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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

Исполнительный директор «Астаны»: Объективно говоря, удержать Твумаси и Кабанангу будет тяжело

Исполнительный директор «Астаны» Кайсар Бекенов в интервью Atameken Business Channel признался, что им будет сложно удержать в составе команды нападающих Патрика Твумаси и Жуниора Кабанангу.

По его словам, оба футболиста демонстрируют высокий уровень футбола и тем самым привлекают к себе внимание. Бекенов добавил, что им поступают много предложений, но у них есть определенная договоренность с игроками.

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«Объективно говоря, возможно, тяжело будет удержать Патрика Твумаси и Жуниора Кабанангу. Потому что с таким уровнем игры, который они демонстрируют… Патрик, на минуточку, стал лучшим бомбардиром квалификации Лиги чемпионов — очень серьезное достижение, плюс сейчас один из лучших бомбардиров Лиги Европы. Понятно, что рано или поздно такой игрок, наверное, уйдет.

Предложения поступают, предложений много, но была договоренность и с Патриком, и Жуниором, когда мы продлевали с ними контракт, что до конца сезона мы полностью концентрируемся на футболе. Как только завершится сезон — мы сядем, рассмотрим все предложения и примем решение. Чтобы сейчас не занимать голову игроков лишней отвлекающей информацией, — подчеркнул Бекенов.

Напомним, в июле Твумаси и Кабананга приняли предложение «Астаны» о продлении контрактов еще на два года. Их действующие соглашения были рассчитаны до конца 2017 года.

Недавно появилась информация, что Твумаси может перейти в киевское «Динамо». Также интерес к ганскому нападающему проявлял турецкий клуб.

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