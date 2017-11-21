«Кайрат» опроверг информацию об уходе Исаэля

«В некоторых СМИ появилось недостоверное сообщение о том, что полузащитник ФК “Кайрат” Исаэль Барбоза покинет алматинский клуб. Руководство “Кайрата” все также рассчитывает на игрока в предстоящем будущем. Футбольный клуб “Кайрат” просит доверять официальным источникам и следить за всей информацией на клубном сайте», — говорится в сообщении официального сайта «Кайрата».