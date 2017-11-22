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12:07 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист английского клуба сделал дубль за 13 минут, заменился и успел на рождение сына

21 ноября стал самым крутым днем в жизни полузащитника английского футбольного клуба «Уиган» Райана Колклафа, сообщает Eurosport.

Футболист оформил дубль на 45-й и 58-й минутах, обеспечив команде крупную победу над «Донкастером» (3:0) в матче третьего дивизиона. Сразу после второго гола главный тренер «Латикс» Пол Кук заменил Колклафа.

22-летний футболист, не переодеваясь, помчался в роддом и успел на рождение сына. Фото со счастливым отцом опубликовал президент «Уигана» Дэвид Шарп.

«В перерыве мы получили сообщение, что у его жены отошли воды, — цитирует BBC помощника главного тренера “Уигана” Лиама Ричардсона. — Как только он забил второй мяч, его заменили — мыслями он был далеко за пределами поля. Все мы люди. Некоторые из игроков остались бы. Другим важно поддержать жену. Нужно уважать их пожелания».

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Колклаф стал отцом уже во второй раз. На его счету три мяча в девяти матчах League One.

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