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09:34 (мск), источник: Vesti.kz

В Англии впервые дисквалифицировали футболиста за симуляцию

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила нападающего «Эвертона» Умара Ниассе в симуляции в матче 12-го тура чемпионата английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас», сообщается на официальном сайте организации.

Источник: AP 2017

Встреча команд прошла 18 ноября и завершилась со счетом 2:2. На пятой минуте матча Ниассе после контакта с соперником упал в штрафной и заработал пенальти, который был реализован.

Эпизод рассмотрела специальная комиссия, которая пришла к выводу, что форвард ввел арбитра в заблуждение. Официально игрок наказан «за извлечение выгоды из обмана судьи». Кроме штрафа, ему полагается два матча дисквалификации.

Ранее было объявлено, что с сезона-2017/18 футболисты в английской премьер-лиге могут быть дисквалифицированы на два матча уже после игры. Спорный эпизод отдельно друг от друга рассматривают члены независимой комиссии, в которую входят бывший судья, бывший тренер и бывший футболист. Игрок получит наказание, если члены комиссии вынесут единогласное решение.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Кристал Пэлас» замыкает таблицу.

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