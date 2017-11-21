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19:58 (мск), источник: Советский спорт

Чаша раздора: как британская газета обиделась на «Арсенал»

Автор «Советского спорта» рассказывает о журналисте, сплотившем болельщиков.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В век современных технологий СМИ выходят за рамки бумажных изданий и всё больше наводняют просторы интернета, используя социальные сети. В Англии доля спортивных изданий ничтожно мала, балом правят журналисты спортивных рубрик национальных газет «The Times», «The Telegraph», «Mirror», «Mail», «The Sun» и т. д. Именно они задают вопросы на пресс-конференциях тренеров, они же активно используют твиттер для продвижения своих статей. По закону жанра внимание часто привлекается громкими заголовками, но на днях для создания ажиотажа не потребовался даже он.

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Дерби северного Лондона — матч, который не нуждается в рекламе и всегда провоцирует разговоры о том, кто же круче: все еще «Арсенал» или уже «Тоттенхэм». Для разогрева публики и ответа на этот вопрос СМИ используют всевозможные «сборные» из игроков обеих команд в поисках идеального состава. От количества футболистов в красном и в белом зависит итоговый ответ. На волне успешных выступлений «Тоттенхэма» эти «сборные» чаще окрашивались перед матчем именно в белый цвет, и насчитывали 8−9 игроков «шпор». Но журналист «Daily Mail» Адам Крафтон пошел дальше — по его мнению, ни один игрок «Арсенала» не заслуживал места в стартовых XI идеального состава. Его право, его мнение.

Тем временем, «канониры» выдали лучший матч в этом сезоне и один из лучших в очном противостоянии с соседями за последние годы. Пусть не смущают крики о том, что голы хозяев были забиты из офсайдов (в первом он, пожалуй, все же был, но второй гол был забит без нарушений — руки не считаются, в правилах черным по белому об этом сказано) — «Тоттенхэм» был бит за счет слаженных действий, большей самоотдачи, агрессивного прессинга и в кои-то веки активной поддержки трибун. А «любимчик» местных СМИ Месут Озил и вовсе заслужил звание игрока матча. Чем не повод отправить gif-картинку с немцем Адаму Крафтону. Болельщики были в восторге не только от матча, но и от тонкого троллинга. Шалость удалась!

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Однако, на этом история не закончилась, и вместо похвалы за хороший матч в адрес клуба посыпались обвинения. Помимо шквала насмешек на журналиста «Daily Mail» обрушились оскорбления.

«Я подобрал состав. “Арсенал” победил. Я выгляжу немного глупо. Поздравляю “Арсенал”. Но после того, как они поделились этим с 12 миллионами человек (количество подписчиков официального аккаунта клуба — Прим. ред.) меня весь день преследовали в том числе антисемитские, гомофобные оскорбления и люди, желающие мне смерти. Я могу с этим справиться, но не советую клубам повторять это», — написал в своем твиттере Крафтон.

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Буря в стакане поднялась нешуточная, моментально появились коллеги-защитники журналиста, обвиняющие «Арсенал» в подстрекательстве. На что представители клуба ответили, что намерений кого-то оскорбить не было, а угрозы и преследования они решительно осуждают. «Daily Mail» же направило «канонирам» официальное письмо, а Адаму Крафтону пришлось убрать аккаунт из общего доступа.

Самое интересное в этой истории то, что в отличие от журналистов, среди которых нашлись и те, кто отстаивали свободу слова, и кто считает, что статьи созданы для того, чтобы их обсуждали, фанаты объединились в едином порыве. В момент раздора на фоне положительного результата (а победа в дерби для английских фанатов часто определяет успешность сезона) болельщики обрели общего и давнего врага, который во многом и поспособствовал их разделению на два лагеря. Адаму Крафтону удалось сделать то, что не могли сделать ни руководство, ни тренер, ни игроки, ни победы, ни трофеи — воссоединить фанатов «Арсенала». Стоит ли говорить, что теперь каждое утро болельщиков одного из самых небританских клубов начинается с традиционно английской чашечки чая.

Арсенал 2:0
Первый тайм: 2:0
Тоттенхэм Хотспур
18.11.2017, 15:30 Зрители: 59530 основной раунд: 12-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Маурисио Покеттино
Голы
36′ Шкодран Мустафи (М. Езил) 20
41′ Алексис Санчес (А. Ляказетт) 7
Составы
Петр Чех 33
Лоран Косьельни 6
73′ Начо Монреаль 18
48′ Шкодран Мустафи 20
Эктор Бельерин 24
Сеад Колашинац 31
Аарон Рэмси 8
32′ Гранит Джака 29
38′ Алексис Санчес 7
84′ Месут Езил 11
Алекс Ивоби 17
73′ Александр Ляказетт 9
Франсис Кокелен 34
1 Юго Ллорис
5 Ян Фертонген
6 Давинсон Санчес
15 Эрик Дайер
2 Киран Триппьер
33 Бен Дэйвис
17 Мусса Сиссоко
23 Кристиан Эриксен
19 Мусса Дембеле 62′
29 Харри Уинкс
20 Деле Алли 75′
7 Сон Хын Мин
10 Харри Кейн 75′ 50′
18 Фернандо Льоренте
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 4
7 Угловые 4
11 Фолы 16
8 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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