Чаша раздора: как британская газета обиделась на «Арсенал»

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В век современных технологий СМИ выходят за рамки бумажных изданий и всё больше наводняют просторы интернета, используя социальные сети. В Англии доля спортивных изданий ничтожно мала, балом правят журналисты спортивных рубрик национальных газет «The Times», «The Telegraph», «Mirror», «Mail», «The Sun» и т. д. Именно они задают вопросы на пресс-конференциях тренеров, они же активно используют твиттер для продвижения своих статей. По закону жанра внимание часто привлекается громкими заголовками, но на днях для создания ажиотажа не потребовался даже он.

Дерби северного Лондона — матч, который не нуждается в рекламе и всегда провоцирует разговоры о том, кто же круче: все еще «Арсенал» или уже «Тоттенхэм». Для разогрева публики и ответа на этот вопрос СМИ используют всевозможные «сборные» из игроков обеих команд в поисках идеального состава. От количества футболистов в красном и в белом зависит итоговый ответ. На волне успешных выступлений «Тоттенхэма» эти «сборные» чаще окрашивались перед матчем именно в белый цвет, и насчитывали 8−9 игроков «шпор». Но журналист «Daily Mail» Адам Крафтон пошел дальше — по его мнению, ни один игрок «Арсенала» не заслуживал места в стартовых XI идеального состава. Его право, его мнение.

Тем временем, «канониры» выдали лучший матч в этом сезоне и один из лучших в очном противостоянии с соседями за последние годы. Пусть не смущают крики о том, что голы хозяев были забиты из офсайдов (в первом он, пожалуй, все же был, но второй гол был забит без нарушений — руки не считаются, в правилах черным по белому об этом сказано) — «Тоттенхэм» был бит за счет слаженных действий, большей самоотдачи, агрессивного прессинга и в кои-то веки активной поддержки трибун. А «любимчик» местных СМИ Месут Озил и вовсе заслужил звание игрока матча. Чем не повод отправить gif-картинку с немцем Адаму Крафтону. Болельщики были в восторге не только от матча, но и от тонкого троллинга. Шалость удалась!

Однако, на этом история не закончилась, и вместо похвалы за хороший матч в адрес клуба посыпались обвинения. Помимо шквала насмешек на журналиста «Daily Mail» обрушились оскорбления.

«Я подобрал состав. “Арсенал” победил. Я выгляжу немного глупо. Поздравляю “Арсенал”. Но после того, как они поделились этим с 12 миллионами человек (количество подписчиков официального аккаунта клуба — Прим. ред.) меня весь день преследовали в том числе антисемитские, гомофобные оскорбления и люди, желающие мне смерти. Я могу с этим справиться, но не советую клубам повторять это», — написал в своем твиттере Крафтон.

Буря в стакане поднялась нешуточная, моментально появились коллеги-защитники журналиста, обвиняющие «Арсенал» в подстрекательстве. На что представители клуба ответили, что намерений кого-то оскорбить не было, а угрозы и преследования они решительно осуждают. «Daily Mail» же направило «канонирам» официальное письмо, а Адаму Крафтону пришлось убрать аккаунт из общего доступа.