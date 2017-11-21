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12:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Милан» может быть исключен УЕФА из еврокубков за несоблюдение FFP

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. УЕФА может исключить итальянский футбольный клуб «Милан» из еврокубков из-за несоблюдения правил финансового fair play (FFP), сообщает Marca.

Источник: AFP 2017

После смены владельцев «Милан» минувшим летом потратил более 200 миллионов евро на новичков. В УЕФА сомневаются, что траты соответствуют правилам FFP. По данным испанского издания, все инвестиции были сделаны с уверенностью, что клуб попадет в Лигу чемпионов, но пока «Милан» далек от выполнения задачи. Две недели назад руководство «россонери» пыталось убедить УЕФА в жизнеспособности проекта и сообщило о мерах по исправлению ошибок, но доводы не убедили европейских чиновников.

Также в СМИ появилась информация, что владелец и президент «Милан» китайский бизнесмен Ли Юнхун подозревается в мошенничестве.

После 13 туров «Милан» с 19 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии.

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