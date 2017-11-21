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10:03 (мск), источник: Р-Спорт

Ушедший в отставку с поста главы FIGC Тавеккио обвиняется в домогательствах

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Карло Тавеккио, в понедельник подавший в отставку с поста президента Итальянской федерации футбола (FIGC), обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщает La Stampa.

Источник: AP 2017

По информации издания, Тавеккио в своем кабинете пытался прикоснуться к женщине, которая является спортивным руководителем, перед этим задвинув шторы, чтобы их не видели.

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Жалоба на данные действия чиновника уже подана в прокуратуру Рима. Сообщается, что есть аудио и видео доказательства произошедшего. Женщина также утверждает, что это был не единственный случай домогательств со стороны Тавеккио.

В понедельник 74-летний Тавеккио заявил, что оставляет пост главы FIGC в связи с невыходом сборной Италии на чемпионат мира 2018 года в России.

Тавеккио занимал пост президента FIGC с августа 2014 года. В марте 2017 года он был переизбран в должности на второй срок.

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