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Чаша раздора: как британская газета обиделась на «Арсенал»
Автор «Советского спорта» рассказывает о журналисте, сплотившем болельщиков.
Автор «Советского спорта» рассказывает о журналисте, сплотившем болельщиков.
В век современных технологий СМИ выходят за рамки бумажных изданий и всё больше наводняют просторы интернета, используя социальные сети. В Англии доля спортивных изданий ничтожно мала, балом правят журналисты спортивных рубрик национальных газет «The Times», «The Telegraph», «Mirror», «Mail», «The Sun»
Дерби северного Лондона — матч, который не нуждается в рекламе и всегда провоцирует разговоры о том, кто же круче: все еще «Арсенал» или уже «Тоттенхэм». Для разогрева публики и ответа на этот вопрос СМИ используют всевозможные «сборные» из игроков обеих команд в поисках идеального состава. От количества футболистов в красном и в белом зависит итоговый ответ. На волне успешных выступлений «Тоттенхэма» эти «сборные» чаще окрашивались перед матчем именно в белый цвет, и насчитывали 8−9 игроков «шпор». Но журналист «Daily Mail» Адам Крафтон пошел дальше — по его мнению, ни один игрок «Арсенала» не заслуживал места в стартовых XI идеального состава. Его право, его мнение.
Тем временем, «канониры» выдали лучший матч в этом сезоне и один из лучших в очном противостоянии с соседями за последние годы. Пусть не смущают крики о том, что голы хозяев были забиты из офсайдов (в первом он, пожалуй, все же был, но второй гол был забит без нарушений — руки не считаются, в правилах черным по белому об этом сказано) — «Тоттенхэм» был бит за счет слаженных действий, большей самоотдачи, агрессивного прессинга и в
Однако, на этом история не закончилась, и вместо похвалы за хороший матч в адрес клуба посыпались обвинения. Помимо шквала насмешек на журналиста «Daily Mail» обрушились оскорбления.
«Я подобрал состав. “Арсенал” победил. Я выгляжу немного глупо. Поздравляю “Арсенал”. Но после того, как они поделились этим с 12 миллионами человек (количество подписчиков официального аккаунта клуба — Прим. ред.) меня весь день преследовали в том числе антисемитские, гомофобные оскорбления и люди, желающие мне смерти. Я могу с этим справиться, но не советую клубам повторять это», — написал в своем твиттере Крафтон.
Буря в стакане поднялась нешуточная, моментально появились
Самое интересное в этой истории то, что в отличие от журналистов, среди которых нашлись и те, кто отстаивали свободу слова, и кто считает, что статьи созданы для того, чтобы их обсуждали, фанаты объединились в едином порыве. В момент раздора на фоне положительного результата (а победа в дерби для английских фанатов часто определяет успешность сезона) болельщики обрели общего и давнего врага, который во многом и поспособствовал их разделению на два лагеря. Адаму Крафтону удалось сделать то, что не могли сделать ни руководство, ни тренер, ни игроки, ни победы, ни трофеи — воссоединить фанатов «Арсенала». Стоит ли говорить, что теперь каждое утро болельщиков одного из самых небританских клубов начинается с традиционно английской чашечки чая.
|Арсенал
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2:0
Первый тайм: 2:0
|Тоттенхэм Хотспур
|Арсен Венгер
|Маурисио Покеттино
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|16
|8
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)