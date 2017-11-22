Футболист английского клуба сделал дубль за 13 минут, заменился и успел на рождение сына

«В перерыве мы получили сообщение, что у его жены отошли воды, — цитирует BBC помощника главного тренера “Уигана” Лиама Ричардсона. — Как только он забил второй мяч, его заменили — мыслями он был далеко за пределами поля. Все мы люди. Некоторые из игроков остались бы. Другим важно поддержать жену. Нужно уважать их пожелания».