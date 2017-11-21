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12:41 (мск), источник: Р-Спорт

Виллаш-Боаш вошел в число претендентов на пост тренера «ПСЖ»

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Бывший рулевой петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш, в настоящее время возглавляющий китайский футбольный клуб СИПГ, является одним из претендентов на пост главного тренера «Пари Сен-Жермен», сообщает Le 10 Sport.

Источник: Reuters

По данным источника, в число кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ» также входят Леонарду Жардим («Монако»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Антонио Конте («Челси»).

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «ПСЖ» может уволить испанца Унаи Эмери с поста главного тренера перед январским трансферным окном. Сообщалось, что руководство парижан хотело бы, чтобы команду возглавил Жозе Моуринью, тренирующий «Манчестер Юнайтед».

ПСЖ
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