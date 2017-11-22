Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
СМИ: Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо болен раком предстательной железы
МОСКВА, 22 ноя —
МОСКВА, 22 ноя —
Официально об этом и лечении, которому подвергнется 48-летний специалист, должно быть объявлено в среду.
Соперник московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов «Севилья» во вторник в матче пятого тура квартета E дома сыграла вничью с «Ливерпулем» (3:3), проигрывая после первого тайма 0:3. Все три команды сохраняют шансы на выход в
В чемпионате Испании «Севилья» с 22 очками после 12 туров занимает пятое место.
Бериссо был назначен главным тренером «Севильи» в конце мая.