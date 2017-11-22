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11:18 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Руководство «Халла» начало поиски кандидатов на замену Слуцкому

ТАСС, 22 ноября. Руководство английского футбольного клуба «Халл» начало поиски кандидатов для замены главного тренера команды россиянина Леонида Слуцкого. Об этом сообщает газета Hull Daily Mail.

Источник: Reuters

Во вторник команда 46-летнего российского специалиста сыграла вничью с «Миллуолом» (0:0), продлив безвыигрышную серию в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии по футболу — до пяти матчей.

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По информации издания, клуб может отправить в отставку Слуцкого в связи с неудовлетворительными результатами команды и уже начал поиски возможной замены россиянину. В качестве одного из основных вариантов рассматривается бывший тренер «Саутгемптона» и «Рединга» Найджел Эдкинс.

Слуцкий возглавил «Халл» в июне текущего года, став первым российским тренером в Англии. В турнирной таблице чемпионшипа клуб занимает 20-е место (из 24), набрав 18 очков.

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