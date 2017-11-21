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21 ноября, источник: Sports.kz

«Астана» прокомментировала возможный уход Твумаси и Кабананги

Исполнительный директор «Астаны» Кайсар Бекенов в интервью Atameken Business Channel признал, что удержать нападающих Жуниора Кабанангу и Патрика Твумаси будет непросто, сообщает Sports.kz.

— Возможно, тяжело будет удержать Патрика Твумаси, Жуниора Кабанангу… Потому что, объективно, с таким уровнем игры, который они демонстрируют… Патрик, на минуточку, стал лучшим бомбардиром квалификации Лиги Чемпионов — очень серьезное достижение, плюс сейчас один из лучших бомбардиров Лиги Европы. Понятно, что рано или поздно такой игрок, наверное, уйдет. Предложения поступают, предложений много, но и с Патриком и Жуниором, когда мы продлевали с ними контракт, была договоренность, что до конца сезона мы полностью концентрируемся на футболе. Как только он завершится — мы сядем, рассмотрим все предложения и примем решение. Чтобы сейчас не занимать голову игроков лишней отвлекающей информацией, — подчеркнул Бекенов.

Астана
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