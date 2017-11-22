В Англии впервые дисквалифицировали футболиста за симуляцию
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила нападающего «Эвертона» Умара Ниассе в симуляции в матче 12-го тура чемпионата английской
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила нападающего «Эвертона» Умара Ниассе в симуляции в матче 12-го тура чемпионата английской
Встреча команд прошла 18 ноября и завершилась со счетом 2:2. На пятой минуте матча Ниассе после контакта с соперником упал в штрафной и заработал пенальти, который был реализован.
Эпизод рассмотрела специальная комиссия, которая пришла к выводу, что форвард ввел арбитра в заблуждение. Официально игрок наказан «за извлечение выгоды из обмана судьи». Кроме штрафа, ему полагается два матча дисквалификации.
Ранее было объявлено, что с сезона-2017/18 футболисты в английской
«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице английской