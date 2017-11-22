В Англии впервые дисквалифицировали футболиста за симуляцию

Источник: AP 2017

Встреча команд прошла 18 ноября и завершилась со счетом 2:2. На пятой минуте матча Ниассе после контакта с соперником упал в штрафной и заработал пенальти, который был реализован.

Эпизод рассмотрела специальная комиссия, которая пришла к выводу, что форвард ввел арбитра в заблуждение. Официально игрок наказан «за извлечение выгоды из обмана судьи». Кроме штрафа, ему полагается два матча дисквалификации.

Ранее было объявлено, что с сезона-2017/18 футболисты в английской премьер-лиге могут быть дисквалифицированы на два матча уже после игры. Спорный эпизод отдельно друг от друга рассматривают члены независимой комиссии, в которую входят бывший судья, бывший тренер и бывший футболист. Игрок получит наказание, если члены комиссии вынесут единогласное решение.