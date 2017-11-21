«Астана» прокомментировала возможный уход Твумаси и Кабананги

— Возможно, тяжело будет удержать Патрика Твумаси, Жуниора Кабанангу… Потому что, объективно, с таким уровнем игры, который они демонстрируют… Патрик, на минуточку, стал лучшим бомбардиром квалификации Лиги Чемпионов — очень серьезное достижение, плюс сейчас один из лучших бомбардиров Лиги Европы. Понятно, что рано или поздно такой игрок, наверное, уйдет. Предложения поступают, предложений много, но и с Патриком и Жуниором, когда мы продлевали с ними контракт, была договоренность, что до конца сезона мы полностью концентрируемся на футболе. Как только он завершится — мы сядем, рассмотрим все предложения и примем решение. Чтобы сейчас не занимать голову игроков лишней отвлекающей информацией, — подчеркнул Бекенов.