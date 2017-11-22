СМИ: Руководство «Халла» начало поиски кандидатов на замену Слуцкому

Во вторник команда 46-летнего российского специалиста сыграла вничью с «Миллуолом» (0:0), продлив безвыигрышную серию в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии по футболу — до пяти матчей.
По информации издания, клуб может отправить в отставку Слуцкого в связи с неудовлетворительными результатами команды и уже начал поиски возможной замены россиянину. В качестве одного из основных вариантов рассматривается бывший тренер «Саутгемптона» и «Рединга» Найджел Эдкинс.
Слуцкий возглавил «Халл» в июне текущего года, став первым российским тренером в Англии. В турнирной таблице чемпионшипа клуб занимает 20-е место (из 24), набрав 18 очков.