Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Как вырастить ребенка добрым, но сильным
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак М
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Порту
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:45
Монако
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
АПОЭЛ
Реал
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
Тоттенхэм Хотспур
Все события
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Панарин затмил самого Овечкина: обзор дня в НХЛ
Королькевич вошел в штаб женской сборной России по биатлону
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
30Самые красивые спортсменки зимнего сезона
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
17:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» опроверг информацию об уходе Исаэля

Бразилец выступает за алматинский клуб с 2014 года.

Алматинский «Кайрат» на официальном сайте опроверг информацию об уходе бразильского полузащитника Исаэля.

«В некоторых СМИ появилось недостоверное сообщение о том, что полузащитник ФК “Кайрат” Исаэль Барбоза покинет алматинский клуб. Руководство “Кайрата” все также рассчитывает на игрока в предстоящем будущем. Футбольный клуб “Кайрат” просит доверять официальным источникам и следить за всей информацией на клубном сайте», — говорится в сообщении официального сайта «Кайрата».

29-летний Исаэль перешел в «Кайрат» в июне 2014 года из российского «Краснодара». В 102 матчах казахстанской премьер-лиги он забил 26 голов и отдал 44 голевые передачи. Контракт Исаэля рассчитан до конца 2018 года.

Ранее «Кайрат» официально объявил об уходе испанского защитника Сезара Арзо, ивуарийского нападающего Жерара Гоу и сербского защитника Жарко Марковича.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
"Почему Аршавин уехал именно в КПЛ". Рейтинг самых сексуальных жен казахстанских игроков от российских СМИ
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы
Без Старых, но с Логиновым. Кто начнет биатлонный сезон?
Панарин затмил самого Овечкина: обзор дня в НХЛ
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
«Милан» может быть исключен из еврокубков за несоблюдение FFP
«Спартак» разгромил «Марибор» в матче Юношеской лиги УЕФА
Сейв Бобровского признан лучшим моментом игры россиян в НХЛ
Новости
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь