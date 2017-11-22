Футболист английского клуба сделал дубль за 13 минут, заменился и успел на рождение сына

Футболист оформил дубль на 45-й и 58-й минутах, обеспечив команде крупную победу над «Донкастером» (3:0) в матче третьего дивизиона. Сразу после второго гола главный тренер «Латикс» Пол Кук заменил Колклафа.
22-летний футболист, не переодеваясь, помчался в роддом и успел на рождение сына. Фото со счастливым отцом опубликовал президент «Уигана» Дэвид Шарп.
«В перерыве мы получили сообщение, что у его жены отошли воды, — цитирует BBC помощника главного тренера “Уигана” Лиама Ричардсона. — Как только он забил второй мяч, его заменили — мыслями он был далеко за пределами поля. Все мы люди. Некоторые из игроков остались бы. Другим важно поддержать жену. Нужно уважать их пожелания».
Колклаф стал отцом уже во второй раз. На его счету три мяча в девяти матчах League One.