Ушедший в отставку с поста главы FIGC Тавеккио обвиняется в домогательствах
МОСКВА, 21 ноя —
МОСКВА, 21 ноя —
По информации издания, Тавеккио в своем кабинете пытался прикоснуться к женщине, которая является спортивным руководителем, перед этим задвинув шторы, чтобы их не видели.
Жалоба на данные действия чиновника уже подана в прокуратуру Рима. Сообщается, что есть аудио и видео доказательства произошедшего. Женщина также утверждает, что это был не единственный случай домогательств со стороны Тавеккио.
В понедельник 74-летний Тавеккио заявил, что оставляет пост главы FIGC в связи с невыходом сборной Италии на чемпионат мира 2018 года в России.
Тавеккио занимал пост президента FIGC с августа 2014 года. В марте 2017 года он был переизбран в должности на второй срок.