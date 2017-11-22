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12:02 (мск), источник: ТАСС

ФК «Севилья» подтвердил, что главный тренер команды Бериссо болен раком

ТАСС, 22 ноября. Главный тренер испанского футбольного клуба «Севилья» Эдуардо Бериссо болен раком предстательной железы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: Reuters

Ранее испанские СМИ сообщили, что 48-летний аргентинский специалист рассказал футболистам «Севильи» о своем заболевании до матча группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (3:3), который прошел во вторник.

«Медицинская служба “Севильи” сообщает, что Бериссо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы, — говорится в сообщении. — Дальнейшее обследование покажет, какие шаги следует предпринять для лечения тренера».

Бериссо возглавил «Севилью» в 2017 году, ранее он занимал пост главного тренера в испанской «Сельте» и аргентинском «Эстудиантесе».

«Севилья» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 очка после 12 матчей. В Лиге чемпионов команда занимает второе место в своей группе после пяти туров.

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