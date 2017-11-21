В Чехии на 49-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась Новотна - одна из ярчайших звезд 90-х, 17-кратная победительница турниров "Большого шлема".
Виллаш-Боаш вошел в число претендентов на пост тренера «ПСЖ»
МОСКВА, 21 ноя —
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МОСКВА, 21 ноя —
По данным источника, в число кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ» также входят Леонарду Жардим («Монако»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Антонио Конте («Челси»).
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «ПСЖ» может уволить испанца Унаи Эмери с поста главного тренера перед январским трансферным окном. Сообщалось, что руководство парижан хотело бы, чтобы команду возглавил Жозе Моуринью, тренирующий «Манчестер Юнайтед».