ФК «Севилья» подтвердил, что главный тренер команды Бериссо болен раком
ТАСС, 22 ноября. Главный тренер испанского футбольного клуба «Севилья» Эдуардо Бериссо болен раком предстательной железы. Об этом сообщает
ТАСС, 22 ноября. Главный тренер испанского футбольного клуба «Севилья» Эдуардо Бериссо болен раком предстательной железы. Об этом сообщает
Ранее испанские СМИ сообщили, что 48-летний аргентинский специалист рассказал футболистам «Севильи» о своем заболевании до матча группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (3:3), который прошел во вторник.
«Медицинская служба “Севильи” сообщает, что Бериссо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы, — говорится в сообщении. — Дальнейшее обследование покажет, какие шаги следует предпринять для лечения тренера».
Бериссо возглавил «Севилью» в 2017 году, ранее он занимал пост главного тренера в испанской «Сельте» и аргентинском «Эстудиантесе».
«Севилья» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 очка после 12 матчей. В Лиге чемпионов команда занимает второе место в своей группе после пяти туров.