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11:10 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо болен раком предстательной железы

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Главный тренер испанского футбольного клуба «Севилья» аргентинец Эдуардо Бериссо болен раком предстательной железы, сообщает Cadena Ser.

Источник: Reuters

Официально об этом и лечении, которому подвергнется 48-летний специалист, должно быть объявлено в среду.

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В чемпионате Испании «Севилья» с 22 очками после 12 туров занимает пятое место.

Бериссо был назначен главным тренером «Севильи» в конце мая.

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