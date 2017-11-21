Ушедший в отставку с поста главы FIGC Тавеккио обвиняется в домогательствах

Источник: AP 2017

По информации издания, Тавеккио в своем кабинете пытался прикоснуться к женщине, которая является спортивным руководителем, перед этим задвинув шторы, чтобы их не видели.

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Жалоба на данные действия чиновника уже подана в прокуратуру Рима. Сообщается, что есть аудио и видео доказательства произошедшего. Женщина также утверждает, что это был не единственный случай домогательств со стороны Тавеккио.

В понедельник 74-летний Тавеккио заявил, что оставляет пост главы FIGC в связи с невыходом сборной Италии на чемпионат мира 2018 года в России.