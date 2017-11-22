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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» прояснила ситуацию о переговорах со Стойловым

Футбольный клуб «Астана» заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Станимиром Стойловым. Об этом в интервью Atameken Business Channel рассказал исполнительный директор столичного клуба Кайсар Бекенов.

«Ситуация здесь такая же, как, наверное, с Твумаси и Кабанангой, и такая же, какая была два года назад, когда мы в предыдущий раз продлевали контракт со Станимиром. То есть, хотим дождаться окончания сезона, чтобы спокойно, с трезвой головой, сесть и все обсудить. Естественно, мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с ним. Знаем, что предложений у него много — это является иллюстрацией того, чего добилась «Астана» под его руководством, и того, какой вклад он внес.

В футболе все понимают, что вряд ли мы смогли бы достичь тех успехов, которых достигли, без Станимира. За эти три с половиной года, что он провел в Казахстане, по сути, он завоевал все — и чемпионство, и Кубок, и Суперкубок, групповой этап Лиги Чемпионов, Лиги Европы. С самого первого дня он показал, что мы не ошиблись с выбором. Повторюсь, мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, но все переговоры — и с тренерским штабом, и с игроками — будут вестись уже после матча со «Славией». Там уже будет понятно, кто останется и кто уходит, — сказал Бекенов.

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Относительно ситуации вокруг Твумаси и Кабананги, Бекенов признался, что им будет сложно удержать этих футболистов. По его словам, им поступают много предложений, однако у «Астаны» есть определенная договоренность с игроками.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что Стойлов может покинуть «Астану» и возглавить турецкий «Фенербахче». Контракт 50-летнего болгарского специалиста со столичным клубом истекает в декабре.

Стойлов работает в «Астане» с июня 2014 года. Под его руководством команда впервые в своей истории выиграла чемпионский титул, после чего повторила этот успех еще три раза. В 2015 году «Астана» стала первым казахстанским клубом, который играл в групповом раунде Лиги чемпионов. В прошлом сезоне и текущем столичный клуб стал участником групповой стадии Лиги Европы.

Добавим, что матч со «Славией» 7 декабря в рамках группового этапа Лиги Европы станет последним для «Астаны» в текущем сезоне. До этого подопечные Стойлова 23 ноября примут на «Астана Арена» испанский «Вильярреал». После четырех туров казахстанский клуб с семью очками занимает второе место в группе, отставая на один балл от лидирующей «желтой субмарины». В активе «Славии» пять очков, а «Маккаби» из Тель-Авива с одним баллом замыкает квартет.

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