможности у детских школ небольшие. Например, из 12 клубов, участвующих в чемпионате города Алматы, только «Кайрат», СДЮСШОР и наш ФШМ имеют свою базу. Главная проблема детского футбола — отсутствие инфраструктуры. Детский футбол сможет системно развиваться тогда, когда государство повернется лицом к нему. От этого государство ничего не потеряет, потому что это социальный проект и футболом занимаются именно дети налогоплательщиков.
К сожалению, инфраструктуры даже в Алматы не хватает, не говоря уже о других регионах. Если тот же Кожагапанов, заместитель министра культуры и спорта РК, будет с государственной точки зрения реализовывать программу строительства крытых манежей и часть госбюджетных средств клубов направлять на развитие
Кроме того, было бы неплохо, если бы акиматы акцентировали внимание не только на проведении
— Но те же акиматы без государственной программы не будут ничего строить. Их нужно расшевелить. А кто этим должен заниматься? Федерация?
— Федерация, конечно, должна инициировать все это, но это общественная организация. Необходимой силы не имеет. О чем говорить, если сама федерация не имеет своей базы. По идее, ей стоило бы выделить земельный участок, где бы под ее наблюдением была возведена база с двумя полями. Правда, с землей сейчас проблема, особенно в Алматы. Например, наш ФШМ имеет свою базу в Кулагере. Однако у нас есть возможность продлевать аренду только на каждые пять лет. В связи с чем непросто привлечь инвесторов. Хотя за счет своих средств постелили искусственное поле, а также натуральное, за которым постоянно следим. Если бы давали аренду на 20−30 лет, можно было бы говорить о привлечении дополнительных средств на строительство основательной базы. А сейчас никто не станет давать деньги, когда земля сдается в аренду только на пять лет.
— Когда в последний раз продлевали аренду?
— В 2014 году, при этом представил проект манежа и просил о продлении аренды на десять лет. Мне ответили: «это хорошее дело, но продлить можем только на пять лет». Может быть, это связано с тем, что наш участок находится в
— У вас же не фабрика, а тренировочная база для детей, нуждающаяся в постоянном развитии.
— Да. Функциональность нашей школы — социальная.
— Как бы не забрали у вас землю под строительство торгового центра или еще
— Насколько мне известно, такие попытки имели место, но нашлись люди, спасибо Есимову, которые сказали, зачем их убирать, если есть поля, где дети могут играть в футбол.
— Наверное, вас спасло то, что предыдущий аким был спортивным человеком, любившим, кстати, футбол.
— Скорее всего. Вообще, я бы поддержал все частные детские школы, потому что они тоже могут готовить достойные кадры. Понятно, что бывают неплатежеспособные семьи, в которых есть способные детишки, для них, по мере возможности, можно проводить занятия бесплатно. В любом случае детскому футболу следует уделять более пристальное внимание.
— Сколько у вас получают детские тренеры?
— Зависит от численности группы. Если у тренера занимаются около 30 человек, то в месяц он получает в районе 150 тысяч тенге,
— В этой ситуации было бы неплохо, если бы государство софинансировало оплату тренеров. Не будет их труд достойно оплачиваться, не будет и качества.
— Согласен. Но помощь должна быть в пользу развития инфраструктуры и обеспечения школ инвентарем, экипировкой и так далее.
— Часто сталкиваетесь с тем, что
— «Кайрат» все время ищет и выдергивает детей из разных школ. Мы ничего не можем сделать, потому что контракт с игроком подписывается только с 16 лет.
При этом понимаем, что в «Кайрате» созданы более лучшие условия. Разве что по тренерам можно поспорить. Там много молодых специалистов, а чтобы хорошо воспитать игрока, тренер обязан иметь социальный опыт, быть личностью.
Ко всему прочему, «Кайрат» обязан четко следовать регламенту ФИФА и КФФ, а именно выплачивать компенсацию тем школам, из которых переманивал молодых футболистов, а именно по 500 тысяч тенге за каждый год его обучения с 12 лет как только подпишет первый профессиональный контракт.
Например, наш воспитанник Илья Караваев выступает за «Кайрат А» в первой лиге. Перспективный вратарь. До 23 лет мы имеем право получить за него компенсацию в размере трех миллионов тенге, так как он занимался у нас шесть лет. Увы, эта сумма пока не выплачивается. Мне кажется, «Кайрату» необходимо проявлять солидность по отношению к другим детским футбольным школам.
— Турысбек также является вашим воспитанником?
— Да, он занимался у нас с 11 до 18 лет. Правда, по нему дело обстоит иначе. Турысбек уходил сначала в «Сункар», потом в «Спартак», «Жетысу». В платежеспособном «Кайрате» оказался, когда ему было 24 года, соответственно, мы не можем рассчитывать на компенсацию. Как бы то ни было, такие переходы должны контролироваться федерацией футбола в пользу
— Приходилось ли вам своих игроков отстаивать в правовом поле?
— Был момент в 2011 году. Пришлось нанимать юриста, ездившему в Астану для разбирательства по некоторым нашим игрокам, оказавшихся в дубле «Кайрата». За них алматинская команда должна была нам десять миллионов тенге, но палата по разрешению споров обязала выплатить только три с половиной миллиона. И за это спасибо.
— К сожалению, это проблема всего нашего
— Да. В свое время мы своих воспитанников отдали «Рубину». Имею ввиду Александра Петухова и Илью Воротникова. По ним я ездил в 2004 году в Москву, встречался с Курбаном Бердыевым. И казанцы сразу рассчитались. Тогда Бердыев поступил солидно. К сожалению, такая солидность у наших клубов отсутствует.