«Милан» может быть исключен УЕФА из еврокубков за несоблюдение FFP

После смены владельцев «Милан» минувшим летом потратил более 200 миллионов евро на новичков. В УЕФА сомневаются, что траты соответствуют правилам FFP. По данным испанского издания, все инвестиции были сделаны с уверенностью, что клуб попадет в Лигу чемпионов, но пока «Милан» далек от выполнения задачи. Две недели назад руководство «россонери» пыталось убедить УЕФА в жизнеспособности проекта и сообщило о мерах по исправлению ошибок, но доводы не убедили европейских чиновников.